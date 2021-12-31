Абхазские журналисты поспорили о выступлении российского депутата

31 декабря 2021, 22:49

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Российский политик, несмотря на характер отношений Абхазии и России, не должен вмешиваться во внутренние дела непризнанной республики, заявила журналистка Изида Чания, комментируя высказывание депутата Госдумы Колесникова о митинге в Сухуме. Колесников назвал вещи своими именами, поэтому его слова о попытке переворота в Абхазии не возмутили широкую общественность, считает ее коллега Антон Кривенюк.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. Бжания согласился принять представителей оппозиции, по результатам переговоров протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Депутат Госдумы России Олег Колесников, побывавший в Сухуме, в комментарии Абхазскому телевидению сказал, что события 21 декабря были попыткой оппозиции незаконными методами прийти к власти. Депутат позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, заявил Народно-патриотический Союз Абхазии.

Ни российским, ни каким-либо другим политикам не стоит вмешиваться в внутренние дела другого государства, отметила абхазская журналистка Изида Чания.

"При всём том, что Абхазия во многом зависит от России, есть факт признания независимости государства. Очень часто такое вмешательство во внутриполитические дела имеет негативные последствия. Должна быть деликатность в этом вопросе. Абхазские же политики не высказывались о том, поддерживают они или нет оппозицию в России. Россияне сами с этим разберутся. Как и мы со своими внутриполитическими проблемами", - сказала она.

В ноябре 2004 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил о намерении закрыть границу с Абхазией после того как Совет старейшин признал победителем на президентских выборах Сергея Багапша. Российские власти рассчитывали на победу на этих выборах Рауля Хаджимбы.

В бытность губернатором Краснодарского края Александр Ткачёв в 2004 году вмешивался во внутренние дела Абхазии, напомнила Чания.

"Он даже перекрыл границы в связи с тогдашними событиями. Он, наверное, считал, что имеет право вмешиваться в наши внутренние дела и каким-то образом оказывать давление на ту или иную сторону во внутриполитическом раскладе Абхазии. Если прочесть, что он тогда говорил, то сегодня ему близко не нужно подходить к Абхазии и иметь в ней дела. А сейчас Ткачёв приезжает в Абхазию, пытается "отодрать" у нас 40 гектаров земли в сосновом бору в курортной зоне в Пицунде", - отметила журналистка.

27 декабря бывший губернатор Кубани Ткачев заявил о намерении построить в Пицунде гостиничный комплекс "Москва Резорт" площадью 45 гектаров и стоимостью 20 миллиардов рублей. В ходе презентации проекта он заявил о приобретении земельного участка под строительство отеля, хотя по законодательству Абхазии купля-продажа земли запрещена. Компания ООО "Москва Резорт" выпустила заявление, в котором уточнила, что земли под строительство гостиничного комплекса предоставлены компании на правах аренды, сообщил 30 декабря "Коммерсант-Краснодар".

Высказывания российского депутата не вызывают положительных эмоций, отметила Чания. "Но само по себе заявление Колесникова не будет поводом для новых протестных выступлений. Колесников – обычный депутат, который, скорее всего, имеет свои бизнес-интересы. И, возможно, он не по своей инициативе высказался. Его попросило руководство Абхазии и он оказал такую "медвежью услугу" и себе, и руководству", - предположила она.

Перемена власти в Абхазии происходит путем занятия кабинетов, и российский депутат прав в своих оценках, заявил журналист Антон Кривенюк.

"Все митинговые кампании, которые происходили в последние годы со стороны любой оппозиции - и нынешней, и той, которая в настоящее время у власти, имели задачу взломать оборону правительственного комплекса и занять кабинеты. В течение последних 15 лет такое происходило неоднократно, но власть так и не подумала о технологическом обеспечении безопасности. Потому что вся власть по-прежнему физически находится в кабинетах. Во всем мире власть держится на доступе к данным, регламентам и т.п. Прорыв маргиналов в кабинеты мало что меняет в функционировании власти. Но не в Абхазии", - отметил он.

Акция 21 декабря имела эту же цель, заявил Кривенюк. "Было конкретное тактическое решение для прорыва, но не получилось. Российский депутат назвал вещи своими именами", - подчеркнул он.

По его мнению, в абхазском обществе заявление Колесникова не вызвало возмущения. "Хотя бы потому, что все понимают, что это была именно попытка переворота. В Абхазии на политической арене выступают непрофессиональные политики, которые не умеют контролировать свою публичную активность. Один из депутатов абхазского парламента заявлял накануне, что цель митинговой активности - смена власти", - пояснил журналист.

Отношения с Россией для Абхазии всегда были важны, добавил Кривенюк. "Но в новом году Абхазия не получит помощи от России в том объёме, который критически необходим для страны. В Абхазии тяжелейшие проблемы с инфраструктурой, гуманитарный кризис", - заявил он.

По словам журналиста, у властей Абхазии была надежда, что удастся "затащить крупные российские компании, структуры", чтобы они купили что-то оптом. "Существует план власти по продаже значительного количества земель под проекты. Поэтому те, кто вне этого процесса, будут ему противостоять", - подчеркнул Кривенюк.

Политическую активность он свел к конкуренции за ресурсы. По мнению Кривенюка, все абхазские элиты хотят продавать земли, но только когда сами у власти, а когда в оппозиции - сопротивляются этому.

"У всех элит примерно одни намерения: продадим землю под проект, войдём в долю, оформим своего человека", - сказал он. Основная мотивация волны протестов - "не дать успеть продать кому-то другому", заключил журналист.