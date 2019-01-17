Завод "Красный Октябрь". Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

17 января 2019, 17:50

Суд подтвердил банкротство "Красного Октября" в Волгограде

Арбитражный суд в Саратове отказался удовлетворить апелляцию председателя совета директоров волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" и кредитора предприятия на решение о его банкротстве.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. В декабре 2018 года рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.

Сегодня Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове подтвердил решение Волгоградского областного суда о банкротстве комбината и начале процедуры конкурсного управления. Оспорить банкротство предприятия пытались председатель совета директоров Питер Фолтин и кредитор комбината, Златоустовский электрометаллургический завод.

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить и жалобу Фолтина об утверждении конкурсным управляющим комбината Сергея Харченко, говорится в материалах электронной картотеки на сайте саратовского суда.

Областные власти намерены сохранить "Красный Октябрь" и совместно с Минпромторгом РФ и новым менеджментом предприятия ведут переговоры с такими предприятиями, как "АвтоВАЗ", "ГАЗ" и "ВАЗ" и с оборонными заводами о размещении крупных заказов, информировала сегодня "Высота 102".

Напомним, что владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита. Он заявил, что его уголовное преследование и введение процедуры наблюдения были организованы для рейдерского захвата предприятия.

Примечание:

"Распродано имущество обанкротившегося Махачкалинского хлебозавода", "Продлено конкурсное производство в махачкалинском "Имбанке""Дагэнергосеть" признана банкротом".

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