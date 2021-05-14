14 мая 2021, 18:00

Руководство завода в Волгограде осуждено за хищение 8,5 миллиарда

Пять человек признаны виновными в растрате имущества Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь" и приговорены к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал пять человек виновными в присвоении или растрате имущества металлургического завода и злоупотреблении полномочиями.

Как установил суд, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года на предприятии совершено хищение путем растраты вверенного имущества. Заводу был причинен ущерб на сумму свыше 8,5 миллиарда рублей, а также существенный вред правам и законным интересам его кредиторам. Судом доказано, что преступление совершено конкурсным управляющим ВМЗ "Красный Октябрь" Павлом Пименовым и прежним конкурсным управляющим предприятия Алексеем Тарасовым, при содействии гендиректора ЗАО Торговый дом "ВМЗ "Красный Октябрь" Романа Модзгвришвили, председателя комитета кредиторов ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"Сергея Зацепина и гендиректора ЗАО "АрконТорг" Дианы Цхомелидзе, сообщил сегодня ТАСС.

Пятерых управленцев завода обвиняли в искусственном снижении стоимости акций предприятия, которые были распроданы по стоимости в 10 раз ниже, проинформировало сегодня V1.

Пименов приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью арбитражного управляющего на два года, к такому же сроку в колонии и штрафу в 600 тысяч рублей приговорен Алексей Тарасов. Оба лишены права заниматься деятельностью арбитражного управляющего на два года. Зацепину и Цхомелидзе назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Модзгвришвили - пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей каждому, сообщил сегодня Краснооктябрьский суд Волгограда.

Цхомелидзе будет отбывать заключение после того, как ее ребёнку исполнится 14 лет, остальные осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечается в сообщении на сайте суда.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата) и часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями) предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в суд 2 ноября 2018 года, состоялось 102 судебных заседания, приговор был оглашен 13 мая, следует из карточки дела на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2018 года Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом, апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября 2018 года руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. В декабре 2018 года рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.

Примечание:

"Остановлено производство на комбинате "Красный Октябрь"", "Налоговики начали изучение документов о погашении долгов комбината "Красный Октябрь"", "Конкурсное производство на "Красном Октябре" продлено на пять месяцев"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 мая 2021, 18:48

  • Ученые поддержали альтернативу официальному плану агломераций в Дагестане

    Дагестанские чиновники представили премьер-министру России устаревший и неэффективный проект создания городских агломераций в регионе и на протяжении многих лет отвергают сотрудничество с независимыми специалистами в этом вопросе, заявил экономист Михаил Чернышов. Участники конференции в Махачкале поддержали проект агломерационного развития, предложенный Чернышовым.

14 мая 2021, 17:23

14 мая 2021, 16:45

14 мая 2021, 16:06

  • Строители автобана в Грузии приостановили забастовку

    Рабочие, занятые на строительстве трассы "Восток—Запад", временно прекратили забастовку и вышли на работу после того, как руководство компании взяло время для рассмотрения возможности повышения зарплат и улучшения условий труда.

14 мая 2021, 15:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи