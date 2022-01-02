02 января 2022, 09:36

Назначена дата пересмотра приговора Меджидову по делу об убийстве студентки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Как писал "Кавказский узел", Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки. В октябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело на пересмотр.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Никулинский суд Москвы в январе приступит к пересмотру дела Муртузали Меджидова, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Новости".

"Судебное заседание назначено на 19 января", - сообщил сотрудник пресс-службы суда.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы информации о дате заседания по пересмотру дела Меджидова по состоянию на 9.30 мск сегодня нет.

Напомним, ранее источник из окружения Мухтара Меджидова заявил, что возбуждение уголовного дела против Муртузали Меджидова является способом оказания давления на его отца, обвиняемого в хищении у Минобороны России. Источник отметил, что Мухтара Меджидова пытаются заставить признать вину по его делу, где нет доказательств. По версии следствия, в 2012 году Мухтар Меджидов, работавший вице-премьером правительства Дагестана, убедил сотрудников Минобороны разместить на радиозаводе в Избербаше оборонзаказ в виде радиолокационной системы посадки. Завод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 млн рублей, которые были похищены.

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Суд отменил приговор пенсионеру МВД по делу об убийстве жительницы Дагестана", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре", , "Пользователи YouTube сравнили конфликт в Манасе и дело убитых пастухов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 января 2022, 10:44

02 января 2022, 08:35

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