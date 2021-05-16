Николай Валуев. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nikolay_Valuev

16 мая 2021, 04:24

Николай Валуев выступил против вырубки в Волго-Ахтубинской пойме

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал защитников Волго-Ахтубинской поймы, которые протестуют против вырубки дубов ради строительства новой скоростной трассы в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Роща, которую собираются ликвидировать для строительства дороги, уникальна и не может быть воссоздана в климате Волгоградской области, считают экологи. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заявили в администрации региона. Росприроднадзор выступил против постановления областной администрации о вырубке дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради строительства дороги. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты. 

15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

Депутат российского парламента Николай Валуев, являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, выступил против вырубки дубов для строительства новой скоростной трассы в Волгоградской области, сообщило 15 мая издание "Новости Волгограда".

Отказ Росприроднадзора согласовать проект по возведению дороги в Волго-Ахтубинской пойме - это промежуточная победа противников строительства, считает Николай Валуев.

Руководству региона рекомендовано рассмотреть другие варианты строительства стратегически важной трассы, которые не будут предусматривать вмешательство в уникальную экосистему Волго-Ахтубинской поймы, отметил депутат.

"Новые дороги, конечно, нужны. Но только не за счет особо охраняемых природных территорий. Рад, что Росприроднадзор разделяет позицию Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и призывает к поиску альтернативы. Если погибнет вся пойма, то неважно, можно проехать по ней или уже нет", - процитировало 15 мая Николая Валуева издание VolgaDay. Для строительства планируют вырубить около 15 тысяч старых деревьев, а взамен высадить более 235 тысяч саженцев, напомнило издание.

Политик отметил, что очень рад победе экоактивистов в вопросе застройки природного парка. Последствия от строительства дороги стоит более детально проанализировать, необходимо оценить экологический ущерб, который должен быть в приоритете над финансовой составляющей, сообщило 15 мая мнение Николай Валуева издание "Блокнот Волжский".

Примечание:

"Жители хутора близ Волгограда пожаловались на проблемы в связи с размытой плотиной", "Волгоградцы провели шествие в поддержку Навального вопреки задержаниям", "Активистки провели пикеты против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме".

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