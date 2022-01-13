Участник митинга в Сухуме госпитализирован после ареста

13 января 2022, 18:34

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Пятый задержанный по делу о массовых беспорядках участник митинга в Сухуме Анри Инапшба арестован сегодня судом на месяц, после такого решения суда активист проглотил гвозди и был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила, что задержаны четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря 2021 года. "Нужная газета" информировала о пяти задержанных. 9 января активисты высказали мнение, что задержание участников митинга ухудшит внутриполитическую ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям. 11 января суд арестовал на различные сроки трех участников митинга, заседание об избрании меры пресечения Анри Инапшбе было перенесено из-за его плохого самочувствия. Сегодня под арест был помещен еще один участник протестов Баграт Сурмава.

В сухумском городском суде сегодня прошло судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении ещё одного из участников протестов в Сухуме Анри Инапшбы. Прокуратура потребовала арестовать его на два месяца, но судья решил поместить Инапшбу под арест сроком на один месяц. После оглашения решения суда Анри Инапшба проглотил гвозди. Сейчас он госпитализирован в медучреждение, сообщила сегодня "Нужная газета".

Анри Инапшба должен содержаться под стражей до 8 февраля. В вину ему, как и остальными арестованным, вменяется участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии). Эта статья предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы, проинформировал сегодня "Спутник Абхазия".

Напомним, 21 декабря 2021 года оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров протестующие разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжания обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.