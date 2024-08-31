Вдова бойца из Волгограда потребовала улучшения состояния квартиры

31 августа 2024, 23:43

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Вдова убитого на Украине бойца из Волгограда сообщила главе Следкома России о плесени в квартире. Бастрыкин поручил провести проверку.

Глава Следкома России поставил на контроль проверку в связи с обращением вдовы военнослужащего из Волгограда по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи, сообщило сегодня управление Следкома России по Волгоградской области.

Вдова участника СВО из Волгограда обратилась к Бастрыкину в связи с ненадлежащим обслуживанием дома по улице Лодыгина, в котором она живет. "Несмотря на то, что в здании, 1945 года постройки, неисправны инженерные системы, сотрудники управляющей компании мер к проведению ремонтных работ не принимают. В квартире заявительницы из-за постоянной сырости распространилась плесень. Заявительница отмечает, что это создает угрозу здоровью двум ее малолетним детям. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

По заявлению женщины начата процессуальная проверка, ее ход поставил на контроль глава Следкома, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля супруга волгоградца Михаила Пономарева, который является сиротой, рассказала, что чиновники выдали ему положенную по закону квартиру, однако она непригодна для проживания из-за поврежденных стен и крыши. Пономарев вырос, женился, стал участником специальной военной операции (СВО), однако вместо положенного по закону жилья он получил квартиру, в которой нельзя жить, отметила его супруга.

После жалобы сироты из Волгограда и участника спецоперации на Украине Михаила Пономарева на нарушение его жилищных прав, председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку, а также взял ее ход на контроль.

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