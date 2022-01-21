Постоянный поток публичных извинений обесценил их значимость для дагестанцев

21 января 2022, 02:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовые публичные извинения привели к тому, что раскаяния стали неискренними и воспринимаются как дань моде, отметил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев, комментируя публичные извинения жителей Дагестана после инцидента с участием уроженца республики в Москве. Практика, когда за высказывания дагестанцев извиняются высокопоставленные чиновники, стала новой традицией и связана с их желанием выслужиться перед федеральным центром, указали глава дагестанского отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов и замглавного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого Шугаиба Болатукаева, 18 января он был арестован на два месяца. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова, а затем извинения за случившееся принесли его родители. Водитель московского автобуса, оскорбивший Болатукаева, тоже должен принести извинения, указали пользователи Instagram. Дагестанец спровоцировал водителя на ответные оскорбления, возразили другие.

На видео из кабины автобуса, которое было опубликовано 17 января, следует, что молодой человек, подошел к кабине водителя и начал стучать в стекло, призывая водителя сделать остановку, переходя на нецензурную брань. Водитель вначале отвечал спокойно, однако за тем также перешел на оскорбления в адрес пассажира. Он продолжил оскорблять его и после того, как тот отошел от кабины и вступил в перепалку с другими пассажирами.

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев считает, что в практике извинений ничего плохого нет. «Но массовое увлечение порицанием [привело к тому, что извинения] лишены искренности, в последнее время это стало данью моде. Дагестанское общество должно работать на упреждение и недопущение подобных инцидентов, на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Именно отсутствие воспитательного процесса приводит к таким негативным явлениям и, как следствие, извинениям. Осуждение действий Болатукаева со стороны родителей и муниципалитета может послужить для подрастающего поколения примером того, что подобное всегда будет порицаться и родители виновника будут вынуждены нести ответственность за проступки детей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог, глава дагестанского отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что приносить извинения в обществе, если человек осознал, что был не прав, всегда было нормой. «Дагестанцы, находясь за пределами республики, становятся участниками провокаций, неправильно реагируют на внешние раздражители, или действительно нарушают закон, а потом приносят извинения. Но это уже не воспринимается обществом. Где-то извинения приносятся осознанно, где-то вынужденно, чтобы смягчить наказание. Но практика, когда за эмоциональные высказывания молодых дагестанцев извиняются на уровне руководства республики, глав районов, родителей, выглядит какой-то новой традицией. Дееспособный совершеннолетний человек в состоянии сам ответить за свои поступки и правонарушения», - отметил он.

Если бы не пристальное внимание дагестанских властей и представителей общественных организаций к этому инциденту, то за свои высказывания Болатукаев мог получить административное наказание, к примеру, 15 суток, считает заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Вместо этого парень, которого мы не оправдываем, попал в негативную ситуацию [...] может получить реальный тюремный срок. Инцидент был вызван конфликтом с водителем автобуса – тот тоже не стеснялся в выражениях и тоже допускал экстремистские высказывания. Но почему-то никто из дагестанских политиков и общественников не призвал привлечь водителя к ответственности», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов считает, что дагестанское общество не должно нести ответственность за каждого своего члена, который совершил правонарушение. Он отметил, что ситуации, связанные с выходцами из Дагестана, всегда в приоритете в информационном пространстве.

Широкий общественный резонанс вокруг конфликтов с участием кавказцев, на которые обращают внимание высокопоставленные чиновники, создается, чтобы отвлечь людей от экономических и социальных проблем в стране, ранее указали дагестанские журналисты. Дела с участием выходцев с Кавказа зачастую являются показательными и предполагают более строгое наказание, заявил ранее "Кавказскому узлу" московский адвокат дагестанского происхождения Умалат Сайгитов. "Власть здесь не церемонится. Разве не обзывают тех же кавказцев? Сплошь и рядом. Но если есть оскорбления в обратную сторону, реагируют чрезмерно жёстко", - подчеркнул он.

Журналист отметил, что извинения давно являются предметом дискуссий, они сначала стали популярны в Чечне, и затем были привнесены в Дагестан, в том числе силами дагестанского МВД. «Извинения обычно приносятся, когда обе стороны приходят к решению о примирении. В Дагестане они стали показателем работы властей. Чиновники хотят перестраховаться, показать, что они в некоем тренде, выступают за российскую власть. Родителей в такой ситуации понять можно - они находятся в некоем тупике и будут готовы пойти на все, лишь бы их ребенку не было плохо. Но демонстрации видео с извинениями не вызывают должного эффекта, возникает чувство стыда за тех, кто является инициатором таких извинений», - считает Магомедов.

23 января 2020 года глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Однако уже 29 февраля 2020 года в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану было опубликовано видео, в котором местный житель попросил прощения за нецензурную брань при видеосъемке уличного конфликта между местными жителями и полицейскими.

Он также отметил, что родители российских и дагестанских чиновников, как правило, не извиняются за своих детей. «Никто не слышал извинений Хизри Исаевича за данный инцидент (за драку его сына с депутатом в Махачкале). Таких случаев достаточно, многие чиновники ни за что не отвечают, все извинения касаются лишь простых людей», - констатировал журналист.

Драка между депутатом Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими оппонентами, среди которых был Даниял Шихсаидов, произошла 1 июня 2021 года в Махачкале. Айнутдин Зиявутдинов был госпитализирован с сотрясением мозга и пожаловался на нападение в Следственный комитет. Данияла Шихсаидова задержали 9 июня 2021 года. В декабре 2021 года суд в Махачкале приговорил Данияла Шихсаидова к 13 месяцам колонии-поселения, признав его виновным в причинении травм депутату.