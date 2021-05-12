Росприроднадзор поддержал противников вырубки в Волго-Ахтубинской пойме

12 мая 2021, 13:29

Росприроднадзор выступил против постановления администрации Волгоградской области о вырубке дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради строительства дороги. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Активисты назвали решение ведомства промежуточной победой в борьбе за сохранение деревьев. 26 марта трем защитникам дубовой рощи в Волго-Ахтубинской пойме удалось выступить на экосовете при областной думе и высказаться против вырубки дубов. Роща, которую собираются ликвидировать для строительства дороги, уникальна и не может быть воссоздана в климате Волгоградской области, заявили экологи. В администрации региона утверждают, что выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы.

15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

Защитники дубовой рощи получили сегодня через Общественную палату России ответ Роприроднадзора, в котором говорится, что ведомство не поддерживает проект постановления администрации Волгоградской области, предусматривающий вырубку дубов под строительство дороги. Письмо, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", датировано 30 апреля и адресовано директору департамента в сфере госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России.

Глава Росприроднадзора еще 2 марта указала министерству природных ресурсов и экологии России на противоречия между строительством моста в Волго-Ахтубинской пойме и тем, что этот природный парк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, и предложил рассмотреть альтернативные варианты строительства, не затрагивающие парк, отмечается в письме.

Власти Волгоградской области сами мешают строительство трассы, не желая рассматривать альтернативный вариант, указал корреспонденту "Кавказского узла" один из противников вырубки, юрист Антон Гетманенко.

«Позиция Росприроднадзора означает, что администрация области после заседания в Общественной палате 15 апреля, где продекларировала, что получила все необходимые согласования, ввела всех в заблуждение. До сих пор у них нет никаких согласований. Контролирующие органы вникают в ситуацию и сразу видят допущенные нарушения, их не видят только заинтересованные лица – это сами строители и заказчики, которые хотят быстрей любой ценой пропихнуть проект. Администрация сама своими действиями тормозит строительство дороги. Давно бы уже внесли изменения в проект и построили, наконец, эту дорогу, которая нужна и строителям, и жителям, и экоактивистам. Никто из экоактивистов не выступает в принципе против строительства дороги - мы выступаем только за изменение маршрута. Они потеряли уже год из-за того, что дорога проходит по дубам, и они не могут начать строить», - пояснил Гетманенко.

Согласно ответу Росприроднадзора от 19 апреля, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", «проектная документация «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс» 1 и 2 этапов строительства, являющаяся объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня, в Роспотребнадзор не поступала». Там же указывается, что приказом Облкомприроды от 19 декабря 2019 года утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой 17 ноября 2020 года внесено представление в адрес Облкомприроды, а 19 ноября 2020 года направлено предостережение в адрес подрядчика о недопустимости нарушения закона в плане вырубки дубов.

Общественная палата запланировала круглый стол на тему строительства в пойме

Росприроднадзор разделяет позицию Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России, заключила председатель этой комиссии Елена Шаройкина.

«В июне на площадке палаты запланировано общественное обсуждение других вариантов дороги, в котором примут участие местные жители и представители федеральных и региональных ведомств. Мы понимаем, что нас ожидает немало споров и столкновение различных точек зрения, но я не сомневаюсь, что нам удастся прийти к консенсусу в этом резонансном деле. Наша задача, с одной стороны - учесть интересы местных жителей, которые ждут строительства дороги, а с другой – защитить природу и не допустить уничтожения уникального оазиса, который входит в реестр биосферных резерватов ЮНЕСКО и является местом обитания краснокнижных растений и животных», - написала Шаройкина в ночь на 12 мая на своей странице в Facebook.

Росприроднадзор иначе оценивает значение статуса биосферного резервата ЮНЕСКО, чем Минстрой и Минтранс, констатировал сегодня член Общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов.

«Минтранс и Минстрой - за строительство, они не видят ничего страшного в вырубке дубов. [Руководитель департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина] Маканова из Минприроды на совещании в Общественной палате высказала не природозащитную позицию, якобы статус ЮНЕСКО непонятно что значит – деньги раньше давали, а сейчас не дают. В то же время Росприроднадзор высказался против вырубки деревьев, о том, что снятие статуса биосферного резервата ЮНЕСКО – это вообще крайняя мера, только при тщательном изучении ситуации в крайних случаях это возможно», - пояснил Соломонов корреспонденту "Кавказского узла".

Противники вырубки в Волго-Ахтубинской пойме неоднократно проводили акции протеста. 27 февраля в Волгораде прошли четыре одиночных пикета. Ранее, 21 февраля, около 150 человек приняли 21 февраля участие в забеге "За лес" в защиту вековых дубов Волго-Ахтубинской поймы.

Русское географическое общество выступило против вырубки

По словам Михаила Соломонова, 5 мая на месте планируемой вырубки деревьев в пойме побывал вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев.

«Он приехал по приглашению руководителя волгоградского отделения Русского географического общества (РГО) Сергея Моникова, который писал президенту РГО Сергею Шойгу о недопустимости вырубки деревьев в природном парке. Это была экспедиция по особо-охраняемым природным территориям. В Волгоградскую область приехали, поскольку было обращение. Вместе с руководителем волгоградского отделения РГО осмотрели трассировку дороги и дубраву со страровозрастными деревьями, которые считаются памятниками живой природы, из-за которых весь шум поднялся. Чибилев высказался, что недопустимо, условно, в зоне полупустынь и степей, в засушливом климате вырубать такое огромное количество леса. Чибилев сказал, что вопрос будет рассмотрен на комитете РГО и по итогам заседания ответ отправят в региональные отделения», - сказал Михаил Соломонов.

В пойме планируется вырубка не только дубов, но и других деревьев, а также кустарников, говорится в письме членов Волгоградского отделения Русского географического общества Сергею Шойгу. «Подрядчик обещает провести компенсационные высадки древесной растительности и наблюдать за их ростом два года. Но нужно понимать, что прежние пойменные насаждения формировались в более благоприятных экологических условиях на протяжении многих лет: естественный (или более комфортный для растительности) режим затопления поймы, отсутствие антропогенного пресса. В современных условиях, если кто-то надеется, что можно вырастить значительные массивы леса в пойме – это, мягко говоря, легкомысленные надежды», - подчеркивается в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Члены областного отделения РГО, как и Росприроднадзор, напомнили об альтернативных вариантах прокладки трассы. «Необходимо более детально изучить последствия от строительства этой дороги, и оценить, прежде всего, экологический ущерб, нежели финансовые вложения. Если погибнет пойма – будет совсем уже не важно, в каком месте по ней можно проехать. Данный лесной массив является не просто средой обитания, в том числе краснокнижных растений и животных, но и излюбленным местом отдыха людей на протяжении десятилетий», - указали в РГО.