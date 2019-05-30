Суд поддержал мэрию в деле об отказе согласовать пикеты в центре Волгограда

30 мая 2019, 00:12

Волгоградские активисты намерены провести одиночные пикеты в защиту 31-й статьи Конституции России, несмотря на отказ мэрии в согласовании пикетирования и решение суда, заявил организатор акций "Стратегии-31" Владимир Васильченко.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. 5 мая, когда активисты в Волгограде провели серию одиночных пикетов против вооруженного конфликта на востоке Украины, двое прохожих напали на пикетчицу Галину Тихенко. 26 мая четверо активистов провели в Волгограде одиночные пикеты с требованием сменяемости власти в России.

Владимир Васильченко 12 раз безуспешно оспаривал в суде отказ мэрии Волгограда на согласование акции "Стратегия-31" в центре города. Несмотря на отказы городских властей, активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

По словам Владимира Васильченко, он проиграл уже 13-й суд, пытаясь оспорить отказ мэрии. Очередное заседание состоялось 29 мая в Центральном районном суде Волгограда.

Активист подал три уведомления на проведение 31 мая пикетирования в защиту 31-й статьи Конституции России. Он планировал провести пикеты в поддержку свободы собраний, имущественных интересов вкладчиков Сбербанка СССР и пенсионеров, социальных, политических прав, свободы интернета, за отставку мэра, а также против коррупции и политических репрессий, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Я получил три отказа. Первый - в связи с тем, что сразу все четыре заявленных мною традиционных места часового пикетирования - у Центробанка и на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев - попали под шествие кришнаитов с 15.00 до 20.30 часов (с 14.00 до 19.30 мск). Второй - у нулевого километра и на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Комсомольской - в связи с "опасностью" уборки для пикетчиков", - сказал Васильченко "Кавказскому узлу".

Третья локация, по словам активиста, попала под запрет мэрии "в связи с проведением культурно-зрелищного мероприятия "Время бросать курить".

Васильченко, также заявил, что отказался от предложения мэрии провести акцию в Краснооктябрьском районе города.

"31 мая пикетирование "Стратегии-31" снова состоится в одиночном формате", - заявил он.

Напомним, 12 мая волгоградские активисты провели одиночные пикеты с требованием освободить украинских моряков, арестованных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе.