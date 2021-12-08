Минобороны Армении заявило об обстреле водовоза на границе

08 декабря 2021, 18:51

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Азербайджанские военные обстреляли машину, принадлежащую армянской воинской части. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 15 ноября стороны конфликта ежедневно сообщали о перестрелках и обстрелах позиций на границе Азербайджана и Армении. Обострение конфликта произошло на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов.16 ноября произошли и боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены после телефонных переговоров министр обороны двух стран с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле позиций в Кельбаджарском районе.

26 ноября Азербайджан передал Армении одного из пленных, а 4 декабря были возвращены 10 военнослужащих, захваченных в плен 16 ноября, в обмен на карты минных полей.

Подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли сегодня огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций на юго-западной части армяно-азербайджанской границы. "Под обстрел попала машина тылового обеспечения (водовоз) одной из воинских частей, расположенной в этом направлении", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобороны Армении. Он добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. В каком районе произошел обстрел, он не уточнил.

В Минобороны также опровергли заявление Минобороны Азербайджана "об обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций на восточной части армяно-азербайджанской границы". "Армянские вооруженные силы не открывали огонь в сторону азербайджанских позиций", - заявил представитель ведомства.

На сайте Минобороны Азербайджана на 18:49 мск не содержится комментариев относительно сообщений военного ведомства Армении.