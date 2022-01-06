Жильцы дома в Батуми эвакуированы из-за угрозы обрушения

06 января 2022, 02:15

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Власти Батуми в целях безопасности переселили в съемное жилье 60 семей из пятиэтажного дома, где были обнаружены трещины.

Как писал "Кавказский узел", после обрушения жилого дома в октябре 2021 года в администрацию Батуми стали поступать множество звонков от встревоженных жителей, которые пожаловались на состояние своих домов. Незаконные перепланировки и перестройки - явление для Батуми обычное, отметили опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

8 октября в Батуми обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, умерли на месте и скончались в больнице девять человек. По уголовному делу о нарушении правил безопасности во время монтажных работ были задержаны три человека – владелец одной из квартир и двое рабочих, проводивших в ней ремонт. Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть людей и тяжелые последствия. Свою вину обвиняемые не признали.

Вечером 5 декабря жильцы дома № 47 на улице Джавахишвили были эвакуированы после осмотра здания специалистами, сообщил телеканал "Аджария-ТВ" на своем сайте.

Специалисты осмотрели дома 4 января и обнаружили на опорном столбе здания трещины, в результате они попросили жильцов двух подъездов пятиэтажного дома временно покинуть свои дома, говорится в сообщении.

Назначена экспертиза здания, которая прояснит, безопасно ли проживание в доме и какие работы необходимо провести, на время проведения исследований мэрия Батуми оплатит семьям съемные квартиры, сообщила Служба муниципальных сервисов.

Житель дома Гурам Сагинадзе сообщил журналистам, что его семья покинула квартиру еще 24 декабря 2021 года, когда заметил трещины в опоре в одной из комнат. Он сказал, что пока живет в съемном жилье.

Всего из дома выселено 60 семей, сообщило со ссылкой на вице-мэра Левана Давитадзе издание Batumelebi.

Он также пояснил, что решение о выселении из дома принимает комиссия после экспертизы, однако в этом случае заключения специалистов решили не ждать, так как трещины большие, а жильцы дома напуганы.

После происшествия 8 октября этот уже четвертый дом, из которого будет эвакуируют жильцов. 15 октября 2021 года стало известно, что власти Батуми эвакуировали из многоэтажки на улице Мемеда Абашидзе, 56 40 семей после того, как строители повредили одну из несущих стен здания, и инженеры указали на угрозу его обрушения. Также семьи были вынуждены покинуть дома по улице Руруа и улице 26 Мая, отмечает издание.