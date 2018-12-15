Участники митинга в Астрахани высказались против пенсионной реформы

15 декабря 2018, 16:00

Сегодня в сквере имени Кирова в Астрахани прошел митинг КПРФ, в котором приняли участие также представители ЛДПР, "Справедливой России" и "Левого фронта". Его участники высказали претензии к властям по поводу роста цен, повышения пенсионного возраста, отсутствия рабочих мест и эмиграции из региона.

Организатором согласованного с властями митинга, который начался в 12.00 по местному времени (11.00 мск) и продолжался около 40 минут, выступило местное отделение КПРФ. Целью мероприятие было заявлено выступление против "разрушительной политики власти, ввергающей страну в глубокий кризис, а народ - в нищету".

Несмотря на то, что было заявлено, что митинг объединит все "оппозиционные" партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливую Россию" - на мероприятии были видны флаги только КПРФ и ЛДПР, а также "Левого фронта", передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие держали плакаты с надписями: "Молодым - работу, пенсионерам - заботу", "Мы против повышения цен на топливо", "Вор и коррупционер будет сидеть в тюрьме", "Есть инфляция - должна быть индексация", "Нет коммунальному грабежу", "Нет росту налогов и цен".

На входах в сквер были установлены рамки и стояли полицейские. Они проверяли у проходящих на митинг сумки. Погода была пасмурной и зябкой, акция собрала несколько десятков человек - они стояли непосредственно около трибуны, остальной сквер был почти весь пуст.

На митинге выступили руководитель фракции КПРФ в Астраханской облдуме Виктор Вострецов, руководитель фракции КПРФ в гордуме Халит Аитов, координатор астраханского регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, депутат Астраханской облдумы от "Справедливой России" Евгений Дунаев. Темы поднимались самые разные - от роста цен и повышения пенсионного возраста до отсутствия рабочих мест для молодежи и эмиграции из региона.

Люди слушали в основном молча, но когда выступал молодой активист-комсомолец Александр Лапченко, несколько раз проскандировавший фразу "Долой коррумпированную верхушку!", это вызвало бурную поддержку в толпе.

После этих пяти выступлений митинг свернулся, и все разошлись, происшествий на мероприятии замечено не было.

"Я пришла сюда как-то показать, что я против того, что сейчас происходит", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Елена Соколова, которая сообщила, что начала регулярно ходить на митинги в этом году.

"До этого я была на одном из митингов против закрытия троллейбусного парка, и все. Но пенсионная реформа - это была точка, которая задела меня за живое. Мне теперь внуков в школу некому водить. Я уже рассчитывала, что хотя бы двоих я буду водить, а теперь это всё откладывается, и моих внуков - родителям некогда воспитывать, они работают - будет воспитывать улица", - посетовала женщина.

Она также призналась, что ей близки социальные идеи: "Я против того, чтобы наши дети учились в платных школах, чтобы медицина была платной... Никаких денег не хватит! Нет у нас возможности зарабатывать на всё, что они хотят сделать платным".

Другая участница митинга пенсионерка Любовь Иванова, член правления Союза ветеранов Астраханской области, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее очень беспокоит бедственное положение стариков.

"Я живу в обычном доме, я вижу, как у меня бедно живут соседи. Да и я - вот видите, куртка порвалась, а новую купить у меня денег нет. Вот шапку купила 10 лет назад - так и ношу. А льготы у нас отобрали в 2016 году (в конце 2016 года депутаты думы Астраханской области приняли закон, предусматривавший частичное сокращение льгот, принятие закона проходило на фоне акций протеста местных жителей – прим. «Кавказского узла»). Теперь мне каждый месяц недоплачивают 1600 рублей - как инвалиду и как ветерану труда", - рассказала женщина.

По ее словам, "стариков повсеместно ставят на колени", и именно поэтому она пришла на митинг - ей небезразлично, как живут пожилые люди, ветераны. "У нас управляющие компании вообще не работают, а только собирают деньги, а если кто-то не сдает, то они до смерти запугивают - так запугивают бабушек, что бабушки потом с сердечными приступами. Я обращалась с этим и к директору управляющей компании, и к прокурору области", - пояснила Иванова. Она также высказалась против пенсионной реформы, отметив, что работать лишние пять лет в Астрахани просто негде.

"Жизнь становится всё сложнее, это всем ясно, и надо что-то делать, а что? Я пришел не только по пенсионной реформе, а в целом. Потому что эти пенсионные дела - они из целого вытекают", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга работающий пенсионер Александр.

По его словам, проблем в стране много - не работает здравоохранение, не решен жилищный вопрос. "Жилья-то много, и хорошего, но попробуй его купить! 50 лет всей семьей платить будете за квартиру. Надоело слушать вранье [властей], замаскированное под заботу об обществе. Это всё шпионские уловки, они же там все профессионально подготовленные", - высказал свое мнение мужчина.

Он также отметил, что лучшей помощью людям было бы восстановление производств, создание рабочих мест. "Если оказалось предприятие в сложной ситуации - ему государство должно помочь, поддержать. Чтобы были рабочие места у людей. Вот, как надо помогать. А пенсионная реформа - ее так преподносят, что она якобы для пользы общества - но она ничего не даст, не так надо приносить пользу", - сказал Александр.

Напомним, акции протеста против пенсионной реформы проходили в Астраханской области и ранее. Так, 22 сентября на совместный митинг "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР пришли в Астрахани около 600 противников пенсионной реформы, 29 июня митинг в Астрахани собрал порядка 2000 человек. На митинги выходили и жители небольших городов региона: 29 июля впервые за десятилетия митинг прошел в Харабалях.