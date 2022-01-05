Объявлена дата встречи в Москве представителей Армении и Турции

05 января 2022, 23:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители Армении и Турции объявили о планах провести встречу 14 января в Москве по вопросам урегулирования отношений между этими двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года стало известно, что спецпредставителем Армении по процессу диалога с Турцией назначен вице-спикер Национального собрания страны Рубен Рубинян, а Турция назначила своим спецпредставителем для нормализации отношений с Арменией бывшего посла в США Сердара Кылыча. У Рубена Рубиняна недостаточно опыта, а работать ему придется с турецким дипломатом-тяжеловесом, обратили внимание аналитики в Ереване.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха и оценки массовых убийств армян в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. В октябре 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали армяно-турецкие протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений. Однако 16 февраля 2015 года президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы, а 1 марта 2018 года заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Специальные представители Армении и Турции по вопросам урегулирования отношений намерены вскоре провести первую встречу, сообщил сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского МИД Ваган Унанян. "Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве", - написал Унанян на своей странице в Facebook.

МИД Турции подтвердило информацию о встрече в Москве специальных представителей двух стран. "Первая встреча специальных представителей Турции и Армении пройдет в Москве 14 января 2022 года", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.