Михаил Соломонов. Скриншот со страницы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4626050437447939&set=pb.100001290864320.-2207520000..&type=3

09 февраля 2022, 00:25

Михаил Соломонов арестован за организацию велопробега в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, ведущему борьбу за сохранение Волго-Ахтубинской поймы, признав его виновным в нарушении общественного порядка.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля член Общественной палаты Волгограда, активный защитник Волго-Ахтубинской поймы Михаил Соломонов был приглашен в четвертый райотдел полиции Волгограда, чтобы дать объяснения. По словам юриста Ивана Иванова, Соломонова задержали из-за того, что он попросил официальную повестку при составлении протокола. 8 февраля в поддержку Соломонова в Волгограде состоялись три одиночных пикета. Задержание Соломонова за неповиновение полиции и организацию велопробега связано с его активной позицией в защиту поймы, отметили активисты.

 Активист был вызван в полицию для составления протокола за проведение 31 декабря 2021 года велопрогулки, его задержали за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", сообщили в МВД  по Волгоградской области. 

Центральный райсуд Волгограда 8 февраля признал Михаила Соломонова виновным в организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Отметим, для граждан максимальный срок ареста по этой статье - 15 суток.

«31 декабря 2021 года Соломонов организовал велопробег, который создал помехи движению транспортных средств. Сотрудниками отдела полиции [...] по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении», - рассказала она.

По словам Вальковской, суд постановил арестовать Соломонова на пять суток. "Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - сказала она.

Комментариями Соломонова или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, волгоградские активисты протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста, как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка, и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Пикетчик назвал местью властей увольнение главы парка «Волго-Ахтубинская пойма», "Депутат проиграл спор с чиновниками по поводу экспертизы строительства в Волго-Ахтубинской пойме", "Правозащитники назвали предвзятым отношение чиновников к защитникам Волго-Ахтубинской поймы".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 февраля 2022, 02:10

  • Полицейские в Ростове-на-Дону заподозрены в избиении задержанного

    В Ростове-на-Дону сотрудники полиции подозреваются в том, что неправомерно применили газовый баллончик и физическую силу к задержанному, который был доставлен в отдел за совершение административного правонарушения. Информация о жестоком избиении ростовчанина стала известна спустя месяц после инцидента.

09 февраля 2022, 01:20

  • Армению возмутили планы Азербайджана по устранению армянских надписей на храмах в Карабахе

    Планы изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе нарушают требование Международного суда ООН, отреагировали МИД Армении и правозащитники на новость о создании в Азербайджане рабочей группы для устранения армянских надписей на албанских храмах. Они призвали международное сообщество, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма.

08 февраля 2022, 23:55

08 февраля 2022, 23:10

08 февраля 2022, 22:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи