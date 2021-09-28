Депутат проиграл спор с чиновниками по поводу экспертизы строительства в Волго-Ахтубинской пойме

28 сентября 2021, 21:15

Волгоградский суд не удовлетворил жалобу депутата Александра Осипова, пытавшегося оспорить решение областной административной комиссии об отказе в привлечении чиновников к ответственности за непредоставление ему копии экологической экспертизы проекта строительства скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов в июле был снят с должности председателя комиссии по вопросам регламента и парламентского контроля и исключен из фракции "Единой России" Волгоградской областной думы за позицию по защите Волго-Ахтубинской поймы от вырубки деревьев. Ранее депутат сообщал, что просил председателя комитета природных ресурсов предоставить экологическую экспертизу проекта, однако ему было отказано.

Ворошиловский районный суд Волгограда отказал сегодня депутату областной думы Александру Осипову в удовлетворении жалобы на административную комиссию Волгоградской области. Депутат пытался оспорить решение областной административной комиссии об отказе в привлечении главы областного комитета природных ресурсов к административной ответственности за непредоставление ему копии экологической экспертизы проекта строительства скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дважды запрашивал экологическую экспертизу проекта строительства дороги.

"И дважды мне ее не предоставляли, объясняя, что я не являюсь лицом, которому могут предоставляться экспертизы. Получается, что я обладаю статусом, правами и обязанностями, мне избиратели делегируют полномочия, запрашивают у меня информацию о последствиях экологического ущерба в связи со строительством, а я не могу получить эту информацию, поскольку мне отказывает комитет", - сказал Осипов.

По его мнению, комитет вольно трактовал федеральное законодательство, считая, что оно не дает право предоставлять депутату эту экспертизу. "Они ссылаются на статью, в которой есть ограниченный перечень структур, но там не перечислены ни правоохранительные, ни судебные, ни надзорные органы, то есть получается, что эту экологическую экспертизу никто не может получить? Однако ее спокойно получает прокуратура, кто угодно, кроме депутата областной думы Осипова. Депутат Осипов является особым субъектом, которому не положено видеть экологическую экспертизу", - заявил депутат.

В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили акциями протеста. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов. На следующий день активисты провели пять одиночных пикетов в Волгограде, потребовав прекратить строительство дороги и рассмотреть альтернативные проекты, которые не затронут зеленые насаждения. Рабочие после двухнедельного перерыва вновь начали вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, где запланировано строительство дороги, несмотря на протест прокуратуры, сообщили 9 сентября активисты.

Осипов отметил, что подал в суд на административную комиссию Волгоградской области, которая "отказалась привлекать к ответственности председателя облкомприроды Романову, хотя в законе "О статусе депутата" прямо прописано, что непредоставление информации депутату Волгоградской областной думы влечет за собой административную ответственность".

Экологическая экспертиза была заказана за государственные деньги, за нее заплатила Волгоградская область, пояснил Осипов. "Я как депутат Волгоградской областной думы как раз имею все права - у меня статус лица, замещающего государственную должность - доступа к любой информации, которая относится к интересам Волгоградской области, кроме специально охраняемой законом тайны. Ссылка комитета о том, что мы не являемся лицами, которые могут получить экспертизу, несостоятельны", - считает Осипов.

"Представитель административной комиссии плавал, на наши вопросы отвечал с заминкой, комиссия вообще ничего не исследовала, никакого всестороннего и объективного расследования проведено не было, она просто получила ответ комитета, отказали просто формально", - заявил депутат.

"Мы будем направлять запросы в Конституционный суд, чтобы работникам администраций разъяснили законодательство Российской Федерации, - сказал он. – Потому что так, как они трактуют – это просто удивительно. Получается. депутат областной думы не обладает правами, которыми его наделил закон. Грубо говоря, можно отменять закон "О статусе депутата", его отменил наш комитет по природным ресурсам", - заявил Осипов.

Депутат областной думы Осипов обратился в облкомприроды с депутатским запросом о предоставлении ему копии экологической экспертизы по строительству дороги в пойме, но ему было отказано, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представлявший интересы Осипова в суде юрист Антон Гетманенко. Депутатский запрос Осипова не был удовлетворен, а, в соответствии с кодексом Волгоградской области "Об административной ответственности", неисполнение требования депутата является административным правонарушением, пояснил юрист.

"По данной статье дела возбуждает областная административная комиссия. Осипов написал туда заявление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Романовой – председателя облкомприроды – за неисполнение депутатского запроса. Административная комиссия, рассмотрев заявление, вынесла определение об отказе в возбуждении дела", - сообщил Гетманенко.

"По мнению административной комиссии, депутат областной думы не обладает правом запрашивать заключение экологической экспертизы. Своими действиями административная комиссия области скопировала позицию, которую в своем отказе изложила председатель облкомприроды. Осипов подал жалобу на определение административной комиссии об отказе в возбуждении дела об административной ответственности", - рассказал юрист.

Дело было рассмотрено в одно заседание. "Пришли представители облкомприроды, административной комиссии, я и депутат и Осипов", - сказал Гетманенко.

Ответчики ссылались в своих документах на статью федерального закона "Об экологической экспертизе", в соответствии с которым результаты экологической экспертизы направляются заказчику, пояснил он. "Депутат областной думы в соответствии с законом Волгоградской области "О статусе депутата областной думы" является спецсубъектом - обладает расширенными правами в отношении госорганов. И административная комиссия, и облкомприроды проигнорировали этот факт", - заявил Гетманенко. Власти дали указание не предоставлять Осипову документацию относительно строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, чтобы создать проблемы экозащитникам в обжаловании принятых решений, предположил юрист.

Облкомприроды и административная комиссия в своих возражениях ссылались на то, что истекли сроки давности привлечения главы облкомприроды Романовой к административной ответственности, поскольку срок давности по данной категории правонарушения – два месяца с момента совершения. "Момент совершения – это июнь. После оглашения решения судья озвучила, что мотивом решения является истечение срока давности", - сказал Гетманенко.

Юрист отметил, что подаст апелляционную жалобу в десятидневный срок.

В определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, выданного административной комиссией Волгоградской области (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что на оба депутатских запроса Осипова комитетом природных ресурсов в срок даны ответы.

Отказ предоставить копию заключения экологической экспертизы по проекту мотивирован федеральным законом "Об экологической экспертизе", пункт 6 статьи 18 которого предусматривает, что заключение направляется заказчику, сказано в определении.

Депутаты не указаны в перечне госорганов и органов местного самоуправления, которым также может направлять заключение экспертизы, указано в определении. Комиссия также сослалась на Гражданский кодекс РФ, где "содержится прямой запрет разглашения любых данных, содержащихся в технической документации без согласия подрядчика".