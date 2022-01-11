На месте аварии с участием скорой помощи в Дагестане Фото: пресс-служба МВД Дагестана https://05.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27881970/

11 января 2022, 12:48

Три человека пострадали при ДТП с участием скорой помощи в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фельдшер скорой помощи и еще два человека доставлены в больницу после автоаварии в Хасавюрте.

ДТП произошло сегодня ночью на перекрестке улиц Инженерная и Набережная. Водитель автомобиля LADA Granta, 25-летний житель Ахвахского района, нарушив правила, не уступил дорогу и столкнулся с машиной LADA Priora под управлением 22-летнего жителя Бабаюртовского района и каретой скорой помощи, сообщило МВД по Дагестану.

В результате аварии пострадали 25-летний пассажир автомобиля LADA Granta и два человека, находившиеся в машине скорой помощи, в том числе фельдшер, сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 9 января три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Дагестане.

Примечание:

"Глава района в Дагестане погиб в результате ДТП", "Дагестанец отправлен под домашний арест после ДТП с участием брата Хабиба Нурмагомедова", "Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 января 2022, 13:04

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