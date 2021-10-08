На месте частичного обрушения жилого дома в центре Батуми. Кадр видео https://ren.tv/news/v-mire/888884-zhiloi-dom-obrushilsia-v-batumi-est-postradavshie

08 октября 2021, 12:05

Жильцы пострадали при обрушении дома в Батуми

Подъезд жилого дома обрушился в центре Батуми, несколько человек получили травмы. Спасатели начали эвакуацию людей из здания.

Инцидент произошел на улице 26 мая в Батуми. Очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

Обрушился подъезд пятиэтажного дома. Несколько человек ранены. Спасатели эвакуируют жильцов. Из заваленного обломками автомобиля спасатели достали ребенка, он в удовлетворительном состоянии, сообщает телеканал "ТВ Формула", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

В результате инцидента есть жертвы. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв, пострадали два человека.

Примечание:

"Два человека стали жертвами взрыва на заводе в Рустави", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации", "Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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