Решение построить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму принято на фоне протестов активистов

25 июня 2021, 01:42

Министерство природных ресурсов и экологии России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи, сообщила администрация Волгоградской области. Активисты заявили, что встретят строителей акциями протеста.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заявили в администрации региона. Росприроднадзор выступил против постановления областной администрации о вырубке дубов. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты. В мае депутат Госдумы Николай Валуев поддержал защитников Волго-Ахтубинской поймы.

15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

"Министерством природных ресурсов и экологии России принято решение, которое позволяет начать строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Таким образом, проект возведения новой дороги прошел все необходимые экспертизы и проверки, и уже в ближайшее время начнется его реализация", - говорится в распространённом 23 июня пресс-службой администрации Волгоградской области сообщении.

В нем также говорится, что Минприроды одобрило внесение изменений в постановление о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые устанавливают правила вырубки на этой территории. "Если ранее запрет касался только дубов, то теперь запрет распространяется на все лесные насаждения на этой территории, за исключением четко регламентированных случаев... рубок на земельных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается положением о природном парке", - указано в пресс-релизе. Внесенные изменения "благотворно повлияют на сохранение режима особой охраны территории и сокращение возможных мероприятий, способных навредить экологии и биосферному разнообразию Волго-Ахтубинской поймы", - считают в администрации области.

Проект строительства новой автомагистрали предусматривает компенсационную высадку более 200 тысяч новых деревьев, что в 10 раз превышает количество деревьев, которые будут затронуты строительством, отмечено в сообщении. По данным пресс-службы, заготовлено к высадке 48 тысяч сеянцев дуба черешчатого, в районных питомниках уже высадили свыше 600 килограммов желудей, из которых планируется вырастить порядка 50 тысяч саженцев. «Чтобы обеспечить максимальную приживаемость лесных насаждений, в регионе разработана уникальная дорожная карта, благодаря которой за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать в течение 10 лет с момента посадки», - заверили в администрации.

Постановлением от 23 июня за подписью вице-губернатора Харичкина, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", администрация Волгоградской области внесла изменение в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», разрешив рубки лесных насаждений в том числе на участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. «Принятое Минприроды решение позволило окончательно сформировать пакет документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство дороги", - прокомментировал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко.

По его словам, проект прошел согласования как на федеральном уровне, так и с местными жителями, в общественной палате России и региона. "Важно, что принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса «Волгоград- Краснослободск-Средняя Ахтуба» останется для проезда местных жителей», - приводятся в пресс-релизе его слова.

Туренко отметил, что «генеральный подрядчик вместе с началом работ по строительству обязан будет начать работы и по компенсационному восстановлению растительности». По его словам, работы по строительству трассы начнутся в начале второго полугодия.

Противники строительства дороги заявили о готовности начать протесты

Существует протест Росприроднадзора и межрегиональной прокуратуры, напомнил противник рубки деревьев в пойме Михаил Соломонов.

"Вопрос с государственной экологической экспертизой не был решен. Есть актуальный ответ Росприроднадзора о том, что должна была быть проведена федерального уровня государственная экологическая экспертиза. А была проведена экспертиза регионального уровня", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Соломонов отметил, что экспертизу проводила подведомственная администрации организация, что "наталкивает на размышления".

Жители готовы перейти к протестным акциям, чтобы не допустить начала строительства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" противник вырубки деревьев Антон Гетманенко. «Постановление мы изучим и дадим ему юридическую оценку с учетом всех других известных нам обстоятельств... Попросим прокурора проверить и данное постановление. Нельзя оценивать постановление в отрыве от других нарушений, которые мы выявили. В частности, не проведена экологическая экспертиза Росприроднадзором. Росприроднадзор считает, что должна быть экспертиза именно федерального уровня", - подчеркнул он. По словам Гетманенко, активисты готовы перейти к протестным акциям, но действовать планируют в соответствии с законом. "Одиночные пикеты не запрещены. Если это не поможет, то будем менять тактику... будем останавливать трактора своими телами. Жители к этому готовы", - заявил он.

Губернатор Бочаров «ни разу не высказался по теме и ни разу не подписал ни одной бумаги (по строительству дороги)», отметил активист.

«Есть протест Генеральной прокуратуры, нет экологической экспертизы проекта и есть указания Росприроднадзора о недопустимости подобных работ в особо охраняемых природных территориях», - написал 23 июня депутат областной думы Александр Осипов. на своей странице в Facebook.

"Строительство дорог на территории особо охраняемой природной территории ограничивается лишь нуждами природного парка и людей, в нем проживающих. Скоростная дорога под этот вид строительства на подходит. Особенно тогда, когда жертвовать приходится 30000 деревьев в том числе тысячами дубов в дубравах, многим из которых за 100 лет", - указал он.

Осипов также считает, что высадка 200 тысяч деревьев не компенсирует ущерб природе. «Есть достоверные данные о приживаемости саженцев не более пяти процентов... И отнюдь не дубов», - отметил депутат.