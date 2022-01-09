Микроавтобус, попавший в ДТП в Дагестане 9 января 2022 года. Скриншот со страницы МВД Дагестана в Instagram. https://www.instagram.com/p/CYgsrTYI93B/

09 января 2022, 19:59

Три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При столкновении иномарки с пассажирским микроавтобусом на автодороге Хасавюрт – Бабаюрт травмы получили три человека, они госпитализированы.

Авария произошла сегодня около 15:30 мск на 12-километре автодороги "Хасавюрт-Бабаюрт". По данным МВД, водитель автомобиля "Рено Логан" - 57-летний житель Хасавюртовского района - при развороте налево, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с пассажирским автомобилем "ГАЗ 32213" под управлением 64-летнего жителя Гумбетовского района.

Погибших в ДТП нет, троих пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы, сообщило на своей странице в Instagram МВД Дагестана (паблик насчитывает более 436 тысяч подписчиков). От столкновения пассажирскую "ГАЗель" откинуло на припаркованный автомобиль ВАЗ-21124, информировало ведомство, опубликовав видео, на котором запечатлен момент ДТП. На видеозаписи видно, что после столкновения с легковой машиной микроавтобус переворачивается на бок.

Новость собрала за три часа 84,1 тысячи просмотров и 200 комментариев. "О, Аллах, это было очень страшно. Я была в той маршрутке, обошлось ушибом", - написала zamira_12_06_. "Прав надо лишить бездумного водителя", - высказывает мнение spiro325. "Аварии 80% из-за не внимательности!" - уверен beast_rural.

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 6 января исполняющий обязанности главы Кумторкалинского района Дагестана Дагир Абдурагимов скончался в больнице после автоаварии.

Примечание:

"Дагестанец отправлен под домашний арест после ДТП с участием брата Хабиба Нурмагомедова", "Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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