Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией

08 декабря 2021, 16:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения армянской армии подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", с 13 по 15 ноября стороны конфликта ежедневно сообщали о перестрелках и обстрелах позиций на границе Азербайджана и Армении. Обострение конфликта произошло на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов. По данным Азербайджана, 13 ноября армянские солдаты стреляли со стороны села Верин Шоржа Гегаркуникской области по позиции у села Зайлик Кельбаджарского района.

16 ноября произошли и боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены после телефонных переговоров министр обороны двух стран с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении одного из пленных.

Сегодня подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные у села Юхары Шорджа (армянское название - село Верин Шоржа), с 13.35 по 14.30 мск "без всяких причин" обстреливали позиции в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. Интенсивный огонь вели из стрелкового оружия, отмечается в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Ведомство отчиталось, что потерь с азербайджанской стороны нет ни среди солдат, ни в технике. Оперативная обстановка под полным контролем азербайджанской стороны, утверждает Минобороны Азербайджана.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между селами Верин Шоржа и Зайлик составляет 11 километров. На сайте Минобороны Армении, по состоянию на 16.40 мск 8 декабря, нет информации о сегодняшней перестрелке на границе.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Подробнее о пограничном конфликте сообщается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".