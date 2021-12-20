Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства

20 декабря 2021, 17:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде рассматриваются иски трех сотрудников школы и работницы многофункционального центра, отстраненных от работы за отказ от вакцинации. Спор между истцами и ответчиками должен быть разрешен на законодательном уровне, поскольку обе стороны ссылаются на действующие нормы, указал юрист Руслан Болякин.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа учителя волгоградской школы №33 Эльза Хоменко и Татьяна Шахова были отстранены от работы за отказ вакцинироваться. Они пожаловались в прокуратуру, пояснив, что считают российские вакцины недостаточно испытанными.

Бюджетники в Волгоградской области, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, после отстранения от работы остаются без средств к существованию. Ряд таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. Они также настаивают, что сведения о прививках являются персональными данными и не должны разглашаться, в том числе работодателю. Однако суды встают на сторону работодателей. Так, Николаевский районный суд Волгоградской области отказался удовлетворить иск двух преподавателей детской школы искусств, отстраненных от работы за отказ прививаться от коронавируса.

В суде Дзержинского района Волгограда 17 декабря прошло первое заседание по делу отстраненных от работы учительницы биологии 33-й школы Татьяны Шаховой и лаборанта, который обслуживал компьютерные системы - Виктора Солдакова. В суде присутствовали представители школы, территориального управления образования, стороны озвучили свои позиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Иван Иванов, представлявший в суде интересы Шаховой.

По словам Иванова, в своем иске Татьяна Шахова требует признать незаконным приказ о ее отстранении и восстановить на работе. "Представители школы в заседании не смогли ответить на вопросы защиты – когда и при каких критериях закончится неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Волгограде, на основании каких данных они пришли к выводу о сроках вакцинации, в то время как, по закону, эти сроки должен устанавливать Минздрав, и он их не установил. А также пояснили, что с 1 сентября 10 привитых сотрудников этого образовательного учреждения заболели коронавирусом", - сказал Иванов.

Он сделал вывод, что теряется сам смысл вакцинации и недопуска учителей к работе. защита, по его словам, указала, что «[глава регионального управления Роспотребнадзора] Зубарева неправомочна была устанавливать ни сроки вакцинации, ни круг лиц, и вообще выносить такие постановления в отношении неопределенного круга лиц». "Судья задавала представителям школы вопрос, «как они применяли этот документ, если он нигде не опубликован и где они его взяли». Они толком не смогли ответить, сказали, что вроде как это постановление им направили из территориального отдела образования Дзержинского района и они его тупо применяли. На вопрос, болеют ли привитые сотрудники, они открыто сказали, что с января заболело коронавирусом 10 человек", - рассказал юрист.

Следующее заседание по иску Татьяны Шаховой состоится в 14 часов 21 декабря.

Сотрудник 33-й школы Виктор Солдаков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что отстранен от работы 31 августа. В своем исковом заявлении он требует отмены приказа об отстранении, восстановления на работе, выплаты средней зарплаты за время отстранения и компенсации морального вреда. "Моя должность называется лаборант, я занимался обслуживанием компьютерных систем. Контактов с учениками у меня было мало, я работал в основном, когда учеников не было в кабинетах. Могли бы не отстранять – к примеру, перенести время работ. Школе без моей помощи приходится довольно тяжело – я обслуживал около 200 компьютеров в двух корпусах школы. После моего отстранения были проблемы с электронным дневником, с видеозаписями. Вся компьютерная сеть была на мне", - рассказал Солдаков.

Он добавил, что выступает и против режима QR-кодов. "Людей делят на две части. Из-за этого много конфликтов. И QR-коды не сдерживают распространение заболевания, не имеют отношения ни к лечению ни к профилактике коронавируса. Сегодня узнал, что в школе после 1 сентября заболело 10 человек, которые были привиты", - отметил Солдаков.

По словам отстраненного от работы, "у тех, кто компьютерами занимается, всегда есть возможность выжить в наше время".

Жители Волгоградской области также активно протестуют против системы QR-кодов. Несмотря на пикеты, петиции, обращения в прокуратуру и областную думу, 1 декабря депутаты в Волгограде проголосовали за федеральный законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Акции продолжились и после этого. Введение QR-кода никак не защищает от заражения и к медицине не имеет никакого отношения, заявил один из участников пикета, прошедшего в Волгограде 10 декабря. Акции против QR-кодов малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня в том же суде состоялось первое заседание по делу учительницы Эльзы Хоменко, ее интересы также представляет Иван Иванов. "Завучи и юрист также не смогли ответить на наши вопросы, ссылались на Роспотребнадзор. Мы представили возражения – такие же, как и по предыдущему делу. Судья привлекла Роспотребнадзор, сказала, что нужно выяснять откуда появился этот правовой акт – постановление Зубаревой. И понять, на основании чего он вынесен", - указал юрист.

