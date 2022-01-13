Арестован четвертый участник митинга в Сухуме

13 января 2022, 15:10

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Суд в Сухуме арестовал сегодня на 20 дней по делу о массовых беспорядках у здания парламента Баграта Сурмаву.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила, что задержаны четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря 2021 года. "Нужная газета" информировала о пяти задержанных. 9 января активисты высказали мнение, что задержание участников митинга ухудшит внутриполитическую ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям. 11 января суд арестовал на различные сроки трех участников митинга.

Сухумский городской суд поместил под арест до 2 февраля, на 20 дней, участника протестов у здания парламента Абхазии 21 декабря 20201 года Баграта Сурмаву. Обвинение требовало арестовать его на два месяца, сообщила сегодня "Нужная газета".

Рассмотрение дела в отношении Сурмавы было перенесено с 11 на 13 января по ходатайству стороны защиты, так как у адвокатов не было достаточно времени для сбора характеризующих подзащитного документов, проинформировал сегодня "Спутник Абхазия".

Напомним, что 21 декабря 2021 года оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров протестующие разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжания обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.