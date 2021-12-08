Родственники пленных солдат возле парламента Армении. Ереван, 8 декабря 2021 г. Скриншот видео NEWS AM https://www.youtube.com/watch?v=JnS6xD3UkMs&t=8s

08 декабря 2021, 16:30

Участники акции протеста задержаны у парламента Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родные пропавших без вести  в ходе войны в Нагорном Карабахе военных перекрыли улицу в центре Еревана, полиция оттеснила их. В ходе акции протеста задержаны 10 человек.

Как писал "Кавказский узел",  7 декабря в Ереване началась акция протеста, вызванная словами спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что многие из пленных являются дезертирами. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь. Сегодня акция протеста продолжилась у здания парламента Армении.

Родные погибших и пропавших без вести солдат неоднократно проводили акции протеста в Ереване, на которых заявляли, что власти скрывают реальное число военных, оказавшихся в плену в Азербайджане. 11 августа армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил "Кавказскому узлу", что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных.

Родственники пленных и без вести пропавших перекрыли сегодня улицу Демирчяна, прилегающую к зданию парламента Армении. Около получаса движение по улице было парализовано, затем полиция силой оттеснила протестующих, открыв проезд в одну сторону, а затем дорогу полностью освободили.

Участники акции намеревались перекрыть и проспект Баграмяна, но полицейские не позволили. Силовики также выстроились на тротуаре, заблокировав путь к воротам здания Национального собрания. 

Родственники пленных и без вести пропавших требуют, чтобы Ален Симонян либо принял делегацию из 20 человек от них, либо сам вышел к ним и объяснился, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Арсен Гаспарян.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции Армении, в ходе акции протеста в полицейские участки доставлены 10 человек.

Напомним, что в результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года с армянской стороны погибли 3788 человек, пропавшими без вести числятся 224 военнослужащих и 22 мирных жителя.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Житель Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными", "ЕСПЧ вступился за четырех армянских пленных", "Армянский офицер арестован по делу о потере боевой позиции на границе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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