Восемь кандидатов претендуют на пост губернатора Волгоградской области

05 июля 2019, 15:24

Кандидат от Волгоградского областного отделения партии "Национальный курс" Владимир Поляков стал восьмым, кто подал документы в избирком на должность главы региона.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал первый кандидат от "Единой России" - действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Затем это сделали представитель КПРФ Алексей Буров, Дмитрий Любитенко от партии "Яблоко", кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский, выдвинутый партией ЛДПР Владимир Рублев, Сергей Полещук от "Справедливой России" и кандидат от регионального отделения Партии ветеранов России Виктор Левчук.

Сегодня документы в облизбирком представил выдвинутый региональным отделением партии "Национальный курс" Владимир Поляков. Руководитель рабочей группы, секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин выдал кандидату письменное подтверждение о получении документов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе избирательной комиссии.

"Партия "Национальный курс" - это партия национально-освободительного движения. Это движение выступает за восстановление полного суверенитета России, потерянного в 1990-м году, который закреплен в Конституции – ст 15 п 4 и ст 13 п 2. Партия создана, чтобы продвигать интересы суверенитета", - рассказала "Кавказскому узлу" Владимир Поляков.

Кандидат в губернаторы сообщил, что родился в Красноармейском районе Волгограде, ему 32 года. "Я всю жизнь прожил в Волгограде, закончил горхоз, по образованию инженер теплогазоснабжения и вентиляции. Сейчас приобрел недвижимость в селе Лебяжьем, были идеи себя реализовать на селе, но пока надо быть в городе. Хочется развивать именно села, гораздо лучше, когда люди живут ближе к земле. Сейчас я индивидуальный предприниматель", - заключил политик.

Напомним, что выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры решили объединить свои усилия для подготовки наблюдателей к выборам депутатов облдумы в 2019 году. Местные политологи положительно оценили перспективы этого союза.