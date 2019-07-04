Число претендентов на пост губернатора Волгоградской области достигло семи

04 июля 2019, 21:21

Кандидат от Волгоградского областного отделения Партии ветеранов России Виктор Левчук подал документы в избирком, став седьмым претендентом на должность главы региона.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал первый кандидат от "Единой России" - действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Затем это сделали представитель КПРФ Алексей Буров, Дмитрий Любитенко от партии "Яблоко", кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский, выдвинутый партией ЛДПР Владимир Рублев и Сергей Полещук от "Справедливой России".

Сегодня документы в облизбирком представил выдвинутый региональным отделением Партии ветеранов России Виктор Левчук, ему выдано письменное подтверждение о получении этих документов, говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Волгоградской области.

Напомним, что выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры решили объединить свои усилия для подготовки наблюдателей к выборам депутатов облдумы в 2019 году. Местные политологи положительно оценили перспективы этого союза.