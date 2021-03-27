Защитники дубовой рощи в Волго-Ахтубинской пойме добились участия в экосовете

27 марта 2021, 17:17

Трем защитникам дубовой рощи в Волго-Ахтубинской пойме удалось выступить на экосовете при областной думе и высказаться против вырубки дубов. Роща, которую собираются ликвидировать для строительства дороги, уникальна и не может быть воссоздана в климате Волгоградской области, заявили экологи. В администрации региона пояснили, что выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля стало известно, что министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Активисты назвали решение ведомства промежуточной победой в борьбе за сохранение деревьев. Около 150 человек приняли 21 февраля участие в забеге "За лес" в защиту от вырубки вековых дубов в Волго-Ахтубинской пойме. 27 февраля участницы четырех одиночных пикетов в Волгограде потребовали не допустить вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме.

15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

Трем активистам удалось выступить на экосовете

26 марта в Волгограде прошло совместное заседание экологического совета при областной думе и рабочей группы по мониторингу экологической ситуации при строительстве мостового перехода через реку Волга. На заседании обсуждались вопросы общественного контроля за ходом реализации проекта. В состав рабочей группы вошли экологи, ученые, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", Общественной палаты Волгоградской области, чиновники и жители Среднеахтубинского района. На экосовет смогли попасть трое защитников дубовой рощи, тогда как приглашены были только двое, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один их них Михаил Соломонов.

"По регламенту все выступали по 10 минут, нам дали по две минуты, на троих у нас было шесть минут, и то нас постоянно перебивали. Я сказал, что вырубают 15 тысяч деревьев, в том числе памятники живой природы – дубы, которым от 200 до 360 лет, незаконно вносятся изменения в положение о природном парке, что есть протест прокуратуры на проектные работы, но они продолжаются, и уже объявлено об изъятии участков в пойме – это тоже работа, связанная с проектированием", – рассказал Соломонов.

По его словам, на заседании он также указал на то, что закрытость экосовета приводит к нарастанию протеста со стороны жителей Волгограда, Волжского и населенных пунктов Среднеахтубинского района. Он напомнил об акциях, которые проходили в знак протеста против вырубки рощи.

"Я также отметил, что для строительства трассы выбран самый дешевый вариант насыпного типа, который наносит огромный ущерб. Мною была донесена информация, которую мы получали от надзорных ведомств и комитетов, в которые обращались. Я также сказал, что речь идет о реликтовых дубах, и это на встрече в Общественной палате России подтвердил научный сотрудник МГУ. После этого началась дискуссия, председатель экосовета потребовала дать слово специалисту, который сказал, что никакие они не реликтовые. Сегодня (26 марта) мы не поднимали вопрос об альтернативных вариантах, а говорили о нарушении законодательства, незаконности действий и необходимости возвращения на этап обсуждения вместе с общественностью и экспертами, о проведении всех необходимых исследований", – заявил активист.

Соломонов отметил, что обсуждение на экосовете было "крайне эмоциональным". "Я считаю, что диалог получился, нас как минимум услышали, а то, что пригласили - это чудо, которое случилось только благодаря Общественной палате РФ. Нас с Гетманенко пригласили, потому что мы лично участвовали в заседании Общественной палаты России. В экосовете те, кто лоббирует вырубку, как минимум задумались, что она незаконна. Они понимают теперь, что люди готовы открыто защищать природный парк. Решений не было, сказали, что и дальше будут собираться в Среднеахтубинском районе с жителями, но то, что нас пригласили, – это уже переломный момент", – сказал Соломонов.

Активист Антон Гетманенко отметил, что существующий проект трассы противоречит нормам действующего законодательства, что отражено в актах прокурорского реагирования, и на это он указал участникам экосовета, однако к предложению рассмотреть альтернативные проекты не прислушались. При этом "проигнорировали прокурора и не дали ему слова", сказал активист.

"Три акта внесено – представление, протест и предостережение. Существующий проект забраковали и ученые МГУ, это было на заседании в Общественной палате России 18 марта, на котором мы были. Ученые сказали, что проект неправильный с биологической точки зрения. На экосовете мне сказали, что я занимаюсь "отсебятиной", рассуждая о реликтовости дубов, и предложили выслушать специалиста Кулика. Я эмоционально на это отреагировал, чтобы немножко встряхнуть это болото, а это было именно болото по образу ЦК КПСС. Целью было, чтобы они услышали альтернативное мнение ученых", – пояснил Антон Гетманенко.

