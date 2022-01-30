Табличка на здании ЦИК Южной Осетии. Фото: пресс-служба ЦИК http://cikruo.ru

30 января 2022, 18:47

Анатолий Джиоев включился в борьбу за должность президента Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центризбирком Южной Осетии принял уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению на пост президента Анатолия Джиоева, участвовавшего в выборах в 2017 и 2012 годах.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии началась избирательная кампания перед президентскими выборами, которые назначены на 10 апреля. 29 января были поданы уведомления инициативных групп о проведении собраний по выдвижению на пост президента лидера партии "Ныхас" Алан Гаглоева и главы Минобороны Ибрагима Гассеева. Партия "Единая Осетия" сообщила о намерении выдвинуть действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

К 28 января о месте и дате проведения своих собраний уведомили ЦИК первые четыре претендента на выдвижение кандидатур - Гено Каджаев, сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, лидер депутатского объединения "За справедливость" Гарри Мулдаров и предприниматель Альберт Валиев.

В Центризбирком Южной Осетии поступило уведомление инициативной группы о проведении собрания по выдвижению Анатолия Джиоева на должность президента, сообщил сегодня член ЦИК Игорь Чочиев.

"Еще одна инициативная группа уведомила сегодня ЦИК о проведении собрания. 12 февраля в здании республиканской библиотеки имени Анахарсиса пройдет собрание по выдвижению кандидата в президенты республики Джиоева Анатолия Харитоновича", - приводит его слова ИА "РЕС".

Согласно законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до их проведения. Избирком принимает документы о выдвижении кандидатов на должность президента по 20 февраля, информирует агентство.

Напомним, Анатолий Джиоев выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, однако затем снял свою кандидатуру. Также Анатолий Джиоев выдвигался кандидатом в президенты Южной Осетии в 2012 году.

Примечание:

"Аналитики шести стран скептически оценили перспективы создания формата "3+3" на Южном Кавказе", "Олег Гаглоев заявил о политическом преследовании в Южной Осетии", "ЕСПЧ отклонил иски жителей Южной Осетии к Грузии о нарушении прав человека".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 января 2022, 19:50

30 января 2022, 17:43

30 января 2022, 17:01

  • Каляпин счел травлю с плакатами следствием слов Кадырова

    Плакаты с обвинением правозащитника Игоря Каляпина в поддержке террористов появились на дверях подъезда и квартиры его пожилой матери в Нижнем Новгороде. Появление плакатов стало следствием аналогичного заявления главы Чечни, предположил Каляпин.

30 января 2022, 16:00

30 января 2022, 15:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи