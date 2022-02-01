Рамзан Кадыров. Стопкадр из видео на странице ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram. https://www.instagram.com/p/CZcRPJ0oF4x/

01 февраля 2022, 23:45

Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни озвучил новые угрозы в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что они хуже и опаснее, чем боевики Басаев и Хаттаб. «Приютившие Янгулбаевых страны» Кадыров призвал  вернуть их в Россию.

Как писал "Кавказский узел", полиция и ДУМ Чечни выступили сегодня с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущений стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила телекомпания "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист правозащитной организации "Комитет против пыток"* Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

Сегодня Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы пренебрегают исламскими и чеченскими традициями.
"Для них не существует понятий чести, достоинства. То, что они говорили о наших эвлия, не говорил никто. Они хуже и опаснее, чем Басаев и Хаттаб", - заявил Кадыров в прямом эфире, который опубликован на странице в ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram (ведется от лица Рамзана Кадырова и насчитывает более 8,4 миллиона подписчиков).

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов, среди которых захват заложников в Буденновске (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002), в школе в Беслане (2004), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999) и нападения на Нальчик (2005), говорится в биографии Басаева, размещенной на "Кавказском узле". Амир ибн аль-Хаттаб -выходец из Саудовский Аравии, участник войн в Афганистане и Таджикистане, полевой командир, возглавлявший отряды иностранных наемников в Первой чеченской войне, организатор вторжения боевиков в Дагестан в августе 1999 года, говорится в биографии Хаттаба, подготовленной "Кавказским узлом".

Кадыров обратился к «странам, приютивших семью Янгулбаевых». "Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеят. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт", - указал он.

При этом, по словам Кадырова, семье Янгулбаевых стоит побеспокоиться о своей безопасности. "Первый же чеченец с ними разберётся, как только появится такая возможность", - подчеркнул он.

Напомним, ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Обращение сына к Мусаевой вызвало отклики в дагестанском паблике", "Петиция в защиту прав Мусаевой набрала более 77 тысяч подписей", "Абубакар Янгулбаев ответил Кадырову на обвинения в пособничестве терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 февраля 2022, 01:40

  • Суд отказался увеличить выходцу из Чечни компенсацию за пытки

    Ярославский областной суд оставил без изменений сумму компенсации морального вреда выходцу из Чечни Хасдину Муртазалиеву, который был подвергнут пыткам в колонии. Муртазалиев требовал 500 тысяч рублей, но судом утверждена сумма почти в восемь раз меньше.

02 февраля 2022, 00:40

01 февраля 2022, 23:00

  • Сестра убитого владикавказца потребовала компенсацию с Аслана Гагиева

    Елена Торчинова, сестра убитого во Владикавказе Алана Торчинова и пострадавшего в результате нападения Тамерлана Торчинова, потребовала в суде взыскать с Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах, четыре миллиона рублей в качестве материального ущерба и моральной компенсации. Сам Гагиев отрицает свою причастность к организации этих преступлений.

01 февраля 2022, 22:15

01 февраля 2022, 21:29

  • Трагедия в Ткибули привлекла внимание к проблеме безопасности шахтеров

    Властям следует тщательно расследовать обстоятельства взрыва на шахте в Ткибули и проводить регулярные проверки, чтобы не допустить повторения трагедии, заявило народный защитник Нино Ломджария. В шахте не отслеживали показания датчиков метана, отметил председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе. С 2007 года в Ткибули погиб 41 шахтер, обратила внимание бывший исполнительный директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи