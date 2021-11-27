Аналитики поспорили об итогах встречи Пашиняна и Алиева в Сочи

27 ноября 2021, 14:46

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Встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Сочи, при участии президента России Владимира Путина, не повлечет важных последствий, но она подготовила площадку для дальнейшего диалога, считают армянские аналитики. Вектор, заложенный в Сочи, соответствует планам властей Азербайджана, а главным результатом переговоров будет форсирование разблокировки коммуникаций в Карабахе, полагают их азербайджанские коллеги.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели в Сочи переговоры об урегулировании карабахского конфликта. Россия и стороны карабахского конфликта оттесняют Минскую группу ОБСЕ от урегулирования, причем Кремль стремится сосредоточить мирный процесс в своих руках, отметили ранее аналитики.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Азербайджан установил свои посты на дороге между населенными пунктами Сюникской области Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, которые так и не были проведены со времен развала СССР. В мае между странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Последние боевые потери обе стороны понесли 16 ноября.

Политологи назвали размытыми итоги встречи Пашиняна и Алиева в Сочи

До встречи в Сочи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидались какие-то конкретные решения по демаркации и делимитации границы и открытию коммуникаций. В частности, предполагалось, что будет создана двухсторонняя комиссия, в рамках которой будет происходить демаркация и делимитация границы. Также предполагалось, что должны быть разработаны некие общие принципы работы самой комиссии, отметил армянский политолог Беньямин Погосян.

По итогам этой встречи президент России Владимир Путин сделал заявление о согласовании "неких механизмов по демаркации и делимитации границ", хотя в тексте самого заявления говорится только о "повышении уровня стабильности и безопасности на границе", отметил он. "Путин сказал, что эти механизмы должны быть созданы до конца этого года. Это означает, что не удалось достичь создания этой комиссии. Скорее всего, стороны говорили о принципах демаркации и делимитации границы и до конца года предполагаются заявления по этим механизмам, а создание комиссии, возможно, будет отложено до 2022 года", – сказал Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан настаивает, чтобы в рамках процесса демаркации и делимитации границы стороны признали территориальную целостность друг друга в границах советских республик. Это автоматически означает признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана. По итогам сегодняшней встречи можно констатировать, что стороны не достигли окончательного согласия по принципам демаркации и делимитации границ, отметил аналитик.

Погосян обратил внимание на слова Путина о том, что "надеется завершить создание механизмов до конца года". "Вполне возможно Путин намекает на то, что до конца года Азербайджан, будучи уверенным, что Россия не пойдет на столкновение с ним и политический кризис с Турцией, предпримет еще несколько боевых действий и Армения вынужденно даст свое согласие, то есть, признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Это будет означать капитуляцию Армении, потому что по итогам осенней войны в Карабахе Армения просто потерпела поражение", – сказал политолог.

Заявление о разблокировке коммуникаций выглядит странным. "В заявлении Владимира Путина говорится, что решения приняты, но их опубликуют через неделю в ходе встречи вице-премьеров. Если лидеры согласовали что-то и пришли к единому согласию, зачем его обнародование делегировать позже вице-премьерам?" – задался вопросом аналитик.

"Интересно то, что и тут текст трехстороннего заявления отличается от заявления Путина. В тексте заявления говорится о "разблокировке всех экономических и транспортных связей", Путин в своем выступлении упоминает слово "коридор", – указал Погосян.

В отличие от намеченной в Брюсселе встречи, сочинскую встречу готовили несколько месяцев, о чем долго переговаривались. Брюссельская встреча пройдет на полях "Восточного партнерства" и у этой встречи нет конкретной повестки, отметил политолог.

Текст заявления по итогам встречи в Сочи Алиева и Пашиняна больше напоминает меморандум о намерениях, считает политический обозреватель Наира Айрумян.

Речь идет, в частности, о намерении "вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и "скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", подчеркнула она.

