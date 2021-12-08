08 декабря 2021, 18:51

Минобороны Армении заявило об обстреле водовоза на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли машину, принадлежащую армянской воинской части. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 15 ноября стороны конфликта ежедневно сообщали о перестрелках и обстрелах позиций на границе Азербайджана и Армении. Обострение конфликта произошло на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов.16 ноября произошли и боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены после телефонных переговоров министр обороны двух стран с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле позиций в Кельбаджарском районе.

 26 ноября Азербайджан передал Армении одного из пленных, а 4 декабря были возвращены 10 военнослужащих, захваченных в плен 16 ноября, в обмен на карты минных полей.

Подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли сегодня огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций на юго-западной части армяно-азербайджанской границы. "Под обстрел попала машина тылового обеспечения (водовоз) одной из воинских частей, расположенной в этом направлении", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобороны Армении. Он добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. В каком районе произошел обстрел, он не уточнил.

В Минобороны также опровергли заявление Минобороны Азербайджана "об обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций на восточной части армяно-азербайджанской границы". "Армянские вооруженные силы не открывали огонь в сторону азербайджанских позиций", - заявил представитель ведомства. 

На сайте Минобороны Азербайджана на 18:49 мск не содержится комментариев относительно сообщений военного ведомства Армении.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Подробнее о пограничном конфликте сообщается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Слова Алена Симоняна возмутили родственников пленных солдат", "Миротворцы отчитались об охране сельхозрабочих на виноградниках в Нагорном Карабахе", "Азербайджан передал Нагорному Карабаху тело убитого пастуха".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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