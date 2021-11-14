Дагестанец отправлен под домашний арест после ДТП с участием брата Хабиба Нурмагомедова

14 ноября 2021, 11:31

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Суд в Махачкале поместил на два месяца под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого вместе с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Усманом по делу о наезде на полицейского на КПП аэропорта в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября двоюродный брат бойца ММА Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево по делу о наезде на полицейского на КПП аэропорта Каспийска. Он, а также второй подозреваемый по делу о наезде на полицейского на КПП аэропорта в Каспийске Камал Идрисов 13 ноября были доставлены в Махачкалу для проведения следственных действий, сообщили следователи.

По версии следствия, 11 ноября около 11.30 мск на КПП аэропорта Каспийска полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, кто управлял автомобилем – неизвестно. Водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы, сказано в сообщении.

В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 23-летнего Камала Идрисова, говорится в сообщении от 13 ноября на сайте суда.

Он подозревается по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Идрисову домашний арест на два месяца, до 11 января 2022 года, говорится в сообщении на сайте суда.

Комментариев Камала Идрисова или его представителей относительно домашнего ареста не поступало.

Напомним, 23-летний Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC в легком весе. Усман Нурмагомедов в конце октября одержал победу над спортсменом из Финляндии Патриком Пьетилой в рамках первого турнира Bellator на территории России.

Сам Хабиб Нурмагомедов, несмотря на то что завершил спортивную карьеру, остается значимой медийной фигурой. Ранее его высказывания подвергались критике. Так, возмущение вызвала шутка, сказанная им по поводу вручения медали избитому в Москве воронежцу Роману Ковалеву. Некоторые депутаты Госдумы сочли это высказывание угрозой межнациональным отношениям. Нурмагомедов опубликовал в сториз в Instagram фото своего бывшего соперника Конора Макгрегора с шутливой припиской на коллаже: "А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы".