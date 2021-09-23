Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми. Кадр видео Ajara TV

23 сентября 2021, 07:15

Жители Батуми назвали причиной подтоплений неработающие ливневки

Причиной подтоплений, возникших в Батуми после обильных дождей, являются неработающие ливневки, указали местные жители, пожаловавшись также на плохую работу спасателей. Местные власти пообещали компенсации пострадавшим.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября после сильных ливней в Хелвачаурском и Кобулетском районах Аджарии сошли множественные оползни, в результате которых разрушены жилые дома, оказались повреждены мосты и были засыпаны дороги.

После ливня, начавшегося в ночь на 21 сентября и ставшего причиной подтоплений в Батуми, местные жители массово обращаются за помощью из-за поврежденного имущества, власти подсчитывают ущерб, пообещав пострадавшим компенсации, передал 22 сентября телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла.

По мнению жителей Батуми, подтопления образовались из-за неисправности ливневок. Также они пожаловались, что спасательные службы реагируют на вызовы медленно, передал 22 сентября телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла.

Сильные дожди также подтопили жилые дома и улицы в муниципалитете Хелвачаури. Врачи провели операцию 33-летней местной жительнице, пострадавшей при сходе оползня в поселке Ферия Хелвачаурского муниципалитета. Женщина закрыла телом своего годовалого сына, когда упала часть стены, сообщил телеканал "Формула". "Пострадавшей делают операцию. Раненая – наша невестка, сейчас оперируют ногу", – сказал 22 сентября в эфире телеканала член семьи пострадавшей, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Оползневые процессы из-за ливня также начались в нескольких селах муниципалитета Кобулети. Ситуация особенно тяжелая в селе Дагва, где оползень перекрыл дорогу. В Кобулети оползень разрушил двухэтажный дом, во время ЧП никто не пострадал. Семья из шести человек была размещена в месте временного пребывания, местные власти пообещали им помощь с арендой жилья, передал 22 сентября телеканал "Аджара ТВ".

"Кавказский узел" также писал, что 17 сентября в Аджарии из-за ливней вышла из берегов река Ачкви из-за чего оказались подтоплены шесть сел. В этих населенных пунктах из-за ливня также сошли оползни.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Батуми 23 сентября ожидается умеренный дождь, днем температура воздуха составит +17 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 24 сентября также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Кобулети 23 сентября прогнозируется умеренный дождь, днем температура воздуха составит +18 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 24 сентября также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Два человека пострадали во время урагана в Аджарии", "Два села в Грузии остаются отрезанными от мира после ливней", "Ливни затопили дома жителей аджарских сел".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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