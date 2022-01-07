07 января 2022, 12:38
Глава района в Дагестане погиб в результате ДТП
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Исполняющий обязанности главы Кумторкалинского района Дагестана Дагир Абдурагимов скончался в больнице после автоаварии.
ДТП произошло вечером 6 января. Абдурагимов в результате аварии был госпитализирован и прооперирован. Он скончался сегодня утром, не приходя в сознание, сказано в сообщении на сайте администрации Кумторкалинского района.
"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2021 года популярный автоблогер из Дагестана Саид Губденский и президент федерации авто- и мотоспорта республики Заур Ибрагимов погибли в автоаварии в Москве.
"Дагестанец отправлен под домашний арест после ДТП с участием брата Хабиба Нурмагомедова", "Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".
Автор: "Кавказский узел"
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