Водители автобусов в Махачкале сочли намеренным банкротство автотранспортного предприятия

13 января 2022, 04:03

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Правительство Дагестана пообещало вернуть автобусные маршруты 44А и 100 и сохранить рабочие места, передав транспорт от обанкротившегося махачкалинского предприятия в аренду компании из Каспийска. Сотрудники Махачкалинского ПАТП-2 уверены, что предприятие банкротили намеренно, а горожане просят сохранить все автобусы на линии.

Как писал «Кавказский узел», городские автобусы маршрутов №№ 100 и 44 «А» перестали выходить на линии, без работы остались более 60 водителей с начала января. Автобусы были более удобными и дешевыми, чем маршрутки, указали пользователей Instagram, раскритиковав отмену этих автобусных маршрутов.

В Махачкале с 18 октября 2021 года повысилась стоимость проезда в маршрутках до 27 рублей, а 1 ноября 2021 года водители маршруток объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в Instagram акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров, заявлял глава профсоюза водителей Исалмагомед Набиев.

Для возобновления работы маршрутов №№ 44А и 100 автобусы будут переданы на правах аренды ООО «Каспийское АТП», заявил председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов на совещании, прошедшего 10 января.

Это же предприятие должно принять на работу весь водительский состав предприятия Махачкалинское ПАТП-2, которое находится на стадии банкротства. «Мы понимаем социальную значимость этих маршрутов, поэтому важно сохранить его доступность. Мы проработаем возможность субсидирования перевозок по двум указанным маршрутам, предварительно речь идет о выделении 25 миллионов рублей», - процитировала Амирханова пресс-служба правительства республики.

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, Махачкалинское ПАТП-2 имеет общую задолженность в 250 миллионов рублей, в том числе 160 перед федеральным бюджетом, которые предоставлялись в качестве субсидии. В настоящее время часть имущества выставлена на торги. Премьер-министр Абдулпатах Амирханов поручил на совещании профильным министерствам и ведомствам продолжить работу по принятию мер, направленных на сохранение предприятия.

На заседании правительства представители компании сообщили, что перед возвращением на линию автобусов практически весь автотранспорт нуждается в ремонте или в доукомплектации.

По мнению председателя профсоюзной организации «Махачкалинское ПАТП-2» Кадима Нухова, предприятие умышленно и целенаправленно загнан в банкротство, чтобы «завладеть его имуществом и территорией».

«Имущество - это автобусы, разные строения, мастерские, оборудование. И сам земельный участок в Первой Махачкале, где располагается наше предприятие. Общая территория - где-то полтора гектара, но раньше площадь была в разы больше. Сейчас имущество выставлено на торги, и имущество распродается по цене черного лома», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Федеральные субсидии в 160 миллионов рублей, выделенные предприятию в 2017 году, были расхищены и поэтому у организации возникли проблемы, говорит Нухов. «Предприятие этих денег не видело, но зато их повесили как задолженность и загнали нас в банкротство. В марте 2019 года решением Арбитражного суда Дагестана было установлено внешнее управление, а конкурсным управляющим назначен Федор Пряхин, проживающий в Ивановской области. С тех пор компанию подводят к ликвидации», - поясняет лидер профсоюзного комитета.

Несколько раз коллектив «восставал против действий конкурсного управляющего», говорит Кадим Нухов. «Это заканчивалось увольнениями в 2019-2020 годах, но через суд и под общественным давлением нам удавалось восстановиться», - говорит он.

В сентябре 2021 года собрание кредиторов приняло решение о приостановке деятельности «Махачкалинского ПАТП-2», но сами работники об этом узнали только в конце ноября, рассказывает Нухов. «Тогда мы обратились к Пряхину, чтобы он нам разъяснил, что происходит на нашем предприятии. Но информацию от нас скрывали. Мы начали писать обращения во все инстанции. 23 декабря Федор Пряхин издал приказ о приостановке деятельности предприятия и его ликвидации. Тогда мы уже стали добиваться того, чтобы в ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов, чтобы информация наконец до него дошла. И в итоге он дал жесткое поручение правительству разобраться во всей ситуации. 5 января к нам приезжал председатель правительства и другие официальные лица, которым мы на месте показали и рассказали, что творится», - пояснил Кадим Нухов.

Из закупленных в 2015 году на бюджетные деньги 68 автобусов в последнее время на линию выходило только 25 машин, отметил он. «Даже те автобусы, которые стояли с незначительными поломками, просто в наглую «раздевались». Кроме как халатностью такое отношение назвать нельзя», - заявил председатель профсоюзной организации.

После решения правительства о передаче в аренду автобусов каспийскому предприятию транспорт еще не вышел на линию, пояснил он. «Машины почти месяц стояли. Сели аккумуляторы, многим нужно сменить резину на зимнюю. Вчера (11 января) мы собрались, чтобы подготовиться к выезду. Приказа о принятии на работу еще не было, но мы готовы были выйти на линию. Но позвонил руководитель каспийского предприятия и сказал, что необходимых денег на эти работы он пока еще не нашел, и поэтому нам стоит разойтись», - отметил Нухов.

Само решение о передаче транспорта Каспийскому АТП коллектив воспринимает с беспокойством, опасаясь, что «Махачкалинское ПАТП-2» так и не будет восстановлено. В 2019-2020 годах на предприятии работал 131 сотрудник, а сейчас число работников сократилось до 70, 60 из них - водители, сообщил лидер профсоюза Нухов. «Мы считаем, что нужно обязательно сохранить наше предприятие», - отметил он.

Коллективу махачкалинского автопредприятия обещали сохранить рабочие места, но пока водители остались без работы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из водителей маршрута №44А Дауд Исрапилов.

«На сегодняшний день мы пока без работы. Автобусы стоят. Им по шесть-семь лет, и чтобы выехать после месяца простоя, нужны небольшие вложения. Если хоть выделят небольшую сумму, то в течение одного-двух дней 15-20 автобусов прямо сейчас могут выйти на линию без проблем. Нам обещают выделить деньги, чтобы запустить маршруты. Надеемся на лучшее, остается только ждать», - пояснил он.

Общая сумма задолженности по оплате у сотрудников Махачкалинского ПАТП-2 составляет порядка 2,6 миллиона рублей, отметил он. «Но эта сумма была бы намного больше. Некоторые водители в счет задолженности оставляли деньги из установленного плана. Но все равно есть те, кому должны 20-30 тысяч рублей. Это где-то за два-три месяца. У нас договорная оплата. За выход на линию мы получаем 900 рублей. План установлен в размере 6100 рублей, из которых 1900 уходит на заправку топлива, а остальное мы должны сдать в кассу», - пояснил водитель.

Маршрут №44 «А» проходит практически через всю Махачкалу – от Северного поста до Редукторного поселка через проспект имама Шамиля. №100 также начинается от Северного поста, но проезжает через центр города мимо ЦУМа и через проспект Петра Первого едет в Каспийск до Каменного карьера. Стоимость проезда на обоих маршрутах составляла 15 рублей.

По словам жителя Каспийска Марата, проезд на автобусах стоит значительно меньше, чем на микроавтобусах. «Стоимость маршрутки из Каспийска в Махачкалу - 40 рублей до ЦУМа и 50 - до Северной автостанции. Автобусы на этом маршруте нужны. Хотя с ними тоже полно проблем: дороги для общественного транспорта у нас не приспособлены, нет нормальных остановок, графиков и расписания, автобусы едут медленно. Но их нужно сохранить. И сделать это более качественно, чтобы люди пересели с личного транспорта на общественный», - считает он.

Автобусы «здорово экономили бюджет» и в семье жительницы Каспийска Патимат. «У меня двое детей. Все наши родственники живут в Махачкале, и мы часто разъезжаем между двумя городами. Мало того, что автобус и так очень редко ездит и ждать его приходится подолгу, так теперь их вообще отменили. На маршрутке за троих выходит 120 рублей. Но с коляской в них не сядешь, и поэтому теперь каждый раз вызывать такси накладно. Надеюсь, что их скоро вернут», - поделилась она ожиданиями.

Между Махачкалой и Каспийском продолжает ездить троллейбус, но маршрут по Каспийску короче, чем у автобуса, отмечает жительница Махачкалы Мадина. «У нас родственники живут на улице Трудовая в Каспийске. Автобус проезжал недалеко от их дома. Но на этих новогодних каникулах, чтобы доехать до них, пришлось сесть на троллейбус. Он медленнее, чем автобус, и доезжает только до конца Ленина, завода «Дагдизель». Оттуда пришлось добираться пешком», - отметил она.

Предприятие, обслуживавшее автобусы, цена на проезд которых была значительно ниже рыночной, было обречено на банкротство, считает председатель Независимого профсоюза предпринимателей и водителей Исалмагомед Набиев.

«Проблема, по моему мнению, была еще в самом начале. Когда республика получила эти автобусы, тогдашний глава Дагестана (Рамазан Абдулатипов) в целях поднятия своего имиджа решил установить меньшую стоимость проезда, чем на рынке. За счет бюджета был сделан демпинг стоимости проезда. Но это все противоречило законам конкуренции. В этой ситуации государство финансировало только тех, кто пользовался этим маршрутом. Из года в год это не могло продолжаться. И когда образовалась дыра в бюджете, республика перестала финансировать их. А сама компания в этой ситуации не могла существовать и обречена была на погибель. То, что она продержалась столько времени, уже хорошо», - полагает Набиев.

Автотранспорт, пригодный для использования, необходимо отправлять на линию, отмечает он. «Куда бы его не передали, если транспорт на ходу, то его надо использовать. Но при сохранении той же цены проезда все затраты на его содержание могут быть переложены на новое предприятие. Сейчас я предполагаю, что оно ляжет дополнительным бременем на каспийский автопарк. Каспийское АТП будет вынуждено содержать за свой счет. А если при этом сохранить стоимость проезда, то нужны дополнительные средства. И вопрос в том, будут ли эти средства переложены на других водителей этого предприятия и приведет ли это к поднятию цен на проезд?» - задается вопросом Набиев.

Комментариями представителей Каспийского АТП по поводу ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.