По его словам, заседание отложено на 25 января. "Школа сегодня представила выписку из протокола заседания педсовета, на котором якобы присутствовало 58 преподавателей. Хоменко заявила, что никто никогда 58 преподавателей не собирал, никаких разъяснений по вакцинации не приводили. Мы заявили о фальсификации этого документа. К тому же, сбор более 10 человек нарушает постановление губернатора. Мы также заявили, что в приказе школы не указан срок окончания отстранения, ничего не сказано при каких показателях заболеваемости сотрудники могут быть допущены к работе. Роспотребнадзор говорит допускать при благоприятной эпидемиологической обстановке, а школа в своем приказе этого не указывает. У них только два основания для допуска – вакцинация и медотвод. Про нормализацию эпидемиологической обстановки ничего нет. Мы приложили ответы Зубаревой, что в Волгоградской области нет никаких эпидемий", - сообщил Иван Иванов.

Руководство школы настаивает на законности отстранения учителей от работы

Директор 33-й школы Татьяна Озерова в своем отзыве на исковое заявление Татьяны Шаховой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сослалась на постановление 01/3 от 27 июля главного санитарного врача по Волгоградской области, согласно которому в срок до 30 августа руководителям организаций нужно организовать проведение профпрививок первым компонентом, а до 30 сентября - вторым компонентом вакцины от коронавируса. Там говорится, что сроки и порядок проведения профпрививок по эпидемическим показаниям устанавливает соответствующий календарь, приказом Минздрава в него включена прививка от коронавируса.

"Решение о проведении иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные государственные санитарные врачи субъектов РФ совместно с органом исполнительной власти субъекта", - говорится в отзыве. Там же указано, что работодатель отстраняет работника по статье 76 ТК РФ на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.

Согласно выписке из протокола заседания педсовета школы №33, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла", на заседании педсовета по теме профилактики коронавируса присутствовали 58 человек. Слушали директора школы, которая сообщила, что на основании поручений губернатора Волгоградской области по итогам оперативного совещания 11 мая «необходимо активизировать работу по проведению массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции жителей Волгоградской области с целью достижения коллективного иммунитета». Директор проинформировала членов коллектива о том, что всю информацию какую вакцину выбрать, нужно ли прививаться переболевшим, будут ли работать вакцины против новых штаммов коронавируса.

Началось рассмотрение иска сотрудницы МФЦ

Сегодня же в Городищенском суде Волгоградской области начался суд по административному исковому заявлению сотрудницы многофункционального центра (МФЦ) Натальи Кузнецовой к работодателю. Кузнецова попросила суд признать приказ о ее отстранении с работы незаконным, допустить ее к работе, взыскать сумму утраченного заработка и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Специалист по работе с заявителями многофункционального центра в Городищенском районе Наталия Кузнецова обратилась в суд 2 декабря. Она считает, что санитарный врач не вправе издавать распоряжения об обязательной вакцинации, а значит, ее отстранение от работы за отсутствие прививки безосновательно.

Интересы Кузнецовой в суде сегодня также представлял юрист Иван Иванов. По его словам, со стороны ответчика в суд пришел юрист МФЦ. "Довод у них одни – они действовали в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. Мы задавали ему вопросы, ни на один он не смог ответить. Говорил, что он ничего не знает, все проверит, уточнит, считает, что все в соответствии с постановлением Зубаревой. О том, где оно было опубликовано, он не знает, не проверял. У нас та же позиция – что это постановление незаконно. Следующее заседание состоится в 12 часов 11 января", - рассказал Иванов.

Наталья Кузнецова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что продолжает работать ее муж, но финансовое положение семьи сложное. "Все равно туго. Но настроение боевое, я верю в победу. Выживаем потихоньку, чаще стали кушать картошку", - рассказала она.

Кузнецова отметила, что на момент ее отстранения всего трое сотрудников МФЦ отказывались от вакцинации. "Отстранили их или нет, я не знаю. В суд подала я одна", - сказала она.

Как пояснили корреспонденту Кавказского узла в МФЦ, "более 97% от общего числа сотрудников сети (все, у кого нет медотводов) привиты от COVID-19 в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области". "На сегодняшний день работница МФЦ Городищенского района Наталья Кузнецова является единственной сотрудницей ГКУ ВО «МФЦ», отстраненной от работы из-за отказа от иммунизации. Со стороны ГКУ ВО «МФЦ» в адрес Натальи Кузнецовой неоднократно направлялись уведомления о необходимости пройти вакцинацию или предоставить документы, подтверждающие медицинский отвод от прививки — ни того, ни другого не было сделано. В результате, в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ она была отстранена от работы с 20.09.2021 года. Работники МФЦ по роду своей деятельности взаимодействуют с большим числом жителей региона — прививка призвана защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией как самих сотрудников и членов их семей, так и посетителей центров, призвана препятствовать распространению COVID-19", - пояснили в МФЦ корреспонденту "Кавказского узла".

