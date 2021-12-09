Вопрос Зангезурского коридора обострил военную угрозу для Армении

09 декабря 2021, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, требуя от Армении открытия Зангезурского коридора, заручился поддержкой международного сообщества, поэтому его угрозы решить проблему силовыми методами вполне реальны, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Баку использует вопрос коридора как рычаг давления на Армению и страна к нему уязвима, но международное сообщество против силовых решений, указали политологи в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели в Сочи переговоры об урегулировании карабахского конфликта. Встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Сочи, при участии президента России Владимира Путина, не повлечет важных последствий, но она подготовила площадку для дальнейшего диалога, считают армянские аналитики. Вектор, заложенный в Сочи, соответствует планам властей Азербайджана, а главным результатом переговоров будет форсирование разблокировки коммуникаций в Карабахе, полагают их азербайджанские коллеги.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. 15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. По поводу Зангезурского коридора в декларации говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Губинского района 6 декабря на встрече с местными жителями в поселке Гонагкенд заявил, что если в Армении «будут какие-либо реваншистские тенденции, то вопрос будет сразу же решен прямо на месте». «Они должны принять наши условия, положить конец любому неискреннему подходу, связанному с дорогами и коммуникациями. В этом случае все народы на Южном Кавказе будут жить в условиях мира и спокойствия», - привело слова Алиева агентство «Азертадж».

«Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор [...] Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания», - отметил он.

По мнению директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, высказывания главы Азербайджана имеют под собой реальную почву.

«Если бы его позиция не основывалась на международной поддержке, он бы c уверенностью такие вещи не говорил. Вопрос с Зангезурским коридором поддерживают не только Россия и Турция, которые фактически стали основными спонсорами урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в ходе и после 44-дневной Карабахской войны, но и Запад. Дорога через Зангезур обеспечит самый короткий вариант глобального коридора Восток-Запад. Даже из Тегерана в последние дни поступают сообщения о заинтересованности Ирана в запуске Зангезурского коридора, так как он позволит Ирану получить прямые железнодорожные коммуникации как с Россией, и через нее с Европой, так и выход к Черному морю», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

По его мнению, Зангезурский коридор выгоден и самой Армении, поскольку обеспечит ее железнодорожным и автомобильным сообщением с Россией и железной дорогой с Ираном.

«Однако официальный Ереван хочет в обмен на открытие коридора добиваться статуса для армян Карабаха. Кроме того, в армянском обществе есть негативное отношение к идее Зангезурского коридора из-за опасений налаживания сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией», - полагает директор Turan.

По его мнению, международное сообщество в данном вопросе разделяет позицию Азербайджана, который считает необходимым восстановление коммуникаций, сотрудничества, делимитации границ, что должно принести прочный мир в регион. После этого окончательного разрешения конфликта могут быть в спокойной атмосфере решены вопросы реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, считает Алиев.

В заявлении глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 7 декабря был сделан акцент на разблокировку транспортных коммуникаций и налаживание экономических связей, и ничего не было упомянуто о статусе (для армян Карабаха), указал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выразили поддержку возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы. Страны-сопредседатели призвали Армению и Азербайджан воздержаться от подстрекательской риторики, провокационных действий и полностью выполнить взятые на себя 9 ноября 2020 года обязательства, говорится в их совместном заявлении от 7 декабря. Три министра также отмечают необходимость «конструктивно работать над решением других неурегулированных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ и восстановление экономических и транспортных связей», сообщило 8 декабря агентство Turan.

На его взгляд, позиции Армении в затягивании с открытием транспортных коммуникаций слабы и с точки зрения международной практики. Если Армения и далее будет блокировать открытие Зангезурского коридора, то Баку может установить контроль над Лачинским коридором, предположил Алиев.

Кроме того, отсутствие прогресса на переговорах по делимитации границы может побудить Азербайджан применить силовые методы по захвату территорий в Нахчыване и Газахском направлении, считает он.

Отсутствие реакции международного сообщества на требование Ильхама Алиева к Армении представить график открытия Зангезурского коридора «показатель поддержки позиции Азербайджана», считает директор Turan. «Требование Азербайджана укладывается в общую философию прекращения конфликта, налаживание здесь в регионе сотрудничества, превращение Южного Кавказа зону стабильности», - сказал Алиев.

Эксперт азербайджанского Центра экстремальных журналистских расследований Тофиг Дадашев считает, что заявление Ильхама Алиева по поводу Зангезурского коридора - средство давления на Армению.

«Лимит терпения азербайджанского руководства иссякает. И Алиев дает понять, что дальнейшее затягивание решения вопроса с открытием Зангезурского коридора чревато для Еревана», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

У Азербайджана «много средств воздействия на Ереван», в частности, Баку может установить свой контроль над Лачинским коридором, отметил он.

«Азербайджан вправе установить таможенный и пограничный контроль на месте, где проходит граница с Арменией. То есть Азербайджан не будет закрывать коридор, а станет просто проверять грузы, облагать из таможенными пошлинами. Это не будет нарушением трехстороннего заявления (от 9 ноября 2020 года), поскольку связь между Армений и армянами Карабаха сохранится, и российские миротворцы также будут оставаться в коридоре. Но это будет контршагом Баку на уклонение Армении от выполнения обязательства открыть коммуникацию в Нахчыванскую автономную республику», - считает Дадашев.

Другим вариантом давления на Армению может стать дальнейшее занятие выгодных позиций на границе двух стран, отметил он. Дадашев также не исключает как крайний шаг открытие коридора военным путем. «Для азербайджанской армии достаточно одного марш-броска, чтобы взять под контроль перешеек территории Армении между материковым Азербайджаном и Нахчываном вдоль иранской границы протяженность в 45-46 километров», - считает аналитик.

