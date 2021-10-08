08 октября 2021, 12:05
Жильцы пострадали при обрушении дома в Батуми
Подъезд жилого дома обрушился в центре Батуми, несколько человек получили травмы. Спасатели начали эвакуацию людей из здания.
Инцидент произошел на улице 26 мая в Батуми. Очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.
Обрушился подъезд пятиэтажного дома. Несколько человек ранены. Спасатели эвакуируют жильцов. Из заваленного обломками автомобиля спасатели достали ребенка, он в удовлетворительном состоянии, сообщает телеканал "ТВ Формула", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".
В результате инцидента есть жертвы. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет "Новости-Грузия".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв, пострадали два человека.
"Два человека стали жертвами взрыва на заводе в Рустави", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации", "Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси".
Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"
08 октября 2021, 19:35
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Глава поселка в Нальчике связала задержку подачи тепла в дома с неплатежами
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08 октября 2021, 19:07
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До 20 человек остаются под обломками жилого дома в Батуми
До сих пор не установлено точное число находящихся под завалами рухнувшего жилого дома на улице 26 мая в Батуми, из-под обломков извлечены два человека, в том числе ребенок. Причиной обрушения могли стать ремонтные работы, проинформировал глава МВД Грузии.
08 октября 2021, 18:40
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Нобелевская премия для Муратова стала признанием заслуг "Новой газеты"
Присуждение Нобелевской премии мира главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову подчеркнуло важность работы сотрудников издания, в том числе освещающих ситуацию с нарушениями прав человека в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.
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08 октября 2021, 17:23
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Правозащитники озвучили данные о практике лжевакцинации в Чечне
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