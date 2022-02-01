Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым

01 февраля 2022, 23:45

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Глава Чечни озвучил новые угрозы в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что они хуже и опаснее, чем боевики Басаев и Хаттаб. «Приютившие Янгулбаевых страны» Кадыров призвал вернуть их в Россию.

Как писал "Кавказский узел", полиция и ДУМ Чечни выступили сегодня с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущений стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила телекомпания "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист правозащитной организации "Комитет против пыток"* Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

Сегодня Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы пренебрегают исламскими и чеченскими традициями.

"Для них не существует понятий чести, достоинства. То, что они говорили о наших эвлия, не говорил никто. Они хуже и опаснее, чем Басаев и Хаттаб", - заявил Кадыров в прямом эфире, который опубликован на странице в ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram (ведется от лица Рамзана Кадырова и насчитывает более 8,4 миллиона подписчиков).

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов, среди которых захват заложников в Буденновске (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002), в школе в Беслане (2004), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999) и нападения на Нальчик (2005), говорится в биографии Басаева, размещенной на "Кавказском узле". Амир ибн аль-Хаттаб -выходец из Саудовский Аравии, участник войн в Афганистане и Таджикистане, полевой командир, возглавлявший отряды иностранных наемников в Первой чеченской войне, организатор вторжения боевиков в Дагестан в августе 1999 года, говорится в биографии Хаттаба, подготовленной "Кавказским узлом".

Кадыров обратился к «странам, приютивших семью Янгулбаевых». "Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеят. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт", - указал он.

При этом, по словам Кадырова, семье Янгулбаевых стоит побеспокоиться о своей безопасности. "Первый же чеченец с ними разберётся, как только появится такая возможность", - подчеркнул он.

Напомним, ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.