Три человека пострадали при ДТП с участием скорой помощи в Дагестане

11 января 2022, 12:48

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Фельдшер скорой помощи и еще два человека доставлены в больницу после автоаварии в Хасавюрте.

ДТП произошло сегодня ночью на перекрестке улиц Инженерная и Набережная. Водитель автомобиля LADA Granta, 25-летний житель Ахвахского района, нарушив правила, не уступил дорогу и столкнулся с машиной LADA Priora под управлением 22-летнего жителя Бабаюртовского района и каретой скорой помощи, сообщило МВД по Дагестану.

В результате аварии пострадали 25-летний пассажир автомобиля LADA Granta и два человека, находившиеся в машине скорой помощи, в том числе фельдшер, сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 9 января три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Дагестане.