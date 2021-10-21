Цхинвал. Фото: Тамара Агкацева для "Кавказского узла"

21 октября 2021, 13:56

ЕСПЧ отклонил иски жителей Южной Осетии к Грузии о нарушении прав человека

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить жалобы жителей Южной Осетии о нарушении прав человека грузинскими военными в ходе конфликта в 2008 году, объяснив свое решение утратой властей Грузии контроля над этим регионом. 

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября 2008 года стало известно, что жители Южной Осетии подали около 2000 исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против властей Грузии в связи с военным конфликтом 2008 года.

ЕСПЧ отклонил жалобы жителей Южной Осетии о нарушении прав человека грузинскими военными в ходе конфликта 2008 года. Речь идет о событиях 8 и 9 августа 2008 года в Цхинвале и его окрестностях, заявители указывали на "непропорциональное использование силы" против мирных жителей со стороны военнослужащих Грузии, следует из пресс-релиза, опубликованного сегодня на сайте ЕСПЧ.

Власти Грузии были лишены возможности контролировать ситуацию в этих районах и, соответственно, события, которые там произошли, нельзя на них возлагать, так как "территория, на которой происходили военные действия, была грузинской формально", сказано в сообщении.

Напомним, что 8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, в которые вмешалась Россия. Активные военные действия продлились пять дней. 26 августа 2008 года Владимир Путин подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь, 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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