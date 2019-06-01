Астраханские оппозиционеры поддержали предложение "Парнаса" о референдуме

01 июня 2019, 09:23

Представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР в Астраханской области заявили о готовности поддержать инициативу "Парнаса" о всероссийском референдуме по проблемам пенсионного возраста, проведения выборов и строительства мусоросжигательных заводов. Реальные шансы провести референдум невысоки, потому что идея встретит противодействие властей и "Единой России", отметили депутаты.

"Партия народной свободы" ("Парнас") запустила политическую кампанию по проведению всероссийского референдума, для чего намерена провести собрания инициативных групп в 45-50 регионах России. В Москве такое собрание прошло 25 мая с участием 170 человек."На референдум будут вынесены четыре вопроса: о возврате прямых выборов глав городов и районов, об отмене «муниципального фильтра», об отмене решения по пенсионному возрасту, об обязательном вынесении на местные референдумы вопросов о строительстве мусоросжигательных заводов и полигонов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 25 мая.

В октябре 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Реформа вызвала массовые акции протеста, в том числе в Астрахани. Так, против повышения пенсионного возраста выступили участники митинга, прошедшего в Астрахани 15 декабря. В акции, организованной КПРФ, приняли участие представители ЛДПР, "Справедливой России" и "Левого фронта".

31 мая избирком Астраханской области принял от лидера регионального отделения партии "Парнас" Михаила Долиева уведомление о проведении собрания, на котором планируется создать местную подгруппу инициативной группы по проведению референдума. Собрание запланировано на 13 июля, оно пройдет в гостинице "Азимут". "Мы планируем провести собрание, на которое пригласим нотариуса. В ходе заседания будут собраны подписи, необходимые для запуска общероссийской кампании по проведению референдума. Нам надо будет получить на первоначальном этапе - на этом собрании - 100 подписей", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Долиев.

Для Астраханской области актуальны все вопросы, которые "Парнас" хочет вынести на общероссийский референдум, отметил он. "Выборы мэра нам необходимы, так как это единственный способ контролировать власть и предотвращать коррупцию. Понижение пенсионного возраста также очень актуально для нашего региона, с учетом высокой смертности. Проблема мусора и экологии - это вообще жизненно важные проблемы. Еще недавно Астрахань задыхалась от пожаров на свалках. До сих пор непонятно, работает ли мусороперерабатывающий завод или нет. Мы даже пикетировали на этот счет областную администрацию. А муниципальный фильтр - это то, что сегодня помешает ряду кандидатов стать собственно кандидатами и сделает выборы губернатора скучными и предсказуемыми", - сказал он.

"Муниципальный фильтр" на выборах обязывает кандидатов собирать подписи местных депутатов в свою поддержку. В зависимости от региона, нужно собрать подписи от 5 до 10% депутатов. 24 мая Сергей Щербаков провел у здания Астраханской областной думы одиночный пикет с требованием отменить муниципальный фильтр и вернуть прямые выборы мэра. Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов не стал отвечать на прямые вопросы пикетчика. В 2018 году Астрахань была названа в числе десяти российских регионов, власти которых могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора. 22 апреля 2018 года активисты провели пикет, потребовав прекратить сжигать мусор в Астрахани.

Оппозиция согласилась с актуальностью предложенных "Парнасом" вопросов

Чтобы собрать 13 июня 100 человек, "Парнас" намерен обратиться к другим оппозиционным партиям. "У меня есть друзья в региональном обкоме [КПРФ]. Я думаю, они рады будут помочь, так как борьба с повышением пенсионного возраста, без сомнения, приоритетная задача КПРФ. "Справедливая Россия", думаю, тоже нам поможет - фракция "СР" традиционно поддерживает наши инициативы в думе Астраханской области. Часть фракции ЛДПР тоже может помочь. О своей поддержке не раз заявляли депутаты Тимофей Щербаков, Петр Кириллов. Конечно, мы надеемся на союзников по либеральному флангу, на "Яблоко". С [членом регионального совета партии "Яблоко" Вадимом] Мониным у нас также предварительная договоренность", - рассказал Долиев.

"ЛДПР давно выступает против муниципального фильтра. Партия вносила соответствующий законопроект на федеральном уровне. То же касается и вопроса о прямых и открытых выборах мэра: назначать мэров, по крайней мере, в городах-центрах субъектов, неправильно. Понятно, что так удобнее контролировать их сверху - в любой момент можно снять. Но все же это неправильно. По поводу пенсионного возраста: наша партия отказалась одобрять его повышение и вносила предложение - если уж без этого нельзя обойтись, отсрочить повышение до 2030 года. Так что по всем вопросам, озвученным в предложении "Парнаса", мы, в принципе, выступаем с тех же позиций и, если надо, готовы поддержать эту инициативу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава фракции ЛДПР в Астраханской областной думе Тимофей Щербаков.

Член ЦК КПРФ, секретарь астраханского обкома по организационно-партийной работе, глава фракции коммунистов в гордуме Астрахани Халит Аитов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что согласен со списком вопросов, которые "Парнас" хочет вынести на референдум. "Это вопросы более чем актуальные. Муниципальный фильтр дает возможность фабриковать результаты выборов путем недопуска на них кандидатов. Прямые выборы мэра - тоже насущный вопрос", - сказал Халид Аитов. Он добавил, что Долиев пока не обращался к астраханским коммунистам с просьбой о поддержке. "Если обратится - то мы будем рассматривать это на бюро обкома, решать вопрос о поддержке. У нас нет единоличного принятия решений, поэтому сейчас что-то определенное сказать трудно. Но если вопрос возникнет, мы обязательно рассмотрим его на бюро", - заверил Аитов.

"Мы всегда поддерживаем предложения "Парнаса" в областной думе", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава фракции "Справедливой России" в астраханском парламенте Евгений Дунаев. "Они более 20 раз пытались продвинуть инициативу регионального референдума. Вопросы там разные, но всегда есть вопрос о прямых выборах мэра, и поэтому мы всегда их поддерживаем и голосуем "за". То же самое с вопросом о муниципальном фильтре - буквально полтора-два месяца назад мы сами писали [исполняющему обязанности главы региона Сергею] Морозову, предлагали снизить фильтр с 7% до 5%. Пришел ответ: врио губернатора инициативу не поддержал. На последнем заседании депутатов с участием Морозова я спросил его, почему, ведь наша инициатива согласуется с заявлениями федеральных единороссов - некоторые из них говорили, что фильтр надо снижать. Но Морозов ответил в таком духе: "Какая разница - 7% или 5%?". При этом муниципальный фильтр напрямую противоречит Конституции, где говорится о праве гражданина быть избранным. По поводу повышения пенсионного возраста мы митинги собирали в прошлом году. Я являюсь зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, плюс я помогаю организации "Экологический патруль", где как раз проблемой мусора мы и занимаемся. Все вопросы, которые вы перечислили, важны, и да - мы готовы поддержать Долиева, если это потребуется", - сказал Дунаев.

Депутаты скептически отнеслись к перспективам референдума

Глава фракции ЛДПР в Астраханской областной думе Тимофей Щербаков оценил шансы на проведение референдума как невысокие. "Наши попытки как парламентской партии, на федеральном уровне и то отклоняются, так что тут ожидать результата не приходится. Сама мысль референдума - правильная, вопросы актуальные, и если это будет обсуждаться в Думе, мы, конечно, поддержим, но депутаты от "Единой России", которых в областном парламенте большинство, могут блокировать инициативу, либо избирком найдет какие-то нарушения... Мне не совсем известна процедура проведения референдума, который предлагает "Парнас", но на этом пути точно можно что-то придумать, чтоб его не допустить", - полагает Тимофей Щербаков.

В феврале астраханский "Парнас" предлагал провести местный референдум по вопросу возвращения в город троллейбусного движения и по ряду других вопросов. Пока в областной думе большинство - единороссы, то, даже если на референдум будут предлагаться разумные вопросы, они их не пропустят, объясняли тогда "Кавказскому узла" депутаты Астраханской областной думы.

В данном случае речь идет не о региональном референдуме, а о федеральном, и "завернуть" инициативу в областной думе будет невозможно, считает член избирательной комиссии Астраханской области с правом совещательного голоса Сергей Щербаков. "Областная дума этот вопрос не решает. В рамках подготовки национального референдума в примерно половине регионов должны быть проведены такие вот собрания инициативных участников. Они должны оставить подписи, после этого протокол этого собрания с нотариально заверенными подписями передается в избирком. Местный избирком проверяет протокол и подписи, и если не находит нарушений, передает эти данные выше, в ЦИК РФ, и уже ЦИК РФ принимает решение. Так происходит в данном случае", - пояснил Сергей Щербаков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, процедура подготовки федерального референдума очень сложна. "Там же еще потом подписи придется получать, огромное количество. К сожалению, в этом процессе довольно много этапов, на которых идея может пойти крахом. Хотя в целом она, конечно, правильная, я ее поддерживаю", - сказал Щербаков.

В прошлом году КПРФ уже пыталась инициировать процедуру общенационального референдума, напомнил глава фракции коммунистов в гордуме Астрахани Халит Аитов. "Избирательная комиссия и администрация сделали все, чтобы этот референдум сорвать. Прошлой осенью мы провели собрание инициативной группы. У нас было 127 подписей, они были заверены нотариусом. На следующий день рано утром мы уже были около избиркома, чтобы сдать подписные листы, но оказалось, что накануне вечером, после окончания рабочего дня, наш избирком уже принял аналогичные документы от другой инициативной группы, которая заявила, что инициирует референдум по тому же самому вопросу. Возглавлял эту группу член Общественной палаты Астраханской области Юрий Золотов. К участию в этой группе были привлечены ветераны, которых ввели в заблуждение и которые, кстати, потом, когда стало ясно, что произошло, многие оттуда вышли. Вся эта история окончилась ничем - никто проводить референдум не собирался. Но из-за них инициировать процедуру референдума не получилось и у нас", - рассказал Аитов.

Провести референдум не удастся, уверен депутат Госдумы Олег Шеин. "Никакой референдум в России по определению невозможен, потому что российский закон о референдуме написан так, чтобы провести его было нельзя. [Нужно] собрать два миллиона подписей, зарегистрировать соответствующие группы и комитеты. В прошлом году куда более влиятельные силы, чем "Парнас", пытались провести референдум по пенсионной реформе - ничего не получилось", - сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что за инициативой "Парнаса" стоит лишь стремление привлечь к себе внимание. "Все четыре вопроса правильные, и все они полностью противоречат политической программе "Парнаса" как неолиберальной партии. Это не искренняя позиция, а позиция, исходящая из модели политтехнологий/ <...> это не продвижение вперед, а бесконечный хайп, шумовой фон, который не является даже массовой кампанией. Массовая кампания - это другая фаза, до которой это дело просто не дойдет. Я и в прошлом году, когда КПРФ носилась с идеей референдума, говорил, что из этой затеи ничего не выйдет. Не надо обманывать общество придумками, что кто-то где-то зарегистрирует какую-то группу, потом подадут документы, и надо просто прийти и положить бюллетень, куда надо... Это обман общества, этого не будет", - пояснил Шеин.