"Эти намерения могут стать реальностью, а могут остаться на бумаге. Думается, такая аморфность обусловлена предстоящей 15 декабря встречей по инициативе председателя ЕС Шарля Мишеля, о которой упомянул Путин", – сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в сочинском заявлении очерчен круг вопросов, которые Владимир Путин считает прерогативой "московского формата", а "остальное" – дело Шарля Мишеля. Что будет обсуждаться на встрече в Брюсселе, по ее словам, остается только догадываться.

"Хотелось бы, чтобы обсуждался статус Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла"), но, скорее всего, будет вопрос возвращения военнопленных. Как известно, на встрече в Сочи вопрос пленных не вошел в текст итогового заявления. Значит, его "оставили" Шарлю Мишелю. Ведь главная задача Путина и Алиева – не подходить близко к политическому урегулированию и вопросу статуса Арцаха", – заключила Наира Айрумян.

Политобозреватель Акоп Бадалян также считает, что о конкретных достижениях по итогам встречи в Сочи не было объявлено. Но в то же время, по его словам, четко было заявлено, что на следующей неделе вице-премьеры стран обнародуют некое решение, а до конца года намерены создать комиссию по демаркации и делимитации границ. "Конечно, понимаем, что ситуация не ограничивается трехсторонним форматом. Если бы это было не так, мы бы давно услышали более конкретные решения, независимо от того, были бы они нам на руку или нет. В регионе не просто слишком много игроков с теми или иными интересами, но и взаимосвязанных вопросов, связанных с другими регионами у этих игроков. Арцахский вопрос для них спокойно может быть средством для решения своих вопросов в других местах", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на то, что два других сопредседателя МГ ОБСЕ – США и Франция – дают России карт-бланш в карабахском вопросе, еще большой вопрос, действительно ли они хотят, чтобы ситуация регулировалась под эгидой Москвы или наоборот, они используют неудачу России против нее самой для повышения своей роли.

Сочинская и Брюссельская встреча, по мнению политобозревателя, взаимосвязаны. По словам Бадаляна, несмотря на то, что говорилось, что в Брюсселе будут обсуждаться гуманитарные вопросы, эти вопросы звенья одной цепи. Никол Пашинян тоже в своем слове сказал, что считает необходимым, чтобы карабахское урегулирование обсуждалось в рамках Минской группы ОБСЕ, но в то же время отметил, что есть вопросы, которые можно обсудить в трехстороннем формате (Армения, Россия, Азербайджан).

Тем не менее Бадалян считает, что атмосфера сочинской встречи непременно скажется на брюссельской, и то, что они взаимосвязаны, подтверждает телефонный разговор Шарля Мишеля с Владимиром Путиным накануне. "Я не думаю, что, если России не удается подвести стороны к какому-то конкретному результату, это удастся сделать ЕС", – заявил Бадалян.

Аналитик указал на выгоды для Армении от разблокировки коммуникаций

В Армении, особенно в экспертном сообществе, до самой встречи в Сочи Пашиняна и Алиева были некоторые опасения относительно того, что Путину и Алиеву удастся надавить на Пашиняна, чтобы добиться уступок в вопросе так называемого коридора. Однако, судя по официальному заявлению, никакого коридора не будет, что хорошо для Армении, считает руководитель Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин" Овсеп Хушудян.

"Кажется, Россия тоже свыклась с мыслью, что дальнейшее давление на Армению, в том числе и по вопросу коридора, может привести к плохим результатам и для самой России. Скорее всего, есть давление со стороны Запада на Россию в том смысле, чтобы она перестала выкручивать руки Армении. И звонок Шарля Мишеля Владимиру Путину за день до встречи, в ходе которого они говорили о повестке встречи, именно об этом говорит", – сказал Хуршудян корреспонденту "Кавказского узла".

Хуршудян также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что "Россия не собирается делать из Армении протекторат, и все коммуникации, которые будут открыты, будут работать в рамках национального законодательства данной страны". По его мнению, это полностью совпадает с армянской позицией.

