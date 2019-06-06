Идея "Парнаса" о референдуме вызвала скепсис у волгоградских политологов

06 июня 2019, 17:22

Инициатива партии "Парнас" о референдуме по вопросам выборов, пенсионного возраста и строительства мусоросжигательных заводов бесперспективна, так как его итоги привели бы к отмене непопулярных решений властей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в мае "Партия народной свободы" ("Парнас") запустила политическую кампанию по проведению всероссийского референдума, для чего намерена провести собрания инициативных групп в 45-50 регионах России. В Астраханской области представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР заявили о готовности поддержать инициативу. Однако реальные шансы провести референдум невысоки, потому что идея встретит противодействие властей и "Единой России", отметили депутаты.

На референдум планируется вынести четыре вопроса: о необходимости принятия главы всех муниципальных образований; о снижении пенсионного возраста до уровня, действовавшего до 1 июня 2018 года; о необходимости принимать решения о создании полигонов и шламохранилищ и строительстве мусоросжигательных заводов только по результатам местных референдумов; о сохранении муниципального фильтра на выборах, который обязывает кандидатов собирать подписи местных депутатов в свою поддержку.

Согласно уведомлению, поданному в облизбирком 31 мая исполнительным директором "Парнаса" в Волгоградской области Игорем Конотоповым, 13 июля в Среднеахтубинском районе пройдет собрание с целью образовать областную региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума. "Инициативная группа по проведению референдума - не менее 10 человек, ее должен зарегистрировать нотариус. После этого нужно собрать подписи 2% избирателей, то есть 40 тысяч. На перевод времени у нас как-то собрали - значит, и мы соберем", - сказал Конотопов корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что на рассмотрение уведомления отводится 30 дней.

На прошедшем 18 марта 2018 года референдуме более 58% проголосовавших жителей Волгоградской области одобрили перевод стрелок на час вперед по сравнению с московским временем. Решение о проведении референдума было принято 8 декабря 2017 года после того, как сторонники перевода часов подали в облизбирком более 41 тысячи подписей в поддержку этой инициативы. В ночь на 28 октября 2018 года, в последнее воскресенье октября, Волгоградская область перешла из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4).

По мнению Конотопова, многие жители Волгоградской области заинтересованы в прямых выборах мэров своих городов. "В Волгограде творится беспредел – пилят заказы <...>. Это все благодаря тому, что мэр у нас не избранный, а назначенный губернатором", - считает Конотопов.

Прямые выборы глав городов и районов Волгоградской области были отменены 29 мая 2014 года. 26 и 29 мая 2014 года председатель общественной организации "Союз местных жителей Волгоградской области" волгоградец Борис Пылин проводил одиночные пикеты против данного постановления.

"Парнас" ведет переговоры с оппозицией в регионе. "Пока я переговорил с «Открытой Россией» - ее представитель готов войти в группу. КПРФ и ЛДПР у нас раздроблены, «Яблоко» думает. Наше единственное требование – человек, входящий в инициативную группу, должен быть не из «Единой России»", - сказал Игорь Конотопов.

Председатель облизбиркома Виктор Черячукин подтвердил, что уведомление получено. "Говорить о проведении референдума пока рано, потому что сначала инициативной группе нужно провести собрание и представить ходатайство о регистрации подгруппы в избирательную комиссию Волгоградской области. Пока у нас есть только уведомление, что в июле такое собрание планируется провести", - сказал Виктор Черячукин корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция скептически отнеслась к перспективе референдума

Вопросы, поднятые "Парнасом", актуальны, согласился депутат-коммунист Михаил Таранцов. "«Парнас» дважды выдвигал такую инициативу, по этому поводу дважды голосовали депутаты облдумы. Наша фракция голосовала в поддержку инициативы, она полностью совпадает с моей точкой зрения на эти вопросы. Шансов пройти этим инициативам дальше облдумы нет никаких. Но думаю, такие шаги в направлении здравого смысла надо делать, потому что вода камень точит", - сказал Таранцов корреспонденту "Кавказского узла".

