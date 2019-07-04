04 июля 2019, 21:21

Число претендентов на пост губернатора Волгоградской области достигло семи

Кандидат от Волгоградского областного отделения Партии ветеранов России Виктор Левчук подал документы в избирком, став седьмым претендентом на должность главы региона.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал первый кандидат от "Единой России" - действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Затем это сделали представитель КПРФ Алексей Буров, Дмитрий Любитенко от партии "Яблоко", кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский, выдвинутый партией ЛДПР Владимир Рублев и Сергей Полещук от "Справедливой России".

Сегодня документы в облизбирком представил выдвинутый региональным отделением Партии ветеранов России Виктор Левчук, ему выдано письменное подтверждение о получении этих документов, говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Волгоградской области.

Напомним, что выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры решили объединить свои усилия для подготовки наблюдателей к выборам депутатов облдумы в 2019 году. Местные политологи положительно оценили перспективы этого союза.

Примечание:

"Политологи объяснили избрание Лихачева главой Волгограда неготовностью власти к переменам", "Дольщики потребовали от властей вовремя достроить дома в Волгограде", "Жители Волжского потребовали остановить рост цен на топливо".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 22:40

04 июля 2019, 22:35

04 июля 2019, 22:02

04 июля 2019, 21:28

04 июля 2019, 20:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи