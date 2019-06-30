Дмитрий Любитенко (справа) в избиркоме Волгоградской области. Фото: пресс-служба областной избирательной комиссии http://ikvo.ru/news/7/17052/

30 июня 2019, 19:48

Бывший вице-мэр Волгограда подал документы на участие в губернаторских выборах

Дмитрий Любитенко, выдвинутый партией "Яблоко" на выборы главы Волгоградской области, сегодня сдал в избирком документы для участия в выборах. Бывший вице-мэр областного центра стал пятым претендентом на должность губернатора.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал действующий глава Волгоградской области, претендент от "Единой России" Андрей Бочаров, а 26 июня – представитель КПРФ Алексей Буров. Партия "Яблоко" решила представить на выборы бывшего вице-мэра Волгограда Дмитрия Любитенко, "Справедливая Россия" - представителя горно-металлургического профсоюза Сергея Полещука, а ЛДПР - депутата Владимира Рублева.

Выборы губернатора Волгоградской области намечены на 8 сентября. В этот день  также пройдут выборы депутатов облдумы и более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры объединили усилия для борьбы с "Единой Россией" на выборах в облдуму, и местные политологи положительно оценили перспективы нового союза.

Сегодня избирком Волгоградской области принял от Дмитрия Любитенко документы на выдвижение в губернаторы. Руководитель рабочей группы по приемке и проверке документов, секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин выдал Любитенко письменное подтверждение о получении документов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы облизбиркома.

Представитель комиссии уточнил, что днем ранее, 29 июня, документы на выдвижение на должность губернатора подали Эдуард Давыдовский, выдвинутый реготделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", и представитель ЛДПР Владимир Рублев. Списки кандидатов на выборы в облдуму сдали региональные отделения «Единой России», «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за справедливость» и «Яблока».

Дмитрий Любитенко сообщил сегодня о подаче документов на своей странице в "ВКонтакте". "Подал в облизбирком уведомление. Прекрасные доброжелательные люди. Теперь начинаем собирать команду и подписи муниципальных и сельских депутатов. 228 подписей - не самая простая задача", - написал он.

В соответствии с муниципальным фильтром для регистрации кандидата на губернаторские выборы нужно собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов, в том числе 5% подписей депутатов второго уровня – представительных органов районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее, чем в 29 районах и городских округах, рассказал глава облизбиркома Виктор Черячукин.

Дмитрий Любитенко стал пятым претендентом, сдавшим в избирком документы для участия в губернаторских выборах, уточняет сегодня "Высота 102".

Примечание:

"Пользователи соцсетей связали задержание подозреваемого в покушении на Бочарова с выборами", "Идея "Парнаса" о референдуме вызвала скепсис у волгоградских политологов", "Более 40 человек потребовали отставки главы Волгоградского отделения КПРФ".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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