Глава района в Дагестане погиб в результате ДТП

07 января 2022, 12:38

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Исполняющий обязанности главы Кумторкалинского района Дагестана Дагир Абдурагимов скончался в больнице после автоаварии.

ДТП произошло вечером 6 января. Абдурагимов в результате аварии был госпитализирован и прооперирован. Он скончался сегодня утром, не приходя в сознание, сказано в сообщении на сайте администрации Кумторкалинского района.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2021 года популярный автоблогер из Дагестана Саид Губденский и президент федерации авто- и мотоспорта республики Заур Ибрагимов погибли в автоаварии в Москве.