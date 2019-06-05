Здание Волгоградской облдумы. Фото Пресс-служба Волгоградской облдумы http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/25085-segodnya-prohodit-zasedanie-volgogradskoy-oblastnoy-dumy.html

05 июня 2019, 11:43

Выборы волгоградского губернатора и депутатов назначены на 8 сентября

Волгоградская облдума назначила сегодня дату выборов губернатора и депутатов регионального парламента на единый день голосования. На 8 сентября также запланированы выборы в 32 муниципалитетах региона.

Андрей Бочаров в апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области. В 2014 году с результатом около 90% голосов он был избран губернатором региона на пять лет, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "персоналии" "Кавказского узла". 

Постановления о назначении даты выборов главы Волгоградской области и депутатов областной думы было принято сегодня на заседании регионального парламента. Выборы были назначены на единый день голосования, 8 сентября, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Волгоградской облдумы.

Глава региона может избираться только от политической партии, регистрация самовыдвиженцев запрещена областным законом о выборах, со ссылкой на пресс-секретаря облизбиркома Екатерину Кулешову сообщает сегодня ТАСС.  Избирательные кампании начнутся после официального опубликования постановлений о выборах, отмечает «Интерфакс».

Решение о назначении выборов было принято большинством голосов областных депутатов, информирует сегодня «Новости Волгограда.ру». По данным издания, 8 сентября также пройдет более 530 выборов в органы местного самоуправления, а на участках избиратель получит от 3 до 5 бюллетеней.

На сайте избирательной комиссии области на 11.40 мск сегодня нет информации о назначении выборов губернатора и областных депутатов. Согласно информации, размещенной на сайте, данные выборы, а также выборы в 32 районах и городах региона запланированы на 8 сентября

Напомним, что волгоградские политологи, опрошенные "Кавказским узлом", предрекли, что Андрей Бочаров останется на второй срок. Они отметили упрочившиеся политические позиции Андрея Бочарова на фоне успеха в недавних выборах "Единой России" и неконструктивную критику его работы со стороны оппозиции в регионе. 

Примечание:

"Выборы главы Астраханской области назначены на 8 сентября", "Кокойты поддержал две партии на выборах в парламент", "Назначена дата выборов в парламент Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 июня 2019, 13:17

05 июня 2019, 12:27

05 июня 2019, 10:41

05 июня 2019, 10:02

05 июня 2019, 09:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Архив новостей
Документы

Все документы