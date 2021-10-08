Жильцы пострадали при обрушении дома в Батуми

08 октября 2021, 12:05

Подъезд жилого дома обрушился в центре Батуми, несколько человек получили травмы. Спасатели начали эвакуацию людей из здания.

Инцидент произошел на улице 26 мая в Батуми. Очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

Обрушился подъезд пятиэтажного дома. Несколько человек ранены. Спасатели эвакуируют жильцов. Из заваленного обломками автомобиля спасатели достали ребенка, он в удовлетворительном состоянии, сообщает телеканал "ТВ Формула", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

В результате инцидента есть жертвы. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв, пострадали два человека.