Суд смягчил меру пресечения участнику протестов в Сухуме

19 января 2022, 16:26

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Кассационная коллегия Верховного суда постановила сегодня перевести под домашний арест Батала Цвижбу, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на митинге в Сухуме 21 декабря 2021 года.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила о задержании участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря 2021 года. 11 января суд арестовал на различные сроки трех участников митинга - Батала Цвижбу, Аслана Танию и Рамаза Джопуа. 13 января были арестованы Баграт Сурмава и Анри Инапшба.

Сегодня Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года о заключении под стражу Батала Цвижбы, сообщил сегодня Верховный суд Абхазии

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля, сроком на один месяц и три дня, со всеми ограничениями, предусмотренными законодательством, за исключением необходимости посещения медицинского учреждения, говорится в сообщении на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 21 декабря 2021 года оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров протестующие разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжанией обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.