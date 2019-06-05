Выборы волгоградского губернатора и депутатов назначены на 8 сентября

05 июня 2019, 11:43

Волгоградская облдума назначила сегодня дату выборов губернатора и депутатов регионального парламента на единый день голосования. На 8 сентября также запланированы выборы в 32 муниципалитетах региона.

Андрей Бочаров в апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области. В 2014 году с результатом около 90% голосов он был избран губернатором региона на пять лет, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "персоналии" "Кавказского узла".

Постановления о назначении даты выборов главы Волгоградской области и депутатов областной думы было принято сегодня на заседании регионального парламента. Выборы были назначены на единый день голосования, 8 сентября, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Волгоградской облдумы.

Глава региона может избираться только от политической партии, регистрация самовыдвиженцев запрещена областным законом о выборах, со ссылкой на пресс-секретаря облизбиркома Екатерину Кулешову сообщает сегодня ТАСС. Избирательные кампании начнутся после официального опубликования постановлений о выборах, отмечает «Интерфакс».

Решение о назначении выборов было принято большинством голосов областных депутатов, информирует сегодня «Новости Волгограда.ру». По данным издания, 8 сентября также пройдет более 530 выборов в органы местного самоуправления, а на участках избиратель получит от 3 до 5 бюллетеней.

На сайте избирательной комиссии области на 11.40 мск сегодня нет информации о назначении выборов губернатора и областных депутатов. Согласно информации, размещенной на сайте, данные выборы, а также выборы в 32 районах и городах региона запланированы на 8 сентября

Напомним, что волгоградские политологи, опрошенные "Кавказским узлом", предрекли, что Андрей Бочаров останется на второй срок. Они отметили упрочившиеся политические позиции Андрея Бочарова на фоне успеха в недавних выборах "Единой России" и неконструктивную критику его работы со стороны оппозиции в регионе.