20 октября 2016 года депутаты думы Волгоградской области сочли не отвечающим требованиям федерального законодательства предложение регионального отделения партии "Парнас" вынести на референдум вопрос о возвращении прямых выборов мэров и глав районов, инициативной группе "Парнаса" в регистрации было отказано. В 2017 году Парнас повторно потребовал референдума о выборах в Волгоградской области, но также не добился результата.

Не верит в возможность проведения такого референдума и руководитель фракции "Справедливая Россия" в облдуме Дмитрий Калашников. "«Парнас» вынес достаточно острые проблемы, которые существуют в политическом и социальном поле нашей страны. Эти вопросы близки любой оппозиционной партии - и нашей, и КПРФ, и ЛДПР. Эти вопросы обсуждаются, и каждая партия имеет свою позицию по этому поводу. В нашей повестке эти вопросы есть, по многим позициям мы имеем свое мнение, которое, наверное, совпадает не только с мнением «Парнаса», но и с мнением большинства граждан нашей страны. Но я думаю, что до думы этот вопрос не дойдет", - сказал Калашников.

"Фракция ЛДПР выступала с подобными инициативами в Госдуме. Поэтому зачем нам поддерживать «Парнас», если у нас самих есть такие же инициативы? Они переписали наши инициативы и преподнесли их, как свои", - заявил корреспонденту куратор ЛДПР по Волгоградской области депутат Госдумы Игорь Торощин.

Шансов на проведение референдума нет, уверены политологи

Подобрав резонансные вопросы, "Парнас" инициативой референдума решает свои имиджевые проблемы, считает координатор клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. "Если такой референдум был бы проведен, ответы были бы не в пользу власти. То, что в перечне есть вопрос о пенсионном возрасте, обеспечило бы ему полный аншлаг. Я думаю, в силу этих причин такой референдум никогда проведен не будет при нынешней политической системе. В случае проведения референдума появятся юридические основания для отмены непопулярных решений, которые властями были приняты. <...> Никогда областная дума, в составе которой нет ни одного человека от «Парнаса» <...>, не пропустит идею этого референдума. КПРФ или ЛДПР никогда такой инициативы не предложат, а подыгрывать какой-то другой политической партии тоже не станут. Никаких перспектив у референдума нет. Подача уведомления может быть попыткой «Парнаса» подправить свои имиджевые проблемы. На всех выборах партия получала скромные результаты. Сейчас, когда растут протестные настроения по всей стране, у партии появляется некий шанс попытаться переломить негативную для себя тенденцию, предложив важные для общества вопросы", - сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Реформа вызвала массовые акции протеста, в том числе в Волгограде. Одиночные пикеты против пенсионной реформы проводятся в городе регулярно.

Политолог Александр Сайгин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "референдума не будет". "Даже если документы будут заверены правильно, абсолютное большинство депутатов – это единороссы, они просто проголосуют против", - сказал он.

Член Каспийского экспертного клуба Александр Васильев также не видит "ни малейшего шанса" для проведения референдума. "Вопрос пенсионной реформы для власти закрыт. Скорее, тема пенсий будет обсуждаться в контексте увеличения налоговой нагрузки на население. По мусорным полигонам аналогичная ситуация - население нигде не поддержит их создание, а вкладывать деньги в современные технологии утилизации государство не будет. Деньги нужны на геополитику. Муниципальный фильтр не отменят, его отмена - страшный сон для власти. Прямые выборы еще могут обсуждаться, но публичной предвыборной дискуссии власть боится все сильнее, так как в обществе накоплен значительный потенциал агрессии - его разряжать надо более мягкими средствами", - пояснил Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

Куратор проекта "Профсоюз Навального" в Волгограде Евгений Кочегин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает идею референдума, но не видит в ней "большого смысла". "Никто эту идею не пропустит, вряд ли дойдет до момента голосования", - сказал он.

Бочаров выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора

Сегодня в избиркоме Волгоградской области прошла пресс-конференция, на которой было объявлено о подготовке выборов в 530 органах местного самоуправления, 30 муниципальных районах, двух городских округах – в Урюпинске и Фролово. Будут избраны 222 главы поселений и 2890 депутатов представительных органов местного самоуправления, проинформировал глава облизбиркома Виктор Черячукин.

Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатора и депутатов регионального парламента на единый день голосования 8 сентября.

Он отметил, что право выдвижения кандидатур на пост губернатора принадлежит политическим партиям. Выдвижение должно пройти в течение 25 дней после официальной публикации решения о дате выборов. В соответствии с муниципальным фильтром, для регистрации кандидата нужно собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, в том числе 5% подписей депутатов второго уровня – представительных органов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее, чем в 29 муниципальных районах и городских округах. Для выдвижения списка кандидатов в депутаты облдумы по единому избирательному округу партии должны собрать 0,5% от числа избирателей Волгоградской области, или 9274 подписи. От сбора подписей освобождены четыре парламентские партии и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". В поддержку выдвижения кандидатов в депутаты облдумы по одномандатным округам необходимо собрать подписи 3% процентов избирателей, зарегистрированных на территории округа.

Агитация в СМИ пройдет с 10 августа по 6 сентября, добавил Черячукин.

Действующий губернатор Андрей Бочаров выдвинул свою кандидатуру 5 июня, а рабочей встрече с активом области, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы губернатора. 11 июня пройдет региональная конференция "Единой России", на которой будет утвержден и выдвинут список кандидатов для участия в сентябрьских выборах, сообщила партия 5 июня на своем сайте.

В конце июня пройдет областная конференция реготделения КПРФ, которая примет решение о выдвижении кандидатов на выборы, сообщил депутат Михаил Таранцов. По словам депутата "Справедливой России" Дмитрия Калашникова, имена кандидатов от этой партии станут известны после конференции реготделения партии 21 июня. Кандидаты от ЛДПР будут названы на региональной конференции, которая состоится примерно через неделю, сообщил сегодня депутат Игорь Торощин.

"Выдвижение Бочарова было ожидаемо, потому что нельзя уже было затягивать сроки. Любопытно, что никакой другой кандидат пока не появился. Никто так же жестко и отчетливо, как Бочаров, не заявил, что намерен баллотироваться. В Волгоградской области на моей памяти такое в первый раз – ранее потенциальные кандидаты в губернаторы обозначались за год – за полгода до избирательной кампании. Думаю, для победы Бочарова на выборах не понадобится даже привлечение административного ресурса, не предвижу даже особых скандалов", - сказал политолог Андрей Серенко.

Эксперт отметил, что не считает предвыборной постановкой задержание подозреваемого в покушении на Бочарова. "Задержанием этого человека занимались федеральные структуры, даже не волгоградские правоохранители. Не думаю, что Бочарову кто-то из Генпрокуратуры, СК или ФСБ России будут подыгрывать в ничтожном поводе в качестве элемента предвыборной драматургии. Это совпадение, которое команда губернатора должна обратить в свой плюс", - считает он.

23 мая в Москве был задержан подозреваемый в покушении на Бочарова. Поджог дачи Андрея Бочарова мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на губернатора не случайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок, предположили пользователи соцсетей.

Политолог Александр Сайгин не уверен, что Бочаров победит в первом туре. "Реальный конкурент Бочарова – это сам Бочаров. Чем больше он делает ошибок, тем сложнее ему будет победить", - сказал Сайгин. Он считает, что задержание подозреваемого - не на руку Бочарову. "Если задержание подозреваемого в покушении на Бочарова – часть предвыборной кампании, то очень плохая и играет против него", - полагает он.