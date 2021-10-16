Жильцы многоэтажки в Батуми эвакуированы из-за угрозы обрушения

16 октября 2021, 07:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Батуми эвакуировали из многоэтажки во временный пункт размещения 40 семей после того, как строители повредили одну из несущих стен здания, и инженеры указали на угрозу его обрушения.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября в Батуми обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, умерли на месте и скончались в больнице девять человек. По уголовному делу о нарушении правил безопасности во время монтажных работ были задержаны три человека – владелец одной из квартир и двое рабочих, проводивших в ней ремонт. Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть людей и тяжелые последствия. Свою вину обвиняемые не признали.

Минувшей ночью жильцы многоэтажного дома в Батуми, расположенного неподалеку от частично обрушившимся домом на улице 26 Мая, были эвакуированы из-за угрозы обрушения одной из стен здания.

Речь идет о доме, расположенном на улице Мемеда Абашидзе, 56, устойчивость которого исследовали эксперты. Мэрия переселила в гостиницы 40 семей. По словам врио мэра Батуми Лелы Сурманидзе, инженеры в ходе проведения экспертизы выяснили, что проживание в доме на улице Мемеда Абашидзе, 56 опасно. Причина – повреждение несущей стены при ремонте первого этажа одной из квартир, передал сегодня телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Разрешение на работу было выдано мэрией, однако муниципальная инспекция выявила факт нарушения утвержденного проекта, пояснил Сурманидзе. "Проведено обследование зданий по улице Мемеда Абашидзе, 56 и Клдиашвили, 13. Эвакуировано население. В понедельник будет созван экспертный ответ. Согласно решению совета, будут проведены фортификационные работы и население, вероятно, вернется в места своего проживания", – сказал 16 октября в эфире телеканала "Рустави-2" Лела Сурманидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он добавил, что муниципальная инспекция обнаружила нарушение несколько дней назад, после чего власти попросили эксперта оценить его, и по его рекомендации была проведена эвакуация для предотвращения обрушения здания. Состояние дома, по первоначальной оценке, удовлетворительное, но из-за нарушения было сочтено целесообразным эвакуировать население, пояснил градоначальник.

По словам председателя дома, на первом этаже здания велись работы по переоборудованию помещения под коммерцию. В результате чего была повреждена несущая стена. По его словам, администрация дома попросила о проведении судебной экспертизы.

В доме проживает около 50 семей. По имеющейся информации, здание будет укреплено, добавил он.