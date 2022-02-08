Защита обжаловала арест Заремы Мусаевой

08 февраля 2022, 13:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокаты Заремы Мусаевой по соглашению обжаловали ее арест и приступили к ознакомлению с материалами ее дела, сообщили в "Комитете против пыток"*. Нападение на представителя власти, которое вменяется Мусаевой, является суровой статьей и карается жестко, отметила юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой расследуется уголовное дело о нападении на силовика. Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России Александру Бастрыкину с предложением забрать у чеченских следователей дело Мусаевой, так как оно тесно увязано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых. 4 февраля адвокаты встретились со своей подзащитной в СИЗО, и она пожаловалась на состояние здоровья.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Адвокаты по соглашению допущены к Зареме Мусаевой в СИЗО, следствие предоставило им материалы ее дела, сообщил руководитель "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец. Он также рассказал, что защита уже обжаловала решение об ее аресте. "Адвокаты по соглашению уже представляют интересы Заремы. Она ни от кого не отказывается, наоборот хочет пользоваться только их услугами. Арест обжалован, как и заключение под стражу, пока суды не рассматривали жалобы. По здоровью пока нет новой информации", – сказал Бабинец корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что под силовиком, на которого будто бы напала Зарема Мусаева, подразумевается участковый. "Документы [следствия] есть, мы пока их не публикуем. Могу сказать, что это участковый", – пояснил Бабинец.

"Сегодня адвокаты намерены попасть к Мусаевой с передачей", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина.

В последний раз адвокаты посещали Мусаеву в СИЗО 7 февраля, отметил ее сын Абубакар Янгулбаев. "Адвокаты с ней на связи. Вчера посещали ее и передали даже еду, средства гигиены и теплую одежду. Заходить к ней будут сегодня", – рассказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Вменяемая Мусаевой статья является суровой и жестко карается, даже когда речь идет о брошенном в сторону силовиков пластиковом стаканчике, как это было в истории "Болотного дела", обратила внимание адвокат Надежда Ермолаева.

"Причинение каких-либо телесных повреждений сотруднику полиции или даже покушение на эти деяния, через статью 30 УК РФ – это довольно суровая история и карается достаточно жестоко. И такие обвинения в духе времени и региона. Вспомним, например даже ситуацию вокруг Болотной площади, там было то же самое, когда за брошенный в полицейских пластиковый стаканчик человек получил реальный срок лишения свободы. Соответственно, применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ) или угроза применения такого насилия наказывается до пяти лет лишения свободы. Это относится к категориям преступлений средней тяжести, а вот применение насилия опасного для жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ) уже на срок до 10 лет, это категория тяжкого вреда здоровью", – сказала Ермолаева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в определении степени вреда будет играть роль субъективный фактор.

"Опасность для жизни – вещь относительная, хоть и устанавливается экспертом, но по практике, они будут принимать во внимание, например, близость к жизненно важным органам. Если причинено ранение в области глаза и существовал риск потери органом его функции, то, соответственно, по признаку опасности причинения вреда здоровью – этот признак будет присутствовать. Если ему поцарапали надбровную дугу – это легко может квалифицироваться по части 2 статьи 318 УК РФ (тяжкий вред здоровью — прим. "Кавказского узла"), а применение меры пресечения в виде заключения под стражу – это каждый первый случай в таких обвинениях", – сказала Ермолаева.

Она добавила, что "в российской судебной практике в преступлениях тяжких и особо тяжких мера пресечения избирается практически всегда".

"В исключительных случаях она может применяться к обвиняемым в совершении преступлений, предусматривающих санкцию в виде лишения свободы до трех лет, если он скрылся от следствия и так далее. Но исключительный случай – это оценочная категория. Если в УПК указываются случаи, что это возможно, например, когда речь идет о том, что обвиняемый скрылся, или не имеет определенного места жительства, то не составит труда убедить суд в том, что обвиняемый пытался скрыться. Например, не явилась по трем повесткам, отправленным по тому адресу, где она не живет – и суд это примет", – заключила адвокат.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января, число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января, в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня, в Чечне по-прежнему удерживается не менее 11 членов семей критиков Кадырова. 23 января Абубакар Янгулбаев сообщил также, что около 15 человек из семей Янгулбаевых и Мусаевых в Грозном перестали выходить на связь после похищения его матери.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.