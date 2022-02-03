Аналитик разъяснил порядок отставки судей Верховного суда Чечни

03 февраля 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Квалификационная коллегия Верховного суда Чечни может самостоятельно отозвать статус судьи, но это решение может быть оспорено в Квалификационной коллегии судей России, объяснил федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного и вслед за властями республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. В ночь на 3 февраля стало известно, что Квалификационная коллегия судей назначила на сегодня рассмотрение инициативы председателя Верховного суда Чечни о прекращении отставки федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул страну после угроз Кадырова.

Отставка судьи прекращается, в частности, если после его ухода были выявлены нарушения, допущенные им при исполнении полномочий, если он не исполнял запреты и ограничения, предусмотренные для судей о отставке, занимался деятельностью, несовместимой со статусом, нарушил закон об отставке судей или кодекс судейской этики, а также в случае вступления в силу обвинительного приговора в отношении него, следует из пункта 6 статьи 15 об отставке судей закона "О статусе судей в Российской Федерации". В статье 7 закона указано, что решение о прекращении отставки судьи принимается квалификационной коллегией судей по собственной инициативе по месту прежней работы или постоянного места жительства судьи в отставке, либо по представлению органа судейского сообщества или председателя суда по месту его прежней работы.

Квалификационная коллегия Верховного суда Чечни имеет право самостоятельно выносить решение об отзыве статуса судьи, отметил федеральный судья в отставке Сергей Пашин. "Да, такое решение может приниматься на региональном уровне. Квалификационная коллегия судей Чечни имеет право принимать подобное решение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение об отзыве отставки принимается на уровне Квалификационной коллеги судей России, если у судьи была или есть руководящая должность, добавил Пашин. "Они бы не могли этого сделать, если бы судья был заместителем председателя или председателем ВС Чечни. В этом случае такое решение могла приниматься Квалификационной коллегии судей РФ. То есть это уже был бы не региональный уровень", – объяснил судья в отставке.

Он также добавил, что решение Квалификационной коллегии судей Чечни может быть обжаловано. "Да, это решение может и должно быть оспорено в Квалификационной коллегии судей РФ. Или путем административного судопроизводства", – сказал он.

Также Пашин подтвердил, что после отзыва отставки, Янгулбаев лишится неприкосновенности и, следовательно, может быть объявлен в розыск или быть задержан.

Напомним, что 1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 3 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".