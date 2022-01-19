Пользователи соцсети потребовали извинений от московского водителя за оскорбление дагестанца

19 января 2022, 19:34

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Водитель московского автобуса, оскорбивший дагестанца Шугаиба Болатукаева, тоже должен принести извинения, указали пользователи Instagram после того, как уроженец Дагестана публично извинился за свои слова в адрес водителя и пассажиров. Дагестанец спровоцировал водителя на ответные оскорбления, возразили другие.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова. 18 января участник резонансного конфликта в московском автобусе Шугаиб Болатукаев был арестован на два месяца по делу о разжигании межнациональной розни, в тот же день извинения за случившееся принесли его родители.

На видео из кабины автобуса, которое было опубликовано 17 января, следует, что молодой человек, подошел к кабине водителя и начал стучать в стекло, призывая водителя сделать остановку, переходя на нецензурную брань. Водитель вначале отвечал спокойно, однако за тем также перешел на оскорбления в адрес пассажира. Он продолжил оскорблять его и после того, как тот отошел от кабины и вступил в перепалку с другими пассажирами.

Водитель московского автобуса, который участвовал в конфликте с дагестанцем Шугаибом Болатукаевым, должен принести извинения за свои слова, отметил на своей странице в Instagram общественный деятель Булач Чанкалаев (имя пользователя в Instagram - bulach_chankalaev).

"Категорически против поведения нашего земляка, но так же против высказываний водителя .

Наш земляк и его родственники извинились, но не вижу извинения водителя, который так же грубо разговаривал. В одни ворота играть нельзя", - написал он 18 января на своей странице в Instagram.

Публикация на странице Чанкалаева, насчитывающей 379 тысяч подписчиков, набрала к 18.45 мск 3302 отметки "нравится" и 309 комментариев.

Часть пользователей согласилась с тем, что водитель должен извиниться. "Молодец, Булач. Правильно говоришь, в одни ворота постоянно играть нельзя!", - прокомментировала uma_askerhanova (правозащитник Ума Аскерханова - Прим. "Кавказского узла". "Согласен, ждём извинений водителя и его родственников", - отметил пользователь gruzoperevozki.kiz.ru05. "Почему извинение водителя? Пусть родители и все извиняются, пусть его тоже сажают", - указал taygib_abdusaidov.

Ряд пользователей поспорили о том, кто стал инициатором конфликта. "Непонятно, почему с водителем вообще замяли тему. По факту - он спровоцировал конфликт", - отметил dzhumagulov. "По факту спровоцировал наш (выходец из Дагестана - Прим "Кавказского узла"). Для чего идти бить (в) стекло, обязывая матерными словами водилу?" - возразил bengamin__001. В другом комментарии он предложил внимательно посмотреть видеозапись конфликта.

Если наш (выходец из Дагестана - Прим. "Кавказского узла") первый что попало (начал) говорить, водитель должен был молчать ? Естественно он тоже не будет молчать, они уже все агрессивно относятся к нашим потому что наши как попало себя ведут, просто стыдно бывает за такое поведение", - отметила medina_971.

Некоторые комментаторы усомнились, что водитель принесет извинения за свои слова. "Не дождемся никаких извинений, для них это норма оскорблять и обзывать кавказцев, и эта статья о разжигании межнациональной розни работает только в их пользу"", - указала elm1ra.a. "Сергей Меликов извинился за нашего земляка, а кто извиниться будет за него?" - поинтересовался khalit4402.

Дела с участием выходцев с Кавказа зачастую являются показательными и предполагают более строгое наказание, заявил ранее "Кавказскому узлу" московский адвокат дагестанского происхождения Умалат Сайгитов. "Власть здесь не церемонится. Разве не обзывают тех же кавказцев? Сплошь и рядом. Но если есть оскорбления в обратную сторону, реагируют чрезмерно жёстко", - подчеркнул он.

Публикацию перепостил Instagram-паблик makhachkala.live, насчитывающий 200 тысяч подписчиков. К 19.00 мск она набрала 51,8 тысяч просмотров и 177 комментариев.

Пусть наши чиновники жёстко требуют извинения водителя за его неэтичное поведение, отметил abdurakhmanalchiev. "Весь Дагестан должен извиняться перед всей Россией. Почему теперь водитель этого автобуса не извиняется перед дагестанцами? Где депутаты, где чиновники, где парламент, который так усердно всегда давят своих…. Требуем извинения водителя пассажиров точно также пускай их родители тоже извиняются", - отметил 9090markew. "Если молча открыл бы водитель дверь и не оскорбил бы парня, ничего не случилось бы", - прокомментировал 678master.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".