Основанием для военной операции может стать casus belli, то есть применение военной силы в ответ на невыполнение Арменией обязательств в рамках трехстороннего заявления по открытию транспортных коммуникаций, не исключил он.

Международного давления на Азербайджан не будет, поскольку азербайджанская армия займет территорию, которая необходима для коридора, и вглубь территории Армении не будет вторгаться, считает Дадашев. А поскольку в коридоре с точки зрения его значения для глобальной экономики заинтересованы все ключевые международные и региональные игроки – Россия, Турция, Иран, а также США и ЕС, то реального давления на Баку не будет, уверен он. При этом он не исключил давление на Ереван в этом вопросе.

Дадашев считает, что в Азербайджане сильны настроения «окончательного урегулирования конфликта», поэтому общество может поддержать новую военную кампанию Баку. «Поэтому действия властей военного характера получат одобрение со стороны большинства населения», - резюмировал он.

Армянские аналитики сочли попыткой давления заявление Алиева о Зангезурском коридоре

Азербайджан стремится заключить мирное соглашение в обход Минской группы ОБСЕ, а дискурс о коридоре используется как средство давления на Армению, считает политолог Андриас Гукасян.

«Азербайджан придерживается политики сохранения повода для агрессивного и силового давления на Армению. Политико-правовых оснований для предоставления коридора нет. Есть необходимость сухопутной связи между Арменией и Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха) через Лачинский коридор. Это решение принимали державы, необходимость сухопутной связи между Арменией и Арцахом не оспаривается никем. Азербайджан же пытается навязать доктрину территориального обмена в вопросе сухопутной связи между Арменией и Арцахом и получить сухопутную связь с Нахиджеваном», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, есть и другие причины, почему Армения против сухопутной связи Азербайджана с Нахиджеваном. «Азербайджан имеет альтернативные пути сообщения с Нахиджеваном через Грузию и Турцию, а также через Иран. Арцах же альтернативной связи с Арменией не имеет. Этот аспект также имеет значение. Поэтому в рамках Минской группы было принято решение, помимо статуса бывшей НКАО, обязательное наличие сухопутной связи с Арменией», - подчеркнул политолог.

Во внешней политике Армения лишена возможности опираться на поддержку Запада, так как является союзницей России, предположил Гукасян. «Это сокращает возможности привлечения международного сообщества для давления на Азербайджан. Армения может обратиться за помощью к России, которая придерживается не только позиции равноудаленности, но и поддерживает Азербайджан», - полагает он.

Армянское общество живет под давлением этих заявлений (со стороны Азербайджана) постоянно, отметил политолог. «Власть и парламентская оппозиция склонны реализовать трехстороннее заявление от 9 ноября, этого же придерживаются большинство внепарламентских сил. Общество же живет в глубоком убеждении, что альтернативы данному положению не существует», - сказал Гукасян.

В целом, в заявлении Алиева не было ничего сенсационного, угрозы с его стороны звучали неоднократно, заключил он.

История со сливом записи спикера армянского парламента Алена Симоняна о пленных свидетельствует о том, что Армении навязывается формула торга «пленные в обмен на коридор», считает политический обозреватель Наира Айрумян.

7 декабря в Интернете было обнародовано видео, на котором спикер парламента Армении рассуждает о судьбе военнопленных. По его словам, многие из пленных являются дезертирами и будущее страны и Нагорного Карабаха намного важнее. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь. В ходе акции 8 декабря были задержаны 10 человек.

«Незадолго до своего заявления Алиев отправил в Ереван самолет с десятью пленными, видимо, ожидая в ответ каких-то заявлений от Пашиняна. «Ответом» стала скандальная запись Алена Симоняна, которая, по сути, отклоняет такую формулу торга. В своих разъяснениях Симонян сказал об этом прямым текстом. Вот почему Алиев счел нужным напомнить, возможно, об обещаниях Пашиняна. Не исключено, что это был просто троллинг», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Армянские власти не хотят открывать коридор, поскольку это и станет актом капитуляции, считает она. «Армения настаивает на переходе к политическим переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. Другое дело, что власти Армении не знают или не хотят знать, как можно избежать колоссального давления и выровнять ситуацию. Пока они предпочитают тянуть время до 15 декабря – до встречи в Брюсселе, но никто не знает, как долго выдержит армянская политическая система это давление. Есть опасение, что в какой-то момент она треснет по швам», - считает политобозреватель.

Что касается угроз, то сейчас, по ее мнению, ситуация далеко не такая, как в это же время в 2020 году, когда Алиев на правах победителя, а Путин – на правах арбитра диктовали свои условия. «В США уже другой президент, не Трамп. Иран показал, что не принимает идею силового пробивания коридора. Боестолкновения 16 ноября продемонстрировали, что Армения будет сопротивляться, а мировое сообщество высказывается за недопустимость силовых решений. Это, конечно, не исключает силовых решений, но ситуация несколько иная. Поэтому Армению хотят вынудить к добровольной сдаче. Думаю, в Ереване уже поняли, что есть потенциал для сопротивления», - подчеркнула Айрумян.

Напомним, с 13 по 15 ноября стороны конфликта ежедневно сообщали о перестрелках и обстрелах позиций на границе Азербайджана и Армении. Обострение конфликта произошло на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов. 16 ноября произошли и боестолкновения, которые были прекращены после телефонных переговоров министров обороны двух стран с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, в результате боестолкновений сторон 16 ноября погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении одного из пленных, а 4 декабря были возвращены 10 военнослужащих, захваченных в плен 16 ноября, в обмен на карты минных полей. 8 декабря Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле позиций в Кельбаджарском районе, оборонное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли машину, принадлежащую армянской воинской части.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика в том числе утратила контроль над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Подробнее о пограничном конфликте сообщается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".