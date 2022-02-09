Михаил Соломонов арестован за организацию велопробега в Волгограде

09 февраля 2022, 00:25

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Суд в Волгограде назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, ведущему борьбу за сохранение Волго-Ахтубинской поймы, признав его виновным в нарушении общественного порядка.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля член Общественной палаты Волгограда, активный защитник Волго-Ахтубинской поймы Михаил Соломонов был приглашен в четвертый райотдел полиции Волгограда, чтобы дать объяснения. По словам юриста Ивана Иванова, Соломонова задержали из-за того, что он попросил официальную повестку при составлении протокола. 8 февраля в поддержку Соломонова в Волгограде состоялись три одиночных пикета. Задержание Соломонова за неповиновение полиции и организацию велопробега связано с его активной позицией в защиту поймы, отметили активисты.

Активист был вызван в полицию для составления протокола за проведение 31 декабря 2021 года велопрогулки, его задержали за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", сообщили в МВД по Волгоградской области.

Центральный райсуд Волгограда 8 февраля признал Михаила Соломонова виновным в организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Отметим, для граждан максимальный срок ареста по этой статье - 15 суток.

«31 декабря 2021 года Соломонов организовал велопробег, который создал помехи движению транспортных средств. Сотрудниками отдела полиции [...] по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении», - рассказала она.

По словам Вальковской, суд постановил арестовать Соломонова на пять суток. "Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - сказала она.

Комментариями Соломонова или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, волгоградские активисты протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста, как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка, и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".