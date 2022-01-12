Пикет у волгоградского завода привлек внимание к проблемам отказников от вакцинации

12 января 2022, 11:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отстранение от работы за отказ от вакцинации антиконституционно, заявил сегодня на одиночном пикете у проходной волгоградского завода "Красный Октябрь" бывший сотрудник предприятия Алексей Базаренко. Один из рабочих сообщил, что он отстранен от работы с декабря 2021 года из-за отказа сделать прививку.

Как писал "Кавказский узел", бюджетники в Волгоградской области, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, после отстранения от работы остаются без средств к существованию. Ряд таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. В частности, в судах рассматриваются иски трех сотрудников школы и работницы МФЦ Натальи Кузнецовой. На заседании суда 11 января Кузнецова задала вопрос представителю работодателя, почему было принято решение, что ее работа связана с высоким риском заражения. Работодатель не смог ответить на него, суд решил привлечь к делу Государственную инспекцию труда.

В декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, отстраненная из-за отсутствия прививки от коронавируса, добилась восстановления на работе. Адвокат назвал это решение прецедентом.

Пикетчик назвал неконституционным отстранение от работы за отказ привиться

Одиночный пикет прошел сегодня с 7 до 9 часов у проходной завода "Красный Октябрь". Член Краснооктябрьского райкома КПРФ, бывший сотрудник предприятия Алексей Базаренко держал плакат "Коммунисты против отстранения от работы рабочих завода за отказ вакцинироваться. По Конституции РФ понуждение незаконно".

"Начиная с весны 2021 года порочная практика призыва населения вакцинироваться от COVID-19 вакцинами, не прошедшими полный цикл клинических исследований, медленно, но верно переходит к более радикальному способу принуждения – людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты за отказ прививаться. Тем самым граждане ввергаются в нищету, многие даже остаются без средств к существованию", - рассказал Алексей Базаренко корреспонденту "Кавказского узла".

Работодатели, отстраняя работников, "грубо нарушили Конституцию и федеральные законы, однозначно гарантирующие добровольность вакцинации", отметил пикетчик. "Более того, попраны международные законы, подписанные Россией, соблюдение норм которых обязательно", - сказал он.

Еще один член райкома КПРФ раздавал прохожим газету "Сталинградская трибуна".

Прохожие отреагировали на пикет, сообщил Базаренко. "Два работника завода отозвались плохо и спросили: "Сколько вам платят?". Три человека отозвались одобрительно. Трижды выходили охранники, хотели нас разогнать, сказали: "Такого у нас на заводе нет". После чего сфотографировали меня и ушли", - рассказал он.

Один из работников завода на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что отстранен от работы с 17 декабря 2021 года: "Надо было привиться или предоставить справку о медотводе. Я обратился в трудовую инспекцию и прокуратуру. У меня достоверные сведения, что я отстранен не единственный".

Жители Волгоградской области активно протестуют против системы QR-кодов. Несмотря на пикеты, петиции, обращения в прокуратуру и областную думу, 1 декабря депутаты в Волгограде проголосовали за федеральный законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Акции продолжились и после этого. Введение QR-кода никак не защищает от заражения и к медицине не имеет никакого отношения, заявил один из участников пикета, прошедшего в Волгограде 10 декабря. Акции против QR-кодов малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Руководство завода заявило о 95% вакцинированных

Среди сотрудников предприятия разыграны ценные призы за вакцинацию, говорится в сообщении на сайте ВМК "Красный Октябрь". "В преддверии Нового года на металлургическом предприятии были подведены итоги уже традиционного розыгрыша призов среди вакцинированных сотрудников. Сейчас на предприятии уже 2855 привитых работников, что составляет 95% от общего числа", - указано в сообщении от 29 декабря.

"С октября мы начали активно работать над тем, чтобы повысить уровень вакцинированных на предприятии и статистика показывает, что нам это удалось", – приводятся в сообщении слова управляющего директора Константина Волкова.

Записаться на вакцинацию можно в заводском здравпункте, для сотрудников доступны вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак", сообщает сайт предприятия. "Также не стоит забывать про ревакцинацию. Иммунологи убеждены, что ревакцинация через 4-5 месяцев поможет защититься от штамма коронавируса "омикрон", - говорится в сообщении.

Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".