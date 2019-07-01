Сергей Полещук, выдвинутый партией "Справедливая Россия" на выборы губернатора Волгоградской области (в центре) Фото http://volgograd.spravedlivo.ru/005167309.html

01 июля 2019, 09:48

Кандидат от "Справедливой России" подал документы на выборы главы Волгоградской области

Сергей Полещук, выдвинутый партией "Справедливая Россия" на выборы губернатора Волгоградской области, сегодня сдал в документы избирком. Он стал шестым претендентом на должность главы региона.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал действующий глава Волгоградской области, кандидат от "Единой России" Андрей Бочаров, 26 июня – представитель КПРФ Алексей Буров, а 30 июня - Дмитрий Любитенко от партии "Яблоко". Партия "Справедливая Россия" решила представить на выборы представителя горно-металлургического профсоюза Сергея Полещука, а ЛДПР - депутата Владимира Рублева.

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.  В этот день также пройдут выборы депутатов облдумы и более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры решили объединить свои усилия для подготовки наблюдателей к выборам депутатов облдумы в 2019 году. Местные политологи положительно оценили перспективы этого союза.

Сергей Полещук подал сегодня пакет документов, необходимых для участия в выборах губернатора, передают со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Волгоградской области "Новости Волгограда". Ему выдали письменное подтверждение, что документы приняты к рассмотрению, после их проверки будет принято решение о допуске Полещука к губернаторским выборам, отмечается в сообщении.

Полещук стал шестым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах, приводит сообщение пресс-секретаря областного избиркома Екатерины Кулешовой ТАСС. Она отметила, что ранее документы в облизбирком предоставили также кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский и выдвинутый партией ЛДПР Владимир Рублев.

На сайте избирательной комиссии Волгоградской области информации о подаче документов Полещуком нет на 09.10 мск сегодня. 

Напомним, в соответствии с муниципальным фильтром для регистрации кандидата на выборы губернатора необходимо собрать подписи 5 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов, в том числе 5 процентов подписей депутатов второго уровня – представительных органов районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 29 районах и городских округах, отметил 6 июня глава облизбиркома Виктор Черячукин.

Примечание:

"Пользователи соцсетей связали задержание подозреваемого в покушении на Бочарова с выборами", "Идея "Парнаса" о референдуме вызвала скепсис у волгоградских политологов", "Более 40 человек потребовали отставки главы Волгоградского отделения КПРФ".

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