По его словам, "только благодаря Общественной палате и председателю комиссии Шаройкиной достигнута договоренность о проведении совещания с участием губернатора Волгоградской области по этому вопросу". "Надеемся, губернатор нас услышит, раз экосовет просто забетонировался", – сказал Гетманенко корреспонденту "Кавказского узла".

Соломонов и Гетманенко также рассказали, что побывали 18 марта на рабочей встрече в Общественной палате России, на которой по инициативе комиссии по экологии и охране окружающей среды обсуждался вопрос строительства дороги в пойме. По их словам, на встрече эколог МГУ рассказала, почему дубы уже не вырастут в пойме, если их вырубить. Было принято решение отправить обращение губернатору от Общественной палаты и заявление в Генпрокуратуру. Общественная палата намерена запустить процедуру присвоения парку федерального статуса и обратиться в надзорные органы с просьбой дать оценку нарушениям при проектировании трассы. При этом в Общественной палате констатировали полное отсутствие диалога между юристами, экологами с администраций области.

Третий присутствовавший на заседании 26 марта защитник рощи Иван Иванов отметил, что "экосовет не видит никаких других вариантов кроме того, который они выбрали". "Определенная польза от этой канители есть. К ситуации привлечено внимание СМИ, она широко освещается", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Член региональной Общественной палаты Вячеслав Черепахин рассказал, что заседание было очень эмоциональным.

"Возможно, это такой способ выпустить пар и все-таки услышать друг друга. Но чересчур много времени, на мой взгляд, посвятили убеждению друг друга в острой необходимости строительства трассы. Зачем обсуждать слишком очевидное? Но, наконец, услышали аргументацию проектировщиков об основном проекте и об альтернативных, к сожалению, изученных поверхностно. Мне показалось, большинство участников убедилось, что строительство трассы через поселки неисполнимо. По итогам обсуждения я предложил собрать сторонников альтернативного варианта – через Крит – с проектировщиками, небольшим составом, где можно было бы без эмоций, с калькулятором и карандашом в руках аргументированно обсудить детали трассировки", – сказал Черепахин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, это не потребует много времени и ресурсов, но может снять большинство встречных претензий и привести к какому-либо консолидированному варианту. "В конце концов, пока не прошел экспертизу и окончательно не утвержден ни один из вариантов – время для обсуждения есть", – добавил представитель Общественной палаты.

Общественная палата указала на отсутствие согласования проекта строительства трассы с Минприроды России

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина ранее провела встречу с активистами, пытающимися защитить заповедник в Волгоградской области. "Отказ перенести дорогу подальше от биосферного заповедника чиновники мотивируют решением экологического совета при областной думе, которое, по словам активистов, непрозрачно. По словам Антона Гетманенко, данный совет создан фиктивно и неавторитетен с точки зрения экспертной оценки влияния на окружающую среду", – говорится в сообщении, опубликованном 22 марта на сайте ОП.

В сообщении сказано, что Минприроды России не согласовало проект строительства трассы, представленный администрацией региона, и не дало добро на ослабление охранного режима природного парка.

"В федеральном центре затребовали от чиновников "дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации данного линейного объекта", в том числе материалы комплексного экологического обследования территории природного парка, заключение государственной экологической экспертизы, а также документы, предусматривающие проведение компенсационной высадки деревьев", – сообщила ОП.

В совещании также принял участие руководитель программы по особо охраняемым природным территориям ОМННО "Совет Гринпис" Михаил Крейндлин. Он рассказал, что природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" – первый региональный российский парк, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО, до этого туда включались только федеральные заповедники.

Елена Шаройкина подчеркнула, что данная ситуация – очаг социального напряжения. Она сказала, что готова обратиться к губернатору Волгоградской области по вопросу планов региональной власти начать строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Кроме того, Общественная палата РФ собирается обсудить с экспертами возможность присвоения природному парку "Волго-Ахтубинская пойма" статус федеральной ООПТ, а также обратиться в надзорные органы с просьбой дать оценку многочисленным нарушениям при проектировании третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, о которых активисты рассказывали в жалобах в различные инстанции, говорится в сообщении ОП.

Участники встречи пришли к выводу, что строительство транспортного объекта в непосредственной близости от ООПТ является грубым нарушением законодательства. И необходимо еще раз собрать рабочее совещание, а затем вынести вопрос на заседание большого круглого стола с обязательным участием представителей региональных властей. Помощница Шаройкиной Елена Новоселова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "достигнута предварительная договоренность о проведении 15 апреля совещания по вопросу с участием губернатора Волгоградской области".

Экологи спрогнозировали последствия от вырубки дубовой рощи для экосистемы местности

Южная часть волгоградского региона попадает в зону степей и полупустынь, и проблема опустынивания поднималась еще порядка 25 лет назад, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения общественного объединения "Зеленый патруль" Ярослав Князев.

"У нас была дубовая роща в Чапурниковской балке, сейчас по факту этой балки не существует, она активно уничтожается, предприимчивые жители выкапывают последний чернозем, который там остается. Дубы в нашем климате очень прихотливы, им нужно намного больше влаги, чем природа дает, она есть только в условиях поймы. Но даже в условиях поймы в нашей жаре вырастить дуб достаточно проблематично. Дубы, которые планируют пустить под спил, имеют стволы диаметром до метра, такие стволы будут расти сто с лишним лет. 50-летний дуб - шириной с небольшой тополь. Сегодня говорят, что срубят дубы, а вместо них высадят рекреационные посадки. А дальше что? Кто за ними будет ухаживать в ближайшие пять-десять лет, чтобы они прижились? Большая часть дубов засохнет", – заявил Князев.

Он уверен, что вырубка приведет к уничтожению микроклимата. "Вырубать дубы в нашем климате – это кощунство. Сейчас нужно ставить вопрос о том, как засаживать земли, чтобы остановить процесс опустынивания. Если вырубят дубы, в данном микрорегионе будет изменен микроклимат. К чему это приведет – спрогнозировать очень сложно. В пойме очень много факторов, в частности, водный режим ГЭС, в пойме и так воды не хватает, и дубы сохнут и вымирают. Из естественных дубовых рощ у нас осталась только Волго-Ахтубинская пойма", – пояснил руководитель "Зеленого патруля".

Волго-Ахтубинская пойма является биорезерватом ЮНЕСКО, это особая уникальная экосистема на Земле, она неповторима не только для России, но и для земного шара, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель регионального отделении партии "Зеленые" Владимир Полосухин.

"Основная часть поймы – это угодья, протоки, речки, ерики и дубы в качестве основной наиболее ценной части растительности. Если дорога будет проходить через дубовую рощу, она повлечет за собой большой ущерб для поймы. Мы со своей стороны направляли запрос в природоохранную прокуратуру по проекту вырубки дубов, сейчас есть надежда, что проект будет исправлен в плане сохранения основной части дубовой рощи. Прокуратура ответила, что выявлены некоторые нарушения по подготовки проекта в плане согласования, в том числе с природоохранными организациями. Мы понимаем, что дорога нужна и для развития экономики, и для транспортной развязки, тем не менее, нужно подходить к этому вопросу, сохраняя природу", – считает он.

Местные жители рассказали, что в пойме рядом с дубовой рощей расположены садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), в которых люди живут и отдыхают. Добраться до поймы из города очень просто на маршрутках, отметили они.

Житель СНТ "Опытник-1" Дмитрий Полянский рассказал, что на территорию дубовой рощи горожане приезжают отдыхать. "Они оставляют после себя мусор, мы его потом собираем. Мы тоже здесь отдыхаем, на дачах проживает много молодых семей, гуляют и молодые мамы с детьми, и старики. Дубы растут на всем протяжении трассы Краснослободск - Средняя Ахтуба. Добраться до поймы из города можно на маршрутках, которые ходят в Слободу или в Среднюю Ахтубу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Юлия рассказала, что пойма доступна для горожан. "Некоторые жители ездят через мост в пойму на велосипедах – это вообще не проблема, это занимает минут пять. Местные жители убирают за всеми мусор. Место уникально тем, что дубы вообще несвойственны для нашего климата. Они реликтовые – выросли самостоятельно, их никто не сажал. Сейчас комитет транспорта выкупает земельные участки для строительства", – отметила она.

В областной администрации сообщили, что работают над усилением режима особой охраны территории поймы. Проект постановления обладминистрации о внесении изменений в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" не имеет цели ослабить режим особой охраны территории, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в областном комитете природных ресурсов.

"Предлагаемыми поправками уточняются запреты и ограничения, связанные с рубкой всей древесно-кустарниковой растительности, а не только дубов, говорится в ответе комитета на запрос "Кавказского узла". – Ужесточаются правила, связанные с вырубкой деревьев, с четким определением конкретных случаев, когда это возможно. Так, если в настоящее время Положением установлен запрет на вырубку в отношении только одной древесной породы, типичной для Волго-Ахтубинской поймы, – дубов, то проектом постановления предлагается на всей территории природного парка запретить проведение рубок любых лесных насаждений, в том числе дубов, за исключением четко регламентированных случаев".

К регламентированным случаям комитет относит вырубку, связанную санитарной безопасностью в лесах, с предупреждением и тушением пожаров, с охраной поверхностных водных объектов, с мероприятиями в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Также среди таких случаев – вырубка на земельных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается "Положением о природном парке".

"Таким образом, речь идет, напротив, об усилении режима особой охраны территории и сокращении возможных мероприятий, направленных на изменение исторически сложившегося ландшафта. Пакет дополнительных документов, обосновывающих необходимость внесения изменений в Положение о парке, Облкомприроды сформирован и в феврале направлен в Минприроды России. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в федеральном ведомстве", – сказано в сообщении комитета.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства областной администрации 10 марта опубликовал распоряжение об изъятии части земельных участков для госнужд региона, в частности, для строительства трассы в пойме. В ходе первого этапа строительства изъяты десять участков, на втором этапе планируется изъять 28 участков, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете.

"Процедура изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд предусмотрена законом и регламентируется статьями Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации", – пояснили в комитете. Там отметили, что при реализации объекта "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в Волгограде. Третий пусковой комплекс" руководствуются проектами планировки и межевания территории, который "прошел все процедуры согласования во всех областных структурах, в том числе и в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области".

Чиновники рассказали о процедуре изъятия участков у местных жителей

В Облкомдортрансе пояснили, что, согласно процедуре изъятия земель, будут подготовлены проекты соглашений, которые направят собственникам участков.

"По истечении трех месяцев, если собственник не подписывает соглашение об изъятии, то Облкомдортранс обращается в суд с заявлением об изъятии для государственных нужд земельного участка с выплатой компенсации, – сообщили в комитете. – Большая часть земельных участков по первому этапу, предназначенных для изъятия, были поставлены на кадастровый учет. Была проведена независимая оценка, на основании которой участки были изъяты у собственников по соглашению сторон с возмещением стоимости, установленной независимой оценкой. В первый этап попали земельные участки, на которых велась хозяйственная деятельность, не было расположено жилых домов или иных сооружений, за которые по закону предусмотрено возмещение причиненного ущерба".

По данным комитета, почти все собственники добровольно подписали соглашения об изъятии. "После получения компенсации и регистрации перехода права в органах Росреестра, право собственности на земельные участки перешло к Волгоградской области. Аналогичная процедура будет проведена и по второму этапу строительства, после получения всех необходимых согласований (28 участков)", – сказано в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что альтернативный вариант прохождения трассы потребует сноса части поселков и переселения людей.

"В процессе проектирования было проработано множество вариантов прохождения трассы, говорится в ответе Облкомдортранса на запрос "Кавказского узла". - Все возможные варианты неизбежно предусматривают прохождение трассы по особо охраняемой природной территории, соединяя при этом ранее введенные в эксплуатацию объекты, любой из вариантов сопряжен с необходимостью прохождения водных объектов и сноса древесно-кустарниковой растительности, причем на землях всех категорий. В случае принятия альтернативного варианта прохождения трассы по существующей автомобильной дороге Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба потребует в несколько раз больше выкупа земельных участков, сноса части поселков и переселение людей".

Напомним, через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную автотрассу протяженностью 14 километров. Намечено строительство искусственных насыпей и двух мостов – через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для возведения дороги придется срубить 8379 деревьев – в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.