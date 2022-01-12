Акция протеста в Сухуме. Скриншот видео https://vk.com/dtpsochi?z=video-41267621_456245089%2F080d93f0cfb878c846%2Fpl_wall_-41267621

12 января 2022, 08:36

Арестованы три участника митинга в Сухуме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд арестовал на различные сроки трех участников митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря. Избрание меры пресечения еще двум активистам отложено до 14 января.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила, что задержаны четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря. "Нужная газета" информировала о пяти задержанных. 9 января активисты высказали мнение, что задержание участников митинга ухудшит внутриполитическую ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям.

Сухумский горсуд избрал меру пресечения в виде ареста на различные сроки троим из пяти задержанных по делу о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Сухуме 21 декабря.

"В отношении Батала Цвижбы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц и 15 суток – до 22 февраля 2022 года, Аслан Тания арестован на 15 суток – до 23 января в связи с тем, что он инвалид с детства и на его иждивении малолетний ребенок. В отношении Рамаза Джопуа (являющегося помощником депутата парламента Гиви Кварчии) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта", – привел в ночь на 12 января сообщение суда ТАСС.

Суд перенес заседание об избрании меры пресечения еще одному участнику протестов, Анрику Инапшбе, из-за его плохого самочувствия на 14 января. Также до 13 января отложили заседание по избранию меры пресечения участнику протестов Баграту Сурмаве, информировал вечером 11 января "Sputnik Абхазия" со ссылкой на сухумский горсуд.

Напомним, что 21 декабря оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров протестующие разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжанией обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.

Примечание:

"Аналитики оценили потенциал абхазской оппозиции", "Активисты указали на просчеты в политике Аслана Бжании", "Союз журналистов Абхазии потребовал наказать виновных в нападении на коллег".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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