Армения, по мнению Хуршудяна, заинтересована в открытии коммуникаций, поскольку она ни перед кем не закрывала дороги, наоборот, столько лет именно Армению ввели в блокаду. При открытии коммуникаций она может стать транспортным хабом.

Азербайджан, по мнению Хуршудяна, настаивает на статусе коридора этих дорог, чтобы уменьшить суверенитет Армении на тех своих же территориях, через которые будет проходить такой крупный проект, как "Север-Юг", поток через который минет Азербайджан и Турцию. "Армения и Грузия не претендуют на какие-то геополитические влияния, и они никогда не будут препятствовать потоку этих грузов. Именно поэтому Индия и Иран вместо Турции предпочитает дорогу через Армению и Грузию", – отметил он.

Конкретных решений по итогам сочинской встречи, по мнению Хуршудяна, не было, в том числе по вопросу демаркации и делимитации границ, разработку механизмов которых оставили на срок "до конца года".

Но интересным он считает тот момент, что вопросы демаркации и делимитации границ планируются обсуждаться и решаться в рамках двусторонней Комиссии (Армения и Азербайджан). По его словам, до звонка Шарля Мишеля Путину предполагалось создать трехстороннюю комиссию, включая Россию. "России тут уготовлена лишь консультативная роль, и я надеюсь, что такое же участие будет и со стороны европейских экспертов, что жизненно важно для Армении. Их присутствие – гарантия того, что демаркация и делимитация будет проходить по международным нормам. Одностороннее российское посредничество превратило бы процесс в рычаг России для давления то на одну, то на другую сторону, в зависимости от того, на чью сторону она будет переходить на том или ином участке границы", – отметил Хуршудян.

Он добавил, что к брюссельской встрече стороны готовятся с разными повестками дня, и тут примечательно, что в Сочи Никол Пашинян вновь напомнил о необходимости решить карабахский вопрос в рамках Минской группы ОБСЕ. Но при этом, по его мнению, заметно, что как азербайджанская, так и российская позиции довольно смягчились и больше внимания уделяется приближению решения конфликта к международному праву. "А там, где международное право, там и западная сторона – французы, американцы и ЕС, который в последнее время в вопросе Арцаха довольно активизировался", – сказал аналитик.

Встреча Пашиняна и Алиева в Сочи разрядила напряжение в зоне конфликта

Встреча в Сочи Пашиняна и Алиева подчеркнула ключевую роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, считает глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли.

"Владимир Путин настоял, чтобы до Брюсселя встреча лидеров Азербайджана, Армении и РФ состоялась в России. Кремль не доверяет ни Азербайджану, ни Армении и опасается, что в Брюсселе стороны могли бы подписать какой-либо документ в обход России и это повредило бы единоличную модераторскую функцию Москвы. Поэтому Путин настоял, чтобы стороны до встречи в Брюсселе приехали к нему в Сочи. При этом объектом давления был Пашинян. Ибо первоначально такая встреча планировалась в Москве 9 ноября – к годовщине прекращения 44-дневной войны. Но Пашинян уклонился от приезда в РФ, впоследствии мотивировав данное решение тем, что это был для него "тяжелый день". Однако события 16 ноября на границе показали, что отсутствие диалога чревато в любой момент новой эскалацией и в Ереване поняли, что надо возвращаться за стол переговоров, тем более что к этому приглашает ключевой игрок в регионе", – сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, сочинская встреча разрядит обстановку в регионе и откроет возможности для движения в мирном направлении. По двум главным вопросам, вызывающим напряженность между сторонами, в итоговом сочинском заявлении зафиксированы договоренности. Речь идет о начале процесса делимитации границ и разблокировке транспортных коммуникаций.

