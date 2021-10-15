Шутка Хабиба стала реакцией на этнический акцент освещения конфликта в московском метро

15 октября 2021, 15:07

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Хабиб Нурмагомедов, опубликовав шутку о награждении Романа Ковалева, избитого дагестанцами в московском метро, не оправдывал земляков, а подчеркнул преувеличенное внимание прессы к национальности участников конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналист, блогер и спортсмен.

Как писал "Кавказский узел", после вручения медали избитому в Москве воронежцу Роману Ковалеву Хабиб Нурмагомедов пошутил, что Конора Макгрегора тоже надо наградить за избиение дагестанцами в массовой драке в 2018 году. Некоторые депутаты Госдумы возмутились шуткой Хабиба, посчитав ее угрозой межнациональным отношениям.

Три уроженца Дагестана арестованы по подозрению в жестоком избиении 4 октября пассажира московского метро Романа Ковалева, который заступился за девушку. Председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага", а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что администрация столицы выделила Ковалеву два миллиона рублей в качестве материальной помощи.

Шутка Хабиба Нурмагомедова не несла в себе оправдания хулиганского поведения дагестанцев в московском метро, считает заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Несмотря на мировую известность, Хабиб Нурмагомедов остается дагестанцем и продолжает реагировать на события, происходящие в Дагестане или с жителями республики. "Он все равно продолжает жить в дагестанском дискурсе, в дагестанских событиях. Свои шутки и свою реакцию на события, которые произошли в метро, и связанное с этим награждение Ковалева он [транслирует] как человек, который видит ситуацию из Дагестана", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, в дагестанском обществе вызвало осуждение избиение человека в московском метро, но в то же время жителей Дагестана "смешили и раздражали" "выпячивание конфликта" и награждение Ковалева ведомственными и иными наградами. Именно такое поведение СМИ и чиновников и стали причиной шутки Хабиба Нурмагомедова, считает Магомед Магомедов.

Шутка Хабиба не является даже косвенным поощрением хулиганского поведения дагестанской молодежи за пределами региона, убежден журналист. "Мы видим довольно много различных шуток в том числе и на телевизионных каналах, где довольно смело и просто смеются и над национальной и над религиозной принадлежностью", - добавил Магомедов, указав, что шутки, звучащие в эфире телеканалов, не вызывают такой бурной реакции.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сториз в Instagram фото своего бывшего соперника Конора Макгрегора с шутливой припиской на коллаже: "А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Драка, о которой идет речь в коллаже, произошла в октябре 2018 года после поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором. Из-за массовой драки, в которой приняли участие члены команды Нурмагомедова, Хабиб был оштрафован на полмиллиона долларов и дисквалифицирован на девять месяцев, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Хабиб Нурмагомедов не является первоисточником шутки, вызвавшей резонанс, он лишь разместил ее у себя на странице, предположил автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "В этой шутке ничего страшного или трагического нет. Возможно, после этой шутки некоторым чиновникам стоит посмотреть на себя со стороны", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Асад считает, что прессе не нужно было акцентировать внимание на хулиганском поведении уроженцев Дагестана, тем самым увеличивая в обществе антикавказские настроения и ксенофобию. "Поведение российских чиновников и СМИ как раз поощряет ксенофобию в обществе", - сказал он, добавив, что шутка, размещенная Хабибом Нурмагомедовым, никак не поощряет хулиганство.

Шутка, опубликованная Хабибом Нурмагомедовым, ни к чему не призывает и является лишь проявлением сарказма по отношению к награждению Романа Ковалева, считает и дагестанский спортсмен и тренер по борьбе, попросивший не указывать его имя.

Он подчеркнул, что не оправдывает дагестанцев, избивших человека в метро, и считает недопустимым такое поведение, однако назвал неправильным поведение СМИ и некоторых чиновников, которые выделили этот конфликт. "Я считаю неправильным выделять это в многонациональной стране, и он [Хабиб Нурмагомедов] подчеркнул сарказмом свое недовольство", - сказал спортсмен корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Хабиб Нурмагомедов уже завершил спортивную карьеру, но остается значимой медийной фигурой, а его высказывания и ранее подвергались критике. Так, в августе пользователи соцсети обвинили Хабиба в неуважении к афганским мусульманам после отказа комментировать события в Афганистане. Спортсмен извинился за свои слова. В сентябре российская спортсменка Ангелина Семенова призвала Нурмагомедова отказаться от "устаревших взглядов". Это заявление она сделала после того, как спортсмен высказался о ненужности ринг-герлз — девушек в бикини, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов.