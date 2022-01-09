Три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Дагестане

09 января 2022, 19:59

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При столкновении иномарки с пассажирским микроавтобусом на автодороге Хасавюрт – Бабаюрт травмы получили три человека, они госпитализированы.

Авария произошла сегодня около 15:30 мск на 12-километре автодороги "Хасавюрт-Бабаюрт". По данным МВД, водитель автомобиля "Рено Логан" - 57-летний житель Хасавюртовского района - при развороте налево, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с пассажирским автомобилем "ГАЗ 32213" под управлением 64-летнего жителя Гумбетовского района.

Погибших в ДТП нет, троих пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы, сообщило на своей странице в Instagram МВД Дагестана (паблик насчитывает более 436 тысяч подписчиков). От столкновения пассажирскую "ГАЗель" откинуло на припаркованный автомобиль ВАЗ-21124, информировало ведомство, опубликовав видео, на котором запечатлен момент ДТП. На видеозаписи видно, что после столкновения с легковой машиной микроавтобус переворачивается на бок.

Новость собрала за три часа 84,1 тысячи просмотров и 200 комментариев. "О, Аллах, это было очень страшно. Я была в той маршрутке, обошлось ушибом", - написала zamira_12_06_. "Прав надо лишить бездумного водителя", - высказывает мнение spiro325. "Аварии 80% из-за не внимательности!" - уверен beast_rural.

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 6 января исполняющий обязанности главы Кумторкалинского района Дагестана Дагир Абдурагимов скончался в больнице после автоаварии.