Два участника митинга в Сухуме оставлены под арестом

20 января 2022, 19:10

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Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить жалобу адвокатов на постановление Сухумского городского суда об аресте Аслана Тании и Баграта Сурмавы по делу о массовых беспорядках в ходе митинга оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила о задержании участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря 2021 года. 11 января суд арестовал на различные сроки трех участников митинга - Батала Цвижбу, Аслана Танию и Рамаза Джопуа. 13 января были арестованы Баграт Сурмава и Анри Инапшба. 19 января Кассационная коллегия Верховного суда постановила перевести Батала Цвижбу под домашний арест.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрела сегодня жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 11 января в отношении Аслана Тании. По решению коллегии, Тания оставлен под арестом до 23 января, говорится на сайте Верховного суда Абхазии.

Рассмотрение кассационной жалобы об аресте Баграта Сурмавы сначала было перенесено с 19 на 20 января в связи с тем, что генпрокурор заявил отвод одному из судей, Роману Кварчии, указав, что тот приходится родственником Сурмаве, говорится в сообщении суда от 19 января. Сегодня жалоба адвокатов Баграта Сурмавы на арест была рассмотрена, но суд отказался смягчать меру пресечения, проинформировала "Нужная газета".

"Кавказский узел" писал, что 21 декабря 2021 года оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров протестующие разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжания обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.