В возражениях на исковое заявление, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", представитель по доверенности Тихонов указал, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 федерального закона №52, главные государственные санврачи и их заместители наделяются полномочиями при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Тихонов также сослался на постановление №01/3 главного санврача региона, согласно которому обязательной вакцинации подлежат сотрудники территориальных органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления региона и подведомственных им организаций. Согласно документу, необходимо организовать вакцинацию в два этапа – до 30 августа и до 30 сентября. Тихонов указал, что МФЦ является организацией, подведомственной комитету экономической политики и развития Волгоградской области, поэтому постановление главного санврача региона распространяется на сотрудников МФЦ.

Тихонов отметил, что Наталья Кузнецова отказалась предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку об антителах, она была отстранена от работы без сохранения зарплаты с 20 сентября до окончания периода неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, либо до предоставления сертификата о вакцинации или справки о противопоказаниях. Там же указано, что Наталья Кузнецова отстранена в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса.

В областном комитете здравоохранения корреспонденту Кавказского узла сообщили, что календарь профпрививок по эпидемическим показаниям формирует Минздрав РФ, в редакции календаря от 3 февраля 2021 года в нем присутствует прививка от коронавируса.

Юрист оценил обоснованность отстранения от работы за отказ прививаться

Согласно федеральному законодательству, отсутствие профпрививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, однако структурные подразделения и территориальные органы Роспотребнадзора не вправе издавать нормативные правовые акты, на которые ссылаются ответчики по делам об отстранении работников, считает адвокат Руслан Болякин, который не участвует в судах по искам отстраненных сотрудников.

"Споры о законности отстранения от работы лиц, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, не утихают, несмотря на позицию судов, неоднократно указавших, что отстранение отдельных категорий работников соответствует нормам действующего законодательства", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Болякин.

Он отметил, что противники вакцинации ссылаются на отсутствие в 76 статье Трудового кодекса прямого указания на обязанность работодателя отстранять невакцинированного работника от выполнения своих функций без сохранения ему заработной платы. "Вместе с тем, согласно части 2 статьи 5 Федерального закона №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - сказал юрист.

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается федеральным правительством. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан отстранить от работы работника "по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", уточнил адвокат.

"Постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 года № 01/3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", по своей сути, является требованием должностного лица, уполномоченного федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации", - заключил Болякин.

Вопрос о том, является ли оспариваемое постановление нормативно-правовым актом и подлежит ли оно регистрации в Минюсте и обязательной публикации, разрешается пунктом 3.5 приказа Роспотребнадзора от 29.08.2012 за №875 - "Об утверждении инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Роспотребнадзора", указал юрист.

"Нормативные правовые акты Роспотребнадзора издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также по инициативе Роспотребнадзора в пределах его компетенции. Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение. Нормативные правовые акты Роспотребнадзора издаются в виде приказов, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также правил, инструкций и положений, утверждаемых приказами. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Структурные подразделения и территориальные органы Роспотребнадзора не вправе издавать нормативные правовые акты", - процитировал приказ Болякин.

Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, отметил адвокат.

"Таким образом, волгоградские правозащитники будут тщетно искать место публикации постановления и его регистрационный номер в Госреестре нормативно правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Есть еще один интересный документ - письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 №02/3835-2021-32 "Об иммунизации сотрудников образовательных организаций", согласно которому в настоящее время юридические основания для отстранения от работы сотрудников, в том числе относящихся к группам высокого риска инфицирования, в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, отсутствуют, так как иммунизация против новой коронавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям", - указал Руслан Болякин.

Профилактические прививки проводятся в соответствии со статьей 35 федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и федеральным законом от 17.09.1998 №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", уточнил юрист.

"Пункт 1 статьи 5 ФЗ №157 предусматривает возможность отказа от профилактических прививок, который оформляется в письменной форме, при этом в соответствии с пунктом 2 статьи 5 отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 №825. Перечнем предусмотрена обязательная иммунизация лиц, работающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, против инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок. Приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н утвержден национальный календарь профилактических прививок, которым определены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, исходя из перечисления видов работ (деятельности), при которых проводится такая вакцинация. При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов РФ наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы", - заключил Болякин.

При этом он считает, что позиция отстраненных от работы не противоречит закону. "Однако встает вопрос: а является ли указанное письмо нормативно-правовым актом? Не только юристам ответ известен: нет! Более того, Роспотребнадзор прямо указал, что издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Таким образом, позиция правозащитников о незаконности отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации не противоречит действующему законодательству. Разрешить его могут только изменения на законодательном уровне, что, с одной стороны, должно определить конкретный круг прав и обязанностей граждан в спорном вопросе, а с другой: прекратить самодеятельность отдельных должностных лиц при борьбе с коронавирусной инфекцией", - сделал вывод юрист.

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