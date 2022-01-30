Анатолий Джиоев включился в борьбу за должность президента Южной Осетии

30 января 2022, 18:47

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Центризбирком Южной Осетии принял уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению на пост президента Анатолия Джиоева, участвовавшего в выборах в 2017 и 2012 годах.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии началась избирательная кампания перед президентскими выборами, которые назначены на 10 апреля. 29 января были поданы уведомления инициативных групп о проведении собраний по выдвижению на пост президента лидера партии "Ныхас" Алан Гаглоева и главы Минобороны Ибрагима Гассеева. Партия "Единая Осетия" сообщила о намерении выдвинуть действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

К 28 января о месте и дате проведения своих собраний уведомили ЦИК первые четыре претендента на выдвижение кандидатур - Гено Каджаев, сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, лидер депутатского объединения "За справедливость" Гарри Мулдаров и предприниматель Альберт Валиев.

В Центризбирком Южной Осетии поступило уведомление инициативной группы о проведении собрания по выдвижению Анатолия Джиоева на должность президента, сообщил сегодня член ЦИК Игорь Чочиев.

"Еще одна инициативная группа уведомила сегодня ЦИК о проведении собрания. 12 февраля в здании республиканской библиотеки имени Анахарсиса пройдет собрание по выдвижению кандидата в президенты республики Джиоева Анатолия Харитоновича", - приводит его слова ИА "РЕС".

Согласно законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до их проведения. Избирком принимает документы о выдвижении кандидатов на должность президента по 20 февраля, информирует агентство.

Напомним, Анатолий Джиоев выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, однако затем снял свою кандидатуру. Также Анатолий Джиоев выдвигался кандидатом в президенты Южной Осетии в 2012 году.