В частности, стороны договорились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы, указал аналитик. "Это дает основания полагать, что обстановка на границе стабилизируется и уже в спокойной обстановке стороны начнут вести переговоры по делимитации. При этом Москва сохранит в этом вопросе роль модератора. То есть, образно говоря, карандаш проведения линии границы будет в руках Кремля. Не случайно Путин на Валдайском форуме говоря о делимитации границы по советским картам не исключил "корректировки" в отдельных местах. Таким образом, Москва сохранит рычаги влияния на обе стороны", – считает Джафарли.

Другим приоритетным вопросом, по его мнению, стала договоренность о переходе к конкретным шагам по разблокировке транспортных коммуникаций. "Тут речь идет о реализации Зангезурского коридора из Азербайджана в его Нахичеванскую Автономную Республику через Армению. Ереван всячески уклонялся от согласия на этот проект и предлагал альтернативные варианты пропуска транспорта из Азербайджана в Нахичевань. Но вопрос в том, что в вопросе Зангезурского коридора полностью совпадают интересы Азербайджана, России и еще другого важного игрока в регионе Турции. Зангезурский коридор открывает России прямое железнодорожное сообщение не только с Арменией, в том числе с ее военной базой, но и Ираном и Турцией. Армении этот проект также выгоден, поскольку обеспечивает железнодорожное сообщение с РФ и Ираном. Однако оппозиция и все тюркофобские силы выступают против этого коридора, видя в нем угрозу создания "тюркского пояса", который будет "угрожать" Армении", – отметил Джафарли.

По его словам, Ереван в итоге согласится с открытием дороги через Зангезур и, возможно, стороны, пойдя на компромисс, откажутся от слова "коридор". "Но по сути это будет "коридором", поскольку, как говорилось в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года, безопасность коммуникаций между Азербайджаном и его Нахичеванским регионом в Армении будут обеспечивать российские пограничники, что само по себе определяет особый статус этой территории. С другой стороны, гарантами безопасности азербайджанских грузов и пассажирского транспорта будет то обстоятельство, что в случаях создания проблем им, аналогичные трудности возникнут и у армянских транспортных средств, следующих через Азербайджан в РФ или обратно", – сказал Джафарли.

Если Армения будет препятствовать открытию коридора в Нахичевань, то Азербайджан может потребовать отменить статус Лачинского коридора. "Функционирование этого коридора было предусмотрено заявлением от 9 ноября 2020 года. Если Армения не станет выполнять пункт этого заявления о коммуникациях из Азербайджана в НАР, то Баку может потребовать от России как гаранта соглашения отменить статус Лачинского коридора. Азербайджан по гуманитарным соображениям не станет закрывать коридор, но вправе будет на своей суверенной территории поставить свои таможенные и пограничные пункты", – считает аналитик.

Вместе с тем, по мнению Джафарли, хотя сочинские договоренности могут способствовать достижению долгосрочной стабильности в регионе, но вопрос подписания Большого мирного соглашения, скорее всего, будет отодвинут на неопределенное будущее.

"Такое соглашение должно учитывать все аспекты достижения мира между Азербайджаном и Арменией и в том числе взаимное признание территориальной целостности двух стран. Армения всячески избегает этого, поскольку в таком случае она признает и реинтеграцию армян Карабаха в Азербайджан. Россия также выступает против этого. Ей выгодно при определении границ и открытии транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией в то же время сохранить в замороженном состоянии ситуацию в самом Карабахе. Ибо иначе, если произойдет реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество, необходимость в российском присутствии в регионе отпадет", – пояснил Джафарли.

Что касается брюссельской встречи, то, по мнению аналитика, на ней, скорее всего предметом обсуждений могут стать вопросы содействия Евросоюза налаживанию "диалога между обществами и общинами", реализации программ гуманитарного характера.

Сочинская встреча будет способствовать стабилизации ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией на основе уже сложившегося статус-кво и ускорению процесса разблокировки транспортных коммуникаций, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

На его взгляд, в ближайшее время можно ожидать освобождения лиц, задержанных во время последних боестолкновений на границе в середине ноября. Далее, если события будут развиваться в позитивном русле, то могут быть освобождены и те, кто были задержаны в декабре прошлого года в Гадруте и осуждены в Азербайджане по обвинению в незаконном переходе границы.

Вместе с тем Джуварлы отметил, что российское модераторство не будет вытеснять посредничество Запада. "Я бы не стал принижать значение брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении 15 декабря по сравнению с их переговорами в Сочи. Европейская площадка может оказаться тем местом, где стороны могут обсуждать вопросы урегулирования в более широком политическом контексте. Если Москва решает практические и технические аспекты урегулирования, то Европейская или Западная платформа будет создавать условия для процесса примирения народов двух стран. Россия также не исключает участие Запада. Не случайно Москва не отказывается от Минской группы ОБСЕ. Ибо именно в качестве ее сопредседателя она в общем-то легитимирует свое миротворчество в регионе", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, начавшиеся переговоры между Арменией и Азербайджаном в итоге завершатся успешно. "Позиция Москвы в том, что надо охладить конфликт, запустить транспортные проекты, восстанавливать разрушенное войной и постепенно за счет развития экономических контактов между людьми притупить вражду. Это создаст само по себе благоприятную среду для примирения и решения вопросов, связанных с правовым положением армян Карабаха в составе Азербайджана в спокойной атмосфере", – считает аналитик.

Власти Азербайджана назвали позитивными итоги сочинских переговоров

Власти Азербайджана считают решенным карабахский конфликт и что теперь нужно урегулировать проблемные вопросы с Арменией. При этом Баку на передний план выводит вопросы делимитации границы и разблокировку коммуникаций. В этом смысле оба этих вопроса нашли свое отражение в совместном заявлении лидеров трех стран в Сочи. В то же время, в заявлении ничего не сказано ни о "статусе" для армян Карабаха, ни упомянута Минская группа ОБСЕ, которую Ереван упорно хочет вернуть в регион, отметил обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

Сочинские договоренности устраивают Азербайджан, считает он. "Как будет вести себя Армения, покажет время. Если она и дальше станет уклоняться от делимитации границы, то в таком случае на границе вновь может возникнуть эскалация. Тем более что у Азербайджана есть все правовые основания вернуть свои анклавы, захваченные армянами в начале 1990-х гг. в Нахичевани это село Кярки и еще семь сел в Газахском районе, а также некоторые участки в Гядабейском и Товузском районах. Если Армения станет чинить препятствия открытию Зангезурского коридора, то у Азербайджан будут основания лишить статуса коридора дороги из Армении в армянонаселенную часть Карабаха через Лачин", – сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, азербайджанская сторона может установить миротворческие посты совместно с Россией. "Азербайджан не будет вытеснять миротворцев. Посты могут быть установлены совместно. Просто наряду с этим Азербайджан будет вправе на своей суверенной территории обустроить свою границу с таможенными и пограничными постами", – считает аналитик.

После встречи в Сочи Пашиняна и Алиева, у Армении ограничены возможности для маневра, указал он. "На протяжении года после окончания войны Армения уклонялась от взаимного признания границ, открытия коммуникаций. <…> Она пыталась тянуть время, вовлечь сюда других международных игроков. Эта тактика преследует цели замораживания ситуации до "лучших времен", вдруг сложится благоприятная международная обстановка и она сможет вернуть утраченное. Однако события на границе 16 ноября показали, что мир хрупок и война вновь может воспламениться теперь уже у границ самой Армении. С другой стороны, Москва как ключевой игрок также усиливает прессинг, поскольку в противном случае инициативу могут перехватить другие и, в частности Евросоюз. Поэтому процессы разблокировки коммуникаций теперь пойдут быстрее, тем более они востребованы и другими региональными и международными игроками", – сказал Тюркель.

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба министерства в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

"В заявлении следует подчеркнуть скорейшую реализацию проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона, в том числе открытие железных и автомобильных дорог", – отметил МИД Азербайджана.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".