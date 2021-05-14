Руководство завода в Волгограде осуждено за хищение 8,5 миллиарда

Пять человек признаны виновными в растрате имущества Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь" и приговорены к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал пять человек виновными в присвоении или растрате имущества металлургического завода и злоупотреблении полномочиями.

Как установил суд, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года на предприятии совершено хищение путем растраты вверенного имущества. Заводу был причинен ущерб на сумму свыше 8,5 миллиарда рублей, а также существенный вред правам и законным интересам его кредиторам. Судом доказано, что преступление совершено конкурсным управляющим ВМЗ "Красный Октябрь" Павлом Пименовым и прежним конкурсным управляющим предприятия Алексеем Тарасовым, при содействии гендиректора ЗАО Торговый дом "ВМЗ "Красный Октябрь" Романа Модзгвришвили, председателя комитета кредиторов ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"Сергея Зацепина и гендиректора ЗАО "АрконТорг" Дианы Цхомелидзе, сообщил сегодня ТАСС.

Пятерых управленцев завода обвиняли в искусственном снижении стоимости акций предприятия, которые были распроданы по стоимости в 10 раз ниже, проинформировало сегодня V1.

Пименов приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью арбитражного управляющего на два года, к такому же сроку в колонии и штрафу в 600 тысяч рублей приговорен Алексей Тарасов. Оба лишены права заниматься деятельностью арбитражного управляющего на два года. Зацепину и Цхомелидзе назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Модзгвришвили - пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей каждому, сообщил сегодня Краснооктябрьский суд Волгограда.

Цхомелидзе будет отбывать заключение после того, как ее ребёнку исполнится 14 лет, остальные осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечается в сообщении на сайте суда.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата) и часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями) предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в суд 2 ноября 2018 года, состоялось 102 судебных заседания, приговор был оглашен 13 мая, следует из карточки дела на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2018 года Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом, апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября 2018 года руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. В декабре 2018 года рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.