Суд подтвердил банкротство "Красного Октября" в Волгограде

17 января 2019, 17:50

Арбитражный суд в Саратове отказался удовлетворить апелляцию председателя совета директоров волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" и кредитора предприятия на решение о его банкротстве. Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. В декабре 2018 года рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.

Сегодня Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове подтвердил решение Волгоградского областного суда о банкротстве комбината и начале процедуры конкурсного управления. Оспорить банкротство предприятия пытались председатель совета директоров Питер Фолтин и кредитор комбината, Златоустовский электрометаллургический завод.

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить и жалобу Фолтина об утверждении конкурсным управляющим комбината Сергея Харченко, говорится в материалах электронной картотеки на сайте саратовского суда.

Областные власти намерены сохранить "Красный Октябрь" и совместно с Минпромторгом РФ и новым менеджментом предприятия ведут переговоры с такими предприятиями, как "АвтоВАЗ", "ГАЗ" и "ВАЗ" и с оборонными заводами о размещении крупных заказов, информировала сегодня "Высота 102".

Напомним, что владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита. Он заявил, что его уголовное преследование и введение процедуры наблюдения были организованы для рейдерского